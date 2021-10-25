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Самый точный прогноз погоды: в Молдову приходит настоящая осень
Самый точный прогноз погоды: в Молдову приходит настоящая осень
Самый точный прогноз погоды: последний теплый день перед похолоданием
2021-10-25T07:00+0300
2021-10-25T07:00+0300
прогноз погоды
погода
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КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 25 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.Ветер северо-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +7 до +12 градусов по Цельсию, ночью ожидается от -3 до +2 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 25 октября: ночью – от -1 до +1, днем – от +8 до +10 градусов.С 26 октября в стране немного потеплеет, днем ожидается до +15. К 28 октября дневной максимум поднимется до +18 градусов. Такой температурный режим продержится до конца месяца.На все ближайшие дни метеорологи прогнозируют отсутствие осадков.Праздники и народные приметыВ этот день православная церковь чтит память мучеников Прова, Тараха и Андроника Аназарвских. Святые пострадали за веру Христову в 304 году, во время правления римского императора Диоклетиана.На Руси 25 октября в народе называли днем Андрона Звездочета. В этот день было принято до полуночи наблюдать за звездами, которые, как верили крестьяне, могли многое рассказать и о погоде, и об урожае в следующем сезоне, и о хозяйственных делах, да и вообще о судьбе человека. Даже существовала присказка: "Андрон может шестом небо достать, совком звезды почерпнуть".В этот день нельзя было громко смеяться, считалось, что это навлечет на человека большие несчастья. Также на Прова, Тараха и Андроника нельзя было никого обижать, иначе обидчику не будет никакого счастья. Запрещалось на стук в дверь спрашивать: "Кто там?" – чтобы не впустить в дом беду.
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Евгений Чебан
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прогноз погоды, погода

Самый точный прогноз погоды: в Молдову приходит настоящая осень

07:00 25.10.2021
© Sputnik / Vladimir Fedorenko / Перейти в фотобанкДевушка гуляет с собакой осенним днем в сквере
Девушка гуляет с собакой осенним днем в сквере - Sputnik Молдова, 1920, 25.10.2021
© Sputnik / Vladimir Fedorenko
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 25 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-восточный слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +7 до +12 градусов по Цельсию, ночью ожидается от -3 до +2 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 25 октября: ночью – от -1 до +1, днем – от +8 до +10 градусов.
С 26 октября в стране немного потеплеет, днем ожидается до +15. К 28 октября дневной максимум поднимется до +18 градусов. Такой температурный режим продержится до конца месяца.
На все ближайшие дни метеорологи прогнозируют отсутствие осадков.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь чтит память мучеников Прова, Тараха и Андроника Аназарвских. Святые пострадали за веру Христову в 304 году, во время правления римского императора Диоклетиана.
На Руси 25 октября в народе называли днем Андрона Звездочета. В этот день было принято до полуночи наблюдать за звездами, которые, как верили крестьяне, могли многое рассказать и о погоде, и об урожае в следующем сезоне, и о хозяйственных делах, да и вообще о судьбе человека. Даже существовала присказка: "Андрон может шестом небо достать, совком звезды почерпнуть".
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В этот день нельзя было громко смеяться, считалось, что это навлечет на человека большие несчастья. Также на Прова, Тараха и Андроника нельзя было никого обижать, иначе обидчику не будет никакого счастья. Запрещалось на стук в дверь спрашивать: "Кто там?" – чтобы не впустить в дом беду.
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