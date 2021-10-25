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Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь
Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь
Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь, медикаменты и вывезет своих граждан
2021-10-25T12:32+0300
2021-10-25T12:32+0300
россия
помощь
россия
гуманитарная помощь
афганистан
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КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. На этой неделе российская сторона планирует отправить в Афганистан партию продовольствия и медикаментов, передает РИА Новости. В гуманитарной операции примут участие в том числе Минобороны и МЧС, заявил глава второго департамента МИД России Замир Кабулов."Мы очень рассчитываем, что случится на этой неделе… продовольствие и медикаменты. Операция будет включать не только доставку гуманитарной помощи, но и вывоз российских граждан и студентов", - сказал Кабулов.Ситуация в АфганистанеВ начале августа талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ru.sputnik.md/20211020/mid-rf-mirovoe-soobschestvo-krizis-afganistan-45734207.html
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помощь, россия, гуманитарная помощь, афганистан

Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь

12:32 25.10.2021
© Sputnik / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк38-й гуманитарный конвой прибыл в Донецкую область
38-й гуманитарный конвой прибыл в Донецкую область - Sputnik Молдова, 1920, 25.10.2021
© Sputnik / Сергей Аверин
/
Перейти в фотобанк
Также планируется вывоз российских граждан и студентов из Афганистана.
КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. На этой неделе российская сторона планирует отправить в Афганистан партию продовольствия и медикаментов, передает РИА Новости. В гуманитарной операции примут участие в том числе Минобороны и МЧС, заявил глава второго департамента МИД России Замир Кабулов.
"Мы очень рассчитываем, что случится на этой неделе… продовольствие и медикаменты. Операция будет включать не только доставку гуманитарной помощи, но и вывоз российских граждан и студентов", - сказал Кабулов.
Третье заседание московского формата консультаций по Афганистану - Sputnik Молдова, 1920, 20.10.2021
Россия
МИД РФ: мировое сообщество должно предотвратить кризис в Афганистане
20 октября, 16:23

Ситуация в Афганистане

В начале августа талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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