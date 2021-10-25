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В поисках пропавших: спасатели на Сицилии ликвидируют последствия наводнения
В поисках пропавших: спасатели на Сицилии ликвидируют последствия наводнения
В понедельник на Сицилии продолжились поиски супружеской пары, которая пропала без вести во время наводнения.
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На кадрах с дрона видно затопление дорог и поврежденные автомобили, которые унесло мощными потоками воды, образовавшимися в результате сильных дождей, обрушившихся на юг Италии в прошедшие выходные. В понедельник продолжились поиски супружеской пары, которая пропала без вести во время наводнения.Проливные дожди и сильные ветры продолжают бушевать на юге страны. Власти этих регионов Италии отменили занятия в школах, закрыли для посещения городские парки и другие общественные места.Сообщается, что поисково-спасательные бригады провели сотни операций по всему острову, спасая людей, оказавшихся из-за наводнения в ловушке в своих домах и машинах.
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В поисках пропавших: спасатели на Сицилии ликвидируют последствия наводнения

21:32 25.10.2021 (обновлено: 21:46 25.10.2021)
© Ruptly
Итальянские спасатели в понедельник продолжили поиски двух человек, пропавших без вести во время наводнения, которое обрушилось на Сицилию.
На кадрах с дрона видно затопление дорог и поврежденные автомобили, которые унесло мощными потоками воды, образовавшимися в результате сильных дождей, обрушившихся на юг Италии в прошедшие выходные. В понедельник продолжились поиски супружеской пары, которая пропала без вести во время наводнения.
Проливные дожди и сильные ветры продолжают бушевать на юге страны. Власти этих регионов Италии отменили занятия в школах, закрыли для посещения городские парки и другие общественные места.
Сообщается, что поисково-спасательные бригады провели сотни операций по всему острову, спасая людей, оказавшихся из-за наводнения в ловушке в своих домах и машинах.
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