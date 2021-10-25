https://ru.sputnik.md/20211025/v-pridnestrove-gotovyatsya-k-revaktsinatsii-45868321.html
В Приднестровье готовятся к ревакцинации
В Приднестровье готовятся к ревакцинации
Глава Приднестровья Красносельский заявил о целесообразности начала введения третьей дозы препарата от коронавируса в регионе
2021-10-25T11:28+0300
2021-10-25T11:28+0300
2021-10-25T11:28+0300
коронавирус
приднестровье
ревакцинация
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КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил о целесообразности начала введения третьей дозы препарата от коронавируса в регионе. Об этом было сказано во время очередного заседания Оперштаба Приднестровья.Красносельский подчеркнул, что статистика первичной и последующих вакцинаций должна вестись отдельно.В Приднестровье загруженность ковид-госпиталей в настоящее время составляет 91,5%. В медучреждениях проходят лечение от коронавируса 2124 пациента, в их числе – 100 несовершеннолетних. В Бендерский центр матери и ребенка госпитализировано 76 детей.У 413 человек болезнь протекает в тяжелой форме. В реанимации находятся 56 инфицированных, шесть подключены к аппаратам ИВЛ.С 18 по 24 октября заболевание подтвердилось у 3197 граждан. Среднесуточное количество заразившихся за прошедшие дни – 457 человек. Рост числа заболевших отмечается десятую неделю подряд. За указанный период от осложнений, вызванных новым вирусом, скончались 46 человек.Более чем за год пандемии умерли 1476 ковид-положительных пациентов. У всех были сопутствующие хронические заболевания. Летальность составляет 2,3%.
https://ru.sputnik.md/20211011/pridnestrove-gospitali-45427209.html
приднестровье
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Светлана Маркова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg
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Светлана Маркова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg
приднестровье, ревакцинация
В Приднестровье готовятся к ревакцинации
Заявление сделал лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил о целесообразности начала введения третьей дозы препарата от коронавируса в регионе. Об этом было сказано во время очередного заседания Оперштаба Приднестровья.
Красносельский подчеркнул, что статистика первичной и последующих вакцинаций должна вестись отдельно.
В Приднестровье загруженность ковид-госпиталей в настоящее время составляет 91,5%. В медучреждениях проходят лечение от коронавируса 2124 пациента, в их числе – 100 несовершеннолетних. В Бендерский центр матери и ребенка госпитализировано 76 детей.
У 413 человек болезнь протекает в тяжелой форме. В реанимации находятся 56 инфицированных, шесть подключены к аппаратам ИВЛ.
С 18 по 24 октября заболевание подтвердилось у 3197 граждан. Среднесуточное количество заразившихся за прошедшие дни – 457 человек. Рост числа заболевших отмечается десятую неделю подряд. За указанный период от осложнений, вызванных новым вирусом, скончались 46 человек.
Более чем за год пандемии умерли 1476 ковид-положительных пациентов. У всех были сопутствующие хронические заболевания. Летальность составляет 2,3%.