https://ru.sputnik.md/20211025/uchenye-opublikovali-foto-delta-shtamm-koronavirus-45866804.html
Ученые опубликовали первые фото дельта-штамма коронавируса
Ученые опубликовали первые фото дельта-штамма коронавируса
Российский научный центр "Вектор" впервые опубликовал фотографии дельта-штамма COVID-19
2021-10-25T10:38+0300
2021-10-25T10:38+0300
2021-10-25T10:42+0300
коронавирус
ученые
штаммы
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КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Российский научный центр "Вектор" впервые опубликовал эксклюзивно на ресурсах РИА Новости фотографии дельта-штамма COVID-19. Изображения были сняты на камеру электронного микроскопа."Вирус был искусственно выращен на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Реальные изображения дельта-коронавируса из коллекции ГНЦ ВБ "Вектор", снятые на камеру электронного микроскопа", - говорится в сообщении центра "Вектор".Ультратонкие срезы залитых в эпоксидные смолы клеток окрашены по стандартной методике пробоподготовки для электронной микроскопии, уточнили в центре.Дельта-штаммСогласно данным ВОЗ, индийский штамм коронавируса ("дельта"), названный B.1.617, был выявлен в этой стране в октябре 2020 года.Штамм отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Кроме того, у штамма удлинился период выведения из организма, что затрудняет определение медиками факта выздоровления.Главные симптомы – головная боль, насморк, боль в горле, высокая температура. Причем обычно обоняние не пропадает и нет кашля. Также, по данным специалистов, для него характерны боли в животе, рвота, а также обильные выделения из носа – как при риновирусе. Возможны быстрая утомляемость, чувство подавленности и уныния.Штамм дельта быстро распространился по миру и стал доминирующим. Свыше 150 стран демонстрируют почти 100-процентное присутствие этого штамма.В Молдове официально первый случаи дельта-штамма коронавируса были подтверждены 23 июля 2021 года. По данным Минздрава, из 15 отобранных в Молдове образцов в 12 случаях немецкие вирусологи подтвердили наличие штамма "дельта".
https://ru.sputnik.md/20210723/podtverzhdeno-v-moldove-zaregistrirovan-pervyy-sluchay-zarazheniya-shtammom-delta-43104057.html
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ученые, штаммы
Ученые опубликовали первые фото дельта-штамма коронавируса
10:38 25.10.2021 (обновлено: 10:42 25.10.2021)
Дельта-штамм является доминирующим во всем мире.
КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Российский научный центр "Вектор" впервые опубликовал эксклюзивно на ресурсах РИА Новости фотографии дельта-штамма COVID-19. Изображения были сняты на камеру электронного микроскопа.
"Вирус был искусственно выращен на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Реальные изображения дельта-коронавируса из коллекции ГНЦ ВБ "Вектор", снятые на камеру электронного микроскопа", - говорится в сообщении центра "Вектор".
Ультратонкие срезы залитых в эпоксидные смолы клеток окрашены по стандартной методике пробоподготовки для электронной микроскопии, уточнили в центре.
Дельта-штамм
Согласно данным ВОЗ, индийский штамм коронавируса ("дельта"), названный B.1.617, был выявлен в этой стране в октябре 2020 года.
Штамм отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Кроме того, у штамма удлинился период выведения из организма, что затрудняет определение медиками факта выздоровления.
Главные симптомы – головная боль, насморк, боль в горле, высокая температура. Причем обычно обоняние не пропадает и нет кашля. Также, по данным специалистов, для него характерны боли в животе, рвота, а также обильные выделения из носа – как при риновирусе. Возможны быстрая утомляемость, чувство подавленности и уныния.
Штамм дельта быстро распространился по миру и стал доминирующим. Свыше 150 стран демонстрируют почти 100-процентное присутствие этого штамма.
В Молдове официально первый случаи дельта-штамма коронавируса были подтверждены 23 июля 2021 года. По данным Минздрава, из 15 отобранных в Молдове образцов в 12 случаях немецкие вирусологи подтвердили наличие штамма "дельта".