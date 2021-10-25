https://ru.sputnik.md/20211025/ukrainskiy-gaz-moldova-45887591.html

Эксперт: украинский газ для Молдовы будет дороже 1200 долларов

Эксперт: украинский газ для Молдовы будет дороже 1200 долларов

Экономист рассказал, по какой цене Украина может предложить газ Молдове

2021-10-25T18:36+0300

2021-10-25T18:36+0300

2021-10-25T18:48+0300

экономика

в молдове

газ

украина

газпром

нафтогаз

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КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Между Молдовой и Украиной якобы заключено рамочное соглашение, подписанное НАК "Нафтогаз" и молдавской компанией Energocom, на поставку в Молдову 700 миллионов кубометров газа. Информация об этом была опубликована изданием "Украинская правда".Украинская пресса не сообщает никаких подробностей предполагаемого соглашения. В свою очередь и в приемной Energocom корреспонденту Sputnik Молдова не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть факта подписания этого документа.Как оказалось, ничего не известно на сей счет и главе АО "Молдовагаз" Вадиму Чебану, который заявил Sputnik Молдова, что "узнал об этом из прессы".Отметим, на пресс-конференции 25 октября вице-премьер молдавского правительства Андрей Спыну заявил, что в данный момент "Energocom проводит закупки газа из альтернативных источников" и в этой связи "участвует в международном тендере". Однако, есть ли среди этих источников украинский "Нафтогаз" министр инфраструктуры и регионального развития не уточнил.Вице-премьеры Спыну и Кульминский 21-22 октября вели переговоры в администрации президента России по газовому контракту. Достичь соглашения стороны не смогли. В то же время сообщалось о начале поиска альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову.Позднее источник, близкий к переговорам, сообщил журналистам, что Россия на этих переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%". Единственным условием ее получения являлся возврат в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).Спыну в понедельник заявил журналистам, что после переговоров в Москве последует еще один раунд в Санкт-Петербурге.Марунич говорит, что украинские чиновники и руководство "Нафтогаза" признают: у самой компании в этом отопительном сезоне не будет 700 миллионов кубических метров топлива. "Нафтогаз", по словам эксперта, не располагает сейчас даже объемами, необходимыми для покрытия потребностей населения Украины.А значит газ для Молдовы, утверждает Марунич, может быть изъят только из объемов, купленных у трейдеров по биржевой цене, либо же импортированных по реверсу, также по ценам биржи."Поскольку Молдова испытывает дефицит природного газа и при этом не может или не хочет подписать договоры с "Газпромом" или, скажем, румынскими поставщиками (а Румынии самой не хватает газа, она в этом году импортирует порядка двух миллиардов кубов из Российской Федерации) то у нее просто не остается вариантов, кроме Украины", – говорит эксперт.Другое дело, считает Марунич, вариант этот получается весьма недешевым.Более того, подчеркивает эксперт, если вдруг кто-то попытается зачем-то продать этот газ Молдове по ценам ниже биржевых, по украинскому законодательству это будет приравнено к преступлению, повлекшему занижение прибыли компании. С соответствующими правовыми последствиями."Разве что это будет подано как спасение братского молдавского народа", – иронизирует Марунич. И резюмирует:"Украина сама без импорта газа не сможет пройти отопительный период, это невозможно. Могу сказать точно, со ссылкой на таможенную статистику, в сентябре Украина импортировала газ по 800 долларов, в октябре – больше, чем за 1000. Да, это пока небольшие объемы, все это немного микшируется с собственной добычей (которой у вашей страны нет). Но в целом, как признают даже некоторые наши политики, уже к концу грядущей зимы ситуация с газом на Украине будет столь же безрадостной, как и в Молдове…".Напомним, парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находились в Москве, где продолжали переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".

https://ru.sputnik.md/20211025/spynu-skidka-tsena-gaz-predlozhenie-gazprom-45872380.html

https://ru.sputnik.md/20211024/ekspert-prognoz-tsena-gaz-moldova-45847035.html

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в молдове, газ, украина, газпром, нафтогаз