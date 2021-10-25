https://ru.sputnik.md/20211025/spynu-sankt-peterburgeproydet-vstrecha-gazprom-millerom-45871919.html
Спыну: в среду в Санкт-Петербурге пройдет встреча с директором "Газпрома" Миллером
Спыну: в среду в Санкт-Петербурге пройдет встреча с директором "Газпрома" Миллером
Спыну: в среду в Санкт-Петербурге пройдет встреча с директором "Газпрома" Миллером.
2021-10-25T13:03+0300
2021-10-25T13:03+0300
2021-10-25T13:34+0300
в молдове
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константин спыну
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КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну рассказал в понедельник на пресс-конференции о деталях переговоров с "Газпромом" по вопросу продления контракта на поставку газа.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября вели переговоры в администрации президента России по газовому контракту. Достичь соглашения стороны не смогли. В то же время сообщалось о начале поиска альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову.Позднее источник, близкий к переговорам, сообщил журналистам, что Россия на этих переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%". Единственным условием ее получения являлся возврат в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).Спыну в понедельник заявил журналистам, что после переговоров в Москве последует еще один раунд в Санкт-Петербурге.ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
https://ru.sputnik.md/20211025/spynu-skidka-tsena-gaz-predlozhenie-gazprom-45872380.html
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в молдове, молдова, константин спыну, санкт-петербург, встреча, алексей миллер
Спыну: в среду в Санкт-Петербурге пройдет встреча с директором "Газпрома" Миллером
13:03 25.10.2021 (обновлено: 13:34 25.10.2021)
Переговоры молдавских властей с "Газпромом" о продлении договора на поставки газа продолжатся. Состоится еще один визит вице-премьера Спыну в Россию.
КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну рассказал в понедельник на пресс-конференции о деталях переговоров с "Газпромом" по вопросу продления контракта на поставку газа.
Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября вели переговоры в администрации президента России по газовому контракту. Достичь соглашения стороны не смогли
. В то же время сообщалось о начале поиска альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову.
Позднее источник, близкий к переговорам, сообщил
журналистам, что Россия на этих переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%". Единственным условием ее получения являлся возврат в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).
Спыну в понедельник заявил журналистам, что после переговоров в Москве последует еще один раунд в Санкт-Петербурге.
У нас в среду будет встреча в Санкт-Петербурге с господином Миллером, директором "Газпрома", где мы продолжим обсуждения повестки, которую затрагивали в Москве.
Андрей Спыну
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития
ЧП в Молдове
Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.
По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
Ситуация с газом в Молдове
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.