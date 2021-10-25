https://ru.sputnik.md/20211025/vstrecha-glavi-mid-normandskii-format-45865353.html

Стало известно, состоится ли встреча глав МИД в нормандском формате

Стало известно, состоится ли встреча глав МИД в нормандском формате

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр рассказал, состоится ли встреча глав МИД в нормандском формате

2021-10-25T09:43+0300

2021-10-25T09:43+0300

2021-10-25T09:43+0300

посол

нормандский формат

мид

встреча

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КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Идет подготовка встречи глав МИД в нормандском формате, но точная дата пока неизвестна, заявил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр."Во время последней встречи с господином Путиным госпожа Меркель сказала, что должна пройти встреча на высшем уровне в нормандском формате. Для подготовки такой встречи будут встречаться министры иностранных дел. Насколько мне известно, подготовка встречи министров иностранных дел в настоящее время проходит, но точной даты такой встречи еще не назначено", - сказал посол.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года, передает РИА Новости. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

https://ru.sputnik.md/20211011/putin-merkel-markon-telefonnyy-razgovor-45436866.html

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посол, нормандский формат, мид, встреча