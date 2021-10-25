https://ru.sputnik.md/20211025/zhiltsi-sgorevshey-buyukani-mansarda-kompensatsii-meria-45870365.html

Жильцы сгоревшей в Буюканах мансарды получат крупные компенсации от мэрии

Жильцы сгоревшей в Буюканах мансарды получат крупные компенсации от мэрии

Примар Кишинева рассказал, какую сумму денег получат граждане за разрушенное жилье.

2021-10-25T13:12+0300

2021-10-25T13:12+0300

2021-10-25T13:31+0300

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КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Все 20 семей, которые пострадали в результате пожара в мансарде дома на улице Ион Пеливан, 17/3 получат от примэрии Кишинева компенсацию за покупку этого жилья. Об этом заявил на брифинге в понедельник столичный градоначальник Ион Чебан. Пожар в многоэтажке произошел в субботу днем. Возгорание зарегистрировали в квартире на 6 этаже, позже огонь стал распространяться по всей мансарде. На место прибыли свыше 70 пожарных и 11 единиц спецтехники, которые несколько часов тушили огонь с разных точек.По его данным, если не хватит средств в резервном фонде, помощь запросят в муниципальном совете. Помимо этого, Чебан пообещал ремонт крыши дома, но уточнил, что мансарда не подлежит восстановлению, по мнению специалистов. "Мы откроем счет в банке, и желающие смогут внести свой вклад. Все расходы будут обнародованы. Знаю, что есть много экономических агентов и физических лиц, которые хотят помочь, и рад этому", - пояснил Чебан. Он призвал помочь и агентов по недвижимости. Чебан рассказал, что в настоящее время все нуждающиеся в жилье люди размещены, а остальная часть пострадавшего дома подключена ко всем сетям. В заключение примар призвал компетентные органы принять меры по выявлению и наказанию тех, кто допустил серьезные нарушения при строительстве мансарды.

https://ru.sputnik.md/20211024/spetsialisty-proveryayut-tri-versii-prichin-pozhara-v-mansarde-v-kishineve-45849261.html

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