https://ru.sputnik.md/20211025/spynu-skidka-tsena-gaz-predlozhenie-gazprom-45872380.html

Спыну назвал скидку на газ, которую предложил Молдове "Газпром"

Спыну назвал скидку на газ, которую предложил Молдове "Газпром"

Андрей Спыну рассказал, какую скидку предлагал "Газпром" на переговорах в Москве.

2021-10-25T13:14+0300

2021-10-25T13:14+0300

2021-10-25T13:41+0300

в молдове

экономика

россия

газпром

андрей спыну

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КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну представил детали переговоров с "Газпромом" в Москве, а также рассказал, что российский концерн предложил скидку в размере 25% на газ для Молдовы.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября вели переговоры в администрации президента России по газовому контракту. Достичь соглашения стороны не смогли. В то же время сообщалось о начале поиска альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову.Позднее источник, близкий к переговорам, сообщил журналистам, что Россия на этих переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%". Единственным условием ее получения являлся возврат в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья)."В переговорах обсуждалась установка цены на основе формулы в октябре и возможная скидка в 25% при определенных условиях. Предполагается, что эта цена будет определяться каждый месяц", - заявил Спыну. В то же время Спыну сообщил, что Молдова открыта и готова к продолжению переговоров с "Газпромом" также касательно долга "Молдовагаз". "Одной из тем переговоров был коммерческий долг, который накопился в период с 1994 года со стороны "Молдовагаз". Мы готовы продолжить переговоры по вопросу долга, но наша позиция остается неизменной. Нужен аудит, чтобы подтвердить и признать этот долг, прежде чем брать на себя какие-либо обязательства", - подчеркнул Спыну. Также Спыну сообщил, что в среду проведет встречу в Санкт-Петербурге с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находились в Москве, где продолжали переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".

https://ru.sputnik.md/20211025/spynu-sankt-peterburgeproydet-vstrecha-gazprom-millerom-45871919.html

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в молдове, россия, газпром, андрей спыну