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Новый раунд переговоров "5+2" пройдет 2-3 ноября в Стокгольме
Новый раунд переговоров "5+2" пройдет 2-3 ноября в Стокгольме
Лидер Приднестровья назвал дату и место проведения очередных переговоров в формате "5+2"
2021-10-25T20:04+0300
2021-10-25T20:46+0300
общество
приднестровье
стокгольм
формат "5+2"
молдова
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КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Новый раунд переговоров в формате "5+2" пройдет второго и третьего ноября этого года в столице Швеции.Дата проведения очередного раунда переговоров была официально озвучена в понедельник, 25 октября, на встрече руководителя Приднестровья Вадима Красносельского с послом Латвийской республики в Молдове Улдисом Микутсом.В свою очередь, Микутс отметил, что хотя Латвия не является непосредственным участником формата "5+2", но, "будучи членом Евросоюза, внимательно наблюдает за переговорным процессом между Приднестровьем и Молдовой". Красносельский озвучил данные, необходимые для понимания ситуации в переговорном процессе, обозначил позицию Приднестровья по актуальным вопросам, довел до сведения собеседника информацию о предлагаемых приднестровской стороной путях решения существующих проблем.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ – в качестве посредников, Евросоюз и США – как наблюдатели. Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В течение 2020 года не удалось провести ни одного заседания в этом формате.
https://ru.sputnik.md/20211006/glava-obse-nazvala-mesto-sleduyuschey-vstrechi-v-formate-52-45319083.html
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приднестровье, стокгольм, формат "5+2", молдова

Новый раунд переговоров "5+2" пройдет 2-3 ноября в Стокгольме

20:04 25.10.2021 (обновлено: 20:46 25.10.2021)
CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера Приднестровья / Вадим Красносельский и посол Латвии в РМ
Вадим Красносельский и посол Латвии в РМ - Sputnik Молдова, 1920, 25.10.2021
CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера Приднестровья /
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Глава Левобережья Красносельский надеется, что переговоры в Швеции дадут новый импульс процессу приднестровского урегулирования.
КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Новый раунд переговоров в формате "5+2" пройдет второго и третьего ноября этого года в столице Швеции.
Дата проведения очередного раунда переговоров была официально озвучена в понедельник, 25 октября, на встрече руководителя Приднестровья Вадима Красносельского с послом Латвийской республики в Молдове Улдисом Микутсом.

"Вы знаете о нашем желании продолжить диалог. Тем более, что уже назначена дата нового раунда, который пройдет второго-третьего ноября в Стокгольме. Рад, что все мы пришли к выводу, что без переговоров дальше двигаться нельзя", – заявил Красносельский на встрече.

В свою очередь, Микутс отметил, что хотя Латвия не является непосредственным участником формата "5+2", но, "будучи членом Евросоюза, внимательно наблюдает за переговорным процессом между Приднестровьем и Молдовой".
Красносельский озвучил данные, необходимые для понимания ситуации в переговорном процессе, обозначил позицию Приднестровья по актуальным вопросам, довел до сведения собеседника информацию о предлагаемых приднестровской стороной путях решения существующих проблем.
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В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ – в качестве посредников, Евросоюз и США – как наблюдатели. Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В течение 2020 года не удалось провести ни одного заседания в этом формате.
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