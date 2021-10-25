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Погодные рекорды Молдовы 25 октября
Погодные рекорды Молдовы 25 октября
Самые теплый и холодные дни в истории 25 октября
2021-10-25T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 25 октября специалисты зафиксировали более полувека назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 25 октября 1959 года столбик термометра опустился до –7,2 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 2002 году. Тогда столбик воздух в тени прогрелся до +24,4 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 25 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,6 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 25 октября

00:01 25.10.2021
© Sputnik / Mihai CarausОсень
Осень - Sputnik Молдова, 1920, 25.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 25 октября специалисты зафиксировали более полувека назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 25 октября 1959 года столбик термометра опустился до –7,2 градуса по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали в 2002 году. Тогда столбик воздух в тени прогрелся до +24,4 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 25 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,6 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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