https://ru.sputnik.md/20211025/spynu-sankt-peterburgeproydet-vstrecha-gazprom-millerom-45871919.html

Спыну: в среду в Санкт-Петербурге пройдет встреча с директором "Газпрома" Миллером

Спыну: в среду в Санкт-Петербурге пройдет встреча с директором "Газпрома" Миллером

Спыну: в среду в Санкт-Петербурге пройдет встреча с директором "Газпрома" Миллером.

2021-10-25T13:03+0300

2021-10-25T13:03+0300

2021-10-25T13:34+0300

в молдове

общество

молдова

константин спыну

санкт-петербург

встреча

алексей миллер

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КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну рассказал в понедельник на пресс-конференции о деталях переговоров с "Газпромом" по вопросу продления контракта на поставку газа.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября вели переговоры в администрации президента России по газовому контракту. Достичь соглашения стороны не смогли. В то же время сообщалось о начале поиска альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову.Позднее источник, близкий к переговорам, сообщил журналистам, что Россия на этих переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%". Единственным условием ее получения являлся возврат в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).Спыну в понедельник заявил журналистам, что после переговоров в Москве последует еще один раунд в Санкт-Петербурге.ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.

https://ru.sputnik.md/20211025/spynu-skidka-tsena-gaz-predlozhenie-gazprom-45872380.html

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в молдове, молдова, константин спыну, санкт-петербург, встреча, алексей миллер