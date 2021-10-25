https://ru.sputnik.md/20211025/sitsilia-navodneniye-45888955.html

В поисках пропавших: спасатели на Сицилии ликвидируют последствия наводнения

В поисках пропавших: спасатели на Сицилии ликвидируют последствия наводнения

В понедельник на Сицилии продолжились поиски супружеской пары, которая пропала без вести во время наводнения.

2021-10-25T21:32+0300

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На кадрах с дрона видно затопление дорог и поврежденные автомобили, которые унесло мощными потоками воды, образовавшимися в результате сильных дождей, обрушившихся на юг Италии в прошедшие выходные. В понедельник продолжились поиски супружеской пары, которая пропала без вести во время наводнения.Проливные дожди и сильные ветры продолжают бушевать на юге страны. Власти этих регионов Италии отменили занятия в школах, закрыли для посещения городские парки и другие общественные места.Сообщается, что поисково-спасательные бригады провели сотни операций по всему острову, спасая людей, оказавшихся из-за наводнения в ловушке в своих домах и машинах.

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видео, в мире, мультимедиа, италия, сицилия, наводнение