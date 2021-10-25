https://ru.sputnik.md/20211025/zhiltsi-sgorevshey-buyukani-mansarda-kompensatsii-meria-45870365.html
Жильцы сгоревшей в Буюканах мансарды получат крупные компенсации от мэрии
Жильцы сгоревшей в Буюканах мансарды получат крупные компенсации от мэрии
Примар Кишинева рассказал, какую сумму денег получат граждане за разрушенное жилье.
2021-10-25T13:12+0300
2021-10-25T13:12+0300
2021-10-25T13:31+0300
новости кишинева
в молдове
молдова
мэрия
жильцы
мансарда
компенсация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/17/45836666_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_96b65a525107c532fb87f606e737a5da.jpg
КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Все 20 семей, которые пострадали в результате пожара в мансарде дома на улице Ион Пеливан, 17/3 получат от примэрии Кишинева компенсацию за покупку этого жилья. Об этом заявил на брифинге в понедельник столичный градоначальник Ион Чебан. Пожар в многоэтажке произошел в субботу днем. Возгорание зарегистрировали в квартире на 6 этаже, позже огонь стал распространяться по всей мансарде. На место прибыли свыше 70 пожарных и 11 единиц спецтехники, которые несколько часов тушили огонь с разных точек.По его данным, если не хватит средств в резервном фонде, помощь запросят в муниципальном совете. Помимо этого, Чебан пообещал ремонт крыши дома, но уточнил, что мансарда не подлежит восстановлению, по мнению специалистов. "Мы откроем счет в банке, и желающие смогут внести свой вклад. Все расходы будут обнародованы. Знаю, что есть много экономических агентов и физических лиц, которые хотят помочь, и рад этому", - пояснил Чебан. Он призвал помочь и агентов по недвижимости. Чебан рассказал, что в настоящее время все нуждающиеся в жилье люди размещены, а остальная часть пострадавшего дома подключена ко всем сетям. В заключение примар призвал компетентные органы принять меры по выявлению и наказанию тех, кто допустил серьезные нарушения при строительстве мансарды.
https://ru.sputnik.md/20211024/spetsialisty-proveryayut-tri-versii-prichin-pozhara-v-mansarde-v-kishineve-45849261.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/17/45836666_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c8a5668f3b1a6a0b52d129d174d94f03.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, мэрия, жильцы, мансарда, компенсация
Жильцы сгоревшей в Буюканах мансарды получат крупные компенсации от мэрии
13:12 25.10.2021 (обновлено: 13:31 25.10.2021)
Примар Кишинева рассказал, какую сумму денег получат граждане за разрушенное жилье.
КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Все 20 семей, которые пострадали в результате пожара в мансарде дома на улице Ион Пеливан, 17/3 получат от примэрии Кишинева компенсацию за покупку этого жилья. Об этом заявил на брифинге в понедельник столичный градоначальник Ион Чебан.
Пожар в многоэтажке произошел в субботу днем. Возгорание зарегистрировали в квартире на 6 этаже, позже огонь стал распространяться по всей мансарде. На место прибыли свыше 70 пожарных и 11 единиц спецтехники, которые несколько часов тушили огонь с разных точек.
"Этим семьям выделят дополнительно еще по 50 тысяч леев на приобретение мебели и других необходимых вещей. Кроме того, будет оценен ущерб, понесенный владельцами квартир на нижних этажах, и им также будет оказана помощь", - добавил Чебан.
По его данным, если не хватит средств в резервном фонде, помощь запросят в муниципальном совете.
Помимо этого, Чебан пообещал ремонт крыши дома, но уточнил, что мансарда не подлежит восстановлению, по мнению специалистов.
"Мы откроем счет в банке, и желающие смогут внести свой вклад. Все расходы будут обнародованы. Знаю, что есть много экономических агентов и физических лиц, которые хотят помочь, и рад этому", - пояснил Чебан.
Он призвал помочь и агентов по недвижимости.
Чебан рассказал, что в настоящее время все нуждающиеся в жилье люди размещены, а остальная часть пострадавшего дома подключена ко всем сетям.
В заключение примар призвал компетентные органы принять меры по выявлению и наказанию тех, кто допустил серьезные нарушения при строительстве мансарды.