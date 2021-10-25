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https://ru.sputnik.md/20211025/putin-ne-planiruet-kontakt-rukovodstvo-moldova-gazovii-vopros-45871213.html
Путин не планирует контактов с руководством Молдовы по газовому вопросу
Путин не планирует контактов с руководством Молдовы по газовому вопросу
Президент Российской Федерации Владимир Путин в данный момент не планирует контактов с руководством Молдовы по вопросу газа
2021-10-25T12:49+0300
2021-10-25T12:52+0300
молдова
владимир путин
контакты
газ
вопрос
газовый вопрос
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КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Президент Российской Федерации Владимир Путин в данный момент не планирует контактов с руководством Молдовы по вопросу газа, передает РИА Новости. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет, у президента пока нет в планах, но с другой стороны как-то продолжать диалог надо. Все позиции хорошо понятны: позиция российской стороны, "Газпрома" предельно понятна, предельно проста, коммерческая позиция, которая включает в себя известные скидки, поэтому, конечно, надеемся, что разговор так или иначе будет продолжаться", - заявил Песков журналистам.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября вели переговоры в администрации президента России по газовому контракту. Достичь соглашения стороны не смогли. В то же время сообщалось о начале поиска альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову.В "Газпроме" 23 октября заявили о готовности продлить контракт с Молдовой, но при условии, что молдавская сторона погасит долг, то есть полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" после его истечения продлили всего на месяц – до конца октября 2021 года. Документ предусматривает, что в этот месяц Молдова закупает газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдова отказалась от скидки России на газ&gt;&gt;&gt;Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
https://ru.sputnik.md/20211022/rezhim-chp-glava-moldovagaz-45792201.html
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молдова, владимир путин, контакты, газ, вопрос, газовый вопрос

Путин не планирует контактов с руководством Молдовы по газовому вопросу

12:49 25.10.2021 (обновлено: 12:52 25.10.2021)
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с главой Адыгеи М. Кумпиловым
Президент РФ В. Путин встретился с главой Адыгеи М. Кумпиловым - Sputnik Молдова, 1920, 25.10.2021
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что существует необходимость продолжения переговоров по газу.
КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Президент Российской Федерации Владимир Путин в данный момент не планирует контактов с руководством Молдовы по вопросу газа, передает РИА Новости. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, у президента пока нет в планах, но с другой стороны как-то продолжать диалог надо. Все позиции хорошо понятны: позиция российской стороны, "Газпрома" предельно понятна, предельно проста, коммерческая позиция, которая включает в себя известные скидки, поэтому, конечно, надеемся, что разговор так или иначе будет продолжаться", - заявил Песков журналистам.
Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября вели переговоры в администрации президента России по газовому контракту. Достичь соглашения стороны не смогли. В то же время сообщалось о начале поиска альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову.
В "Газпроме" 23 октября заявили о готовности продлить контракт с Молдовой, но при условии, что молдавская сторона погасит долг, то есть полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года.

Ситуация с газом в Молдове

Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" после его истечения продлили всего на месяц – до конца октября 2021 года. Документ предусматривает, что в этот месяц Молдова закупает газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Молдова отказалась от скидки России на газ>>>
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.

ЧП в Молдове

Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.
По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
Moldovagaz - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
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