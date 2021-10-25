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Чебан - об отопительном сезоне в Кишиневе: возможны двойные тарифы за тепло
Чебан - об отопительном сезоне в Кишиневе: возможны двойные тарифы за тепло
Мэр Кишинева рассказал о текущей ситуации с обеспечением газа и теплом в столице.
2021-10-25T12:06+0300
2021-10-25T12:23+0300
общество
в молдове
кишинев
молдова
отопительный сезон
ион чебан
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КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Кишиневский градоначальник Ион Чебан недоволен безрезультатными действиями властей по обеспечению страны природным газом. Чебан потребовал у властей внести ясность в вопрос цен на газ и тарифов для потребителей, а также представить четкий пакет помощи гражданам в холодное время года. В то же время Чебан сообщил, что в Кишиневе примерно треть потребителей подключены к центральной системе отопления с начала сезона, 22 октября. По данным примара, это порядка 1300 домов из четырех тысяч. В то же время Чебан заверил, что на этой неделе в столице подключат к теплу еще 500 домов и продолжат подключение. По его словам, в Кишиневе собрались представители муниципальных управлений и решили включить отопление в школах и детских садах, пусть и с отключением на выходные. "Но об этом должно было думать правительство, потому Termoelectrica, основной и единственный поставщик тепла в Кишиневе, не принадлежит и не подчиняется муниципалитету. Если нет необходимого сырья, то невозможно отапливать дальше. И да, мы можем дойти до того, что будем платить в двойном размере за газ", - подчеркнул Чебан.Он напомнил, что власти повысили людям минимальные пенсии до двух тысяч леев, но не позаботились о том, что будут делать граждане при получении счетов от трех до пяти тысяч леев за тепло. В связи с этим Чебан призвал власти представить четкий пакет помощи гражданам из социально-уязвимых слоев, потому что "в данный момент рабочая система компенсации за отопление есть только в Кишиневе". ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находились в Москве, где продолжали переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".
https://ru.sputnik.md/20211025/ceban-raskritikoval-vlasti-chetkie-stsenarii-borby-covid-19-45867618.html
https://ru.sputnik.md/20211025/kiku-rasskazal-chto-budet-s-tsenami-esli-tarif-na-gaz-vyrastet-na-50-45856678.html
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в молдове, кишинев, молдова, отопительный сезон, ион чебан

Чебан - об отопительном сезоне в Кишиневе: возможны двойные тарифы за тепло

12:06 25.10.2021 (обновлено: 12:23 25.10.2021)
© Sputnik / Евгений ПанасенкоОтопление
Отопление - Sputnik Молдова, 1920, 25.10.2021
© Sputnik / Евгений Панасенко
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Мэр Кишинева рассказал о текущей ситуации с обеспечением газа в столице.
КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Кишиневский градоначальник Ион Чебан недоволен безрезультатными действиями властей по обеспечению страны природным газом. Чебан потребовал у властей внести ясность в вопрос цен на газ и тарифов для потребителей, а также представить четкий пакет помощи гражданам в холодное время года.
В то же время Чебан сообщил, что в Кишиневе примерно треть потребителей подключены к центральной системе отопления с начала сезона, 22 октября.
По данным примара, это порядка 1300 домов из четырех тысяч.

Пока подключили только треть, на всех не хватило. Люди сверху догадались отключить Вечный огонь. Видимо, это было наилучшим решением сэкономить. Позорное решение

Ион Чебан - Sputnik Молдова
Ион Чебан
Примар Кишинева
В то же время Чебан заверил, что на этой неделе в столице подключат к теплу еще 500 домов и продолжат подключение.
По его словам, в Кишиневе собрались представители муниципальных управлений и решили включить отопление в школах и детских садах, пусть и с отключением на выходные.
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"Но об этом должно было думать правительство, потому Termoelectrica, основной и единственный поставщик тепла в Кишиневе, не принадлежит и не подчиняется муниципалитету. Если нет необходимого сырья, то невозможно отапливать дальше. И да, мы можем дойти до того, что будем платить в двойном размере за газ", - подчеркнул Чебан.
Он напомнил, что власти повысили людям минимальные пенсии до двух тысяч леев, но не позаботились о том, что будут делать граждане при получении счетов от трех до пяти тысяч леев за тепло.
В связи с этим Чебан призвал власти представить четкий пакет помощи гражданам из социально-уязвимых слоев, потому что "в данный момент рабочая система компенсации за отопление есть только в Кишиневе".

ЧП в Молдове

Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.
По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.

Ситуация с газом в Молдове

Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
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За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находились в Москве, где продолжали переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".
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