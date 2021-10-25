https://ru.sputnik.md/20211025/peregovory-stokgolm-45892314.html

Новый раунд переговоров "5+2" пройдет 2-3 ноября в Стокгольме

Новый раунд переговоров "5+2" пройдет 2-3 ноября в Стокгольме

Лидер Приднестровья назвал дату и место проведения очередных переговоров в формате "5+2"

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общество

приднестровье

стокгольм

формат "5+2"

молдова

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КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Новый раунд переговоров в формате "5+2" пройдет второго и третьего ноября этого года в столице Швеции.Дата проведения очередного раунда переговоров была официально озвучена в понедельник, 25 октября, на встрече руководителя Приднестровья Вадима Красносельского с послом Латвийской республики в Молдове Улдисом Микутсом.В свою очередь, Микутс отметил, что хотя Латвия не является непосредственным участником формата "5+2", но, "будучи членом Евросоюза, внимательно наблюдает за переговорным процессом между Приднестровьем и Молдовой". Красносельский озвучил данные, необходимые для понимания ситуации в переговорном процессе, обозначил позицию Приднестровья по актуальным вопросам, довел до сведения собеседника информацию о предлагаемых приднестровской стороной путях решения существующих проблем.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ – в качестве посредников, Евросоюз и США – как наблюдатели. Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В течение 2020 года не удалось провести ни одного заседания в этом формате.

https://ru.sputnik.md/20211006/glava-obse-nazvala-mesto-sleduyuschey-vstrechi-v-formate-52-45319083.html

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приднестровье, стокгольм, формат "5+2", молдова