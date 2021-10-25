https://ru.sputnik.md/20211025/rossiya-afganistan-gumanitarnaea-pomosch-45867050.html

Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь

Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь

Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь, медикаменты и вывезет своих граждан

2021-10-25T12:32+0300

2021-10-25T12:32+0300

2021-10-25T12:32+0300

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КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. На этой неделе российская сторона планирует отправить в Афганистан партию продовольствия и медикаментов, передает РИА Новости. В гуманитарной операции примут участие в том числе Минобороны и МЧС, заявил глава второго департамента МИД России Замир Кабулов."Мы очень рассчитываем, что случится на этой неделе… продовольствие и медикаменты. Операция будет включать не только доставку гуманитарной помощи, но и вывоз российских граждан и студентов", - сказал Кабулов.Ситуация в АфганистанеВ начале августа талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ru.sputnik.md/20211020/mid-rf-mirovoe-soobschestvo-krizis-afganistan-45734207.html

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