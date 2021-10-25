https://ru.sputnik.md/20211025/otopitelnom-sezon-kishinev-vozmozhny-dvoynye-tarify-za-teplo-45869689.html

Чебан - об отопительном сезоне в Кишиневе: возможны двойные тарифы за тепло

Чебан - об отопительном сезоне в Кишиневе: возможны двойные тарифы за тепло

Мэр Кишинева рассказал о текущей ситуации с обеспечением газа и теплом в столице.

2021-10-25T12:06+0300

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КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Кишиневский градоначальник Ион Чебан недоволен безрезультатными действиями властей по обеспечению страны природным газом. Чебан потребовал у властей внести ясность в вопрос цен на газ и тарифов для потребителей, а также представить четкий пакет помощи гражданам в холодное время года. В то же время Чебан сообщил, что в Кишиневе примерно треть потребителей подключены к центральной системе отопления с начала сезона, 22 октября. По данным примара, это порядка 1300 домов из четырех тысяч. В то же время Чебан заверил, что на этой неделе в столице подключат к теплу еще 500 домов и продолжат подключение. По его словам, в Кишиневе собрались представители муниципальных управлений и решили включить отопление в школах и детских садах, пусть и с отключением на выходные. "Но об этом должно было думать правительство, потому Termoelectrica, основной и единственный поставщик тепла в Кишиневе, не принадлежит и не подчиняется муниципалитету. Если нет необходимого сырья, то невозможно отапливать дальше. И да, мы можем дойти до того, что будем платить в двойном размере за газ", - подчеркнул Чебан.Он напомнил, что власти повысили людям минимальные пенсии до двух тысяч леев, но не позаботились о том, что будут делать граждане при получении счетов от трех до пяти тысяч леев за тепло. В связи с этим Чебан призвал власти представить четкий пакет помощи гражданам из социально-уязвимых слоев, потому что "в данный момент рабочая система компенсации за отопление есть только в Кишиневе". ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находились в Москве, где продолжали переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".

https://ru.sputnik.md/20211025/ceban-raskritikoval-vlasti-chetkie-stsenarii-borby-covid-19-45867618.html

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