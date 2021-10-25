https://ru.sputnik.md/20211025/peregovory-gazprom-alternativnyy-gaz-45894744.html

Газовый понедельник: переговоры с "Газпромом" и "альтернативный" газ

Газовый понедельник: переговоры с "Газпромом" и "альтернативный" газ

Молдова продолжает переговоры и надеется на контракт с "Газпромом", а также заключает договор на поставку газа из альтернативных источников

2021-10-25T22:03+0300

2021-10-25T22:03+0300

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экономика

оао "газпром"

переговоры

газ

андрей спыну

влад кульминский

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КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Газовая тема была в понедельник, 25 октября, доминирующей в информационном пространстве Молдовы.Переговоры продолжатсяВице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну рассказал в понедельник на пресс-конференции о деталях переговоров с "Газпромом" по вопросу продления контракта на поставку газа. Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября вели переговоры в администрации президента России по газовому контракту. Достичь соглашения стороны не смогли. В то же время сообщалось о начале поиска альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову.Позднее источник, близкий к переговорам, сообщил журналистам, что Россия на этих переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%". Единственным условием ее получения являлся возврат в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).Вице-премьер также заявил журналистам, что после переговоров в Москве последует еще один раунд в Санкт-Петербурге. Украинский газ за 1200 долларовВ понедельник в прессе Украины появились сообщения о том, что между Молдовой и Украиной якобы заключено рамочное соглашение, подписанное НАК "Нафтогаз" и молдавской компанией Energocom, на поставку в Молдову 700 миллионов кубометров газа. Информация об этом была опубликована, например, изданием "Украинская правда". Пресса соседней страны не сообщает никаких подробностей предполагаемого соглашения. В свою очередь и в приемной Energocom корреспонденту Sputnik Молдова не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть факта подписания этого документа.Как оказалось, ничего не известно на сей счет и главе АО "Молдовагаз" Вадиму Чебану, который заявил Sputnik Молдова, что "узнал об этом из прессы".Сообщение о якобы подписанном рамочном соглашении между Energocom и "Нафтагазом" появилось на фоне все еще не ясных перспектив переговоров представителей правительства Молдовы с российской стороной."Да, я, как и вы, видел информацию о соглашении в наших масс-медиа, – заявил в интервью Sputnik Молдова сопредседатель киевского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. – Но, насколько мне известно, в "Нафтогазе" уже заявили, что никаких договоров не подписывали. Так что речь, по-видимому, действительно идет всего лишь о рамочном документе".Марунич сообщил, что украинские чиновники и руководство "Нафтогаза" признают: у самой компании в этом отопительном сезоне не будет 700 миллионов кубических метров топлива. "Нафтогаз", по словам эксперта, не располагает сейчас даже объемами, необходимыми для покрытия потребностей населения Украины."По самым скромным подсчетам, украинский газ для Молдовы будет стоить 1200 долларов за тысячу кубометров. Плюс маржа "Нафтогаза". Плюс стоимость транспортировки, потому что физически топливо поступит со словацкого или польского направления", – сказал Марунич.Пробная альтернативаКроме того, 25 октября в правительстве Молдовы сообщили, что молдавской компанией Energocom и польской PGNiG подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа для нужд республики.Сообщается также, что нынешняя закупка – пробная, проводится для проверки принципиальной возможности импорта газа из нетрадиционных для Молдовы источников, а также для выравнивания давления в газотранспортной системе республики.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" после его истечения продлили всего на месяц – до конца октября 2021 года. Документ предусматривает, что в этот месяц Молдова закупает газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдова отказалась от скидки России на газ>>>Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.

https://ru.sputnik.md/20211025/ukrainskiy-gaz-moldova-45887591.html

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оао "газпром", переговоры, газ, андрей спыну, влад кульминский