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Жильцы сгоревшей в Буюканах мансарды получат крупные компенсации от мэрии
Жильцы сгоревшей в Буюканах мансарды получат крупные компенсации от мэрии
Примар Кишинева рассказал, какую сумму денег получат граждане за разрушенное жилье.
2021-10-25T13:12+0300
2021-10-25T13:31+0300
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в молдове
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мэрия
жильцы
мансарда
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КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Все 20 семей, которые пострадали в результате пожара в мансарде дома на улице Ион Пеливан, 17/3 получат от примэрии Кишинева компенсацию за покупку этого жилья. Об этом заявил на брифинге в понедельник столичный градоначальник Ион Чебан. Пожар в многоэтажке произошел в субботу днем. Возгорание зарегистрировали в квартире на 6 этаже, позже огонь стал распространяться по всей мансарде. На место прибыли свыше 70 пожарных и 11 единиц спецтехники, которые несколько часов тушили огонь с разных точек.По его данным, если не хватит средств в резервном фонде, помощь запросят в муниципальном совете. Помимо этого, Чебан пообещал ремонт крыши дома, но уточнил, что мансарда не подлежит восстановлению, по мнению специалистов. "Мы откроем счет в банке, и желающие смогут внести свой вклад. Все расходы будут обнародованы. Знаю, что есть много экономических агентов и физических лиц, которые хотят помочь, и рад этому", - пояснил Чебан. Он призвал помочь и агентов по недвижимости. Чебан рассказал, что в настоящее время все нуждающиеся в жилье люди размещены, а остальная часть пострадавшего дома подключена ко всем сетям. В заключение примар призвал компетентные органы принять меры по выявлению и наказанию тех, кто допустил серьезные нарушения при строительстве мансарды.
https://ru.sputnik.md/20211024/spetsialisty-proveryayut-tri-versii-prichin-pozhara-v-mansarde-v-kishineve-45849261.html
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в молдове, молдова, мэрия, жильцы, мансарда, компенсация

Жильцы сгоревшей в Буюканах мансарды получат крупные компенсации от мэрии

13:12 25.10.2021 (обновлено: 13:31 25.10.2021)
© Sputnik / Evghenii PanasencoПожар на мансарде по ул. Ион Пеливан 17/3
Пожар на мансарде по ул. Ион Пеливан 17/3 - Sputnik Молдова, 1920, 25.10.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Примар Кишинева рассказал, какую сумму денег получат граждане за разрушенное жилье.
КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Все 20 семей, которые пострадали в результате пожара в мансарде дома на улице Ион Пеливан, 17/3 получат от примэрии Кишинева компенсацию за покупку этого жилья. Об этом заявил на брифинге в понедельник столичный градоначальник Ион Чебан.
Пожар в многоэтажке произошел в субботу днем. Возгорание зарегистрировали в квартире на 6 этаже, позже огонь стал распространяться по всей мансарде. На место прибыли свыше 70 пожарных и 11 единиц спецтехники, которые несколько часов тушили огонь с разных точек.
"Этим семьям выделят дополнительно еще по 50 тысяч леев на приобретение мебели и других необходимых вещей. Кроме того, будет оценен ущерб, понесенный владельцами квартир на нижних этажах, и им также будет оказана помощь", - добавил Чебан.
По его данным, если не хватит средств в резервном фонде, помощь запросят в муниципальном совете.
Помимо этого, Чебан пообещал ремонт крыши дома, но уточнил, что мансарда не подлежит восстановлению, по мнению специалистов.
"Мы откроем счет в банке, и желающие смогут внести свой вклад. Все расходы будут обнародованы. Знаю, что есть много экономических агентов и физических лиц, которые хотят помочь, и рад этому", - пояснил Чебан.
Он призвал помочь и агентов по недвижимости.
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Чебан рассказал, что в настоящее время все нуждающиеся в жилье люди размещены, а остальная часть пострадавшего дома подключена ко всем сетям.
В заключение примар призвал компетентные органы принять меры по выявлению и наказанию тех, кто допустил серьезные нарушения при строительстве мансарды.
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