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Центр вакцинации от COVID-19 в Кишиневе будет работать по продленному графику
Центр вакцинации от COVID-19 в Кишиневе будет работать по продленному графику
Теперь в центр иммунизации можно будет успеть в будние дни после работы.
2021-10-26T16:16+0300
2021-10-26T16:29+0300
коронавирус
в молдове
кишинев
молдова
вакцинация
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КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. С 25 по 31 октября муниципальный Центр вакцинации против COVID-19 в Кишиневе будет работать по продленному графику. Об этом сообщил столичный примар Ион Чебан. Речь идет о центре по адресу Петру Рареш, 18, теперь он будет открыт в будние дни с 8.00 до 20.30. Как напомнил Чебан, для вакцинации необходимо только удостоверение личности, предварительная запись не нужна. По мнению примара, в муниципии – лучшая и наиболее развитая инфраструктура по вакцинации: Муниципальный центр вакцинации с пропускной способностью до 1200 прививок в день, 70 пунктов вакцинации, 2 мобильных пункта (троллейбус и автобус). Кроме того, как отметил Чебан, мобильные бригады по вакцинации, в состав которых входят специалисты первичной медико-санитарной помощи, выезжают на дом, чтобы оказать поддержку людям с ограниченными возможностями или трудностями опорно-двигательного аппарата.Напомним, ранее Минздрав в сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения, ЮНИСЕФ в Молдове и Всемирным банком объявил Неделю иммунизации, которая продлится до 31 октября.В течение этого периода будет организован ряд мероприятий по интенсификации процесса вакцинации против COVID-19 и информированию населения о преимуществах вакцин, имеющихся в Республике Молдова.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.С 13 мая в Молдове начался третий этап вакцинации против COVID-19.В Кишиневе для удобства населения и повышения уровня иммунизации уже несколько месяцев действуют мобильные пункты вакцинации – автобус и троллейбус. Желающим вакцинироваться достаточно иметь при себе удостоверение личности.К утру 24 октября в Молдове было применено 1 485 935 доз вакцины, 849 435 человек прошли полный курс вакцинации.
https://ru.sputnik.md/20211026/moldove-odobrili-vaktsinatsiyu-detey-protiv-koronavirusa-45903445.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация

Центр вакцинации от COVID-19 в Кишиневе будет работать по продленному графику

16:16 26.10.2021 (обновлено: 16:29 26.10.2021)
© Sputnik / Mihai CarausВакцинация в Кишиневе
Вакцинация в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
График работы центра иммунизации в Кишиневе продлен для того, чтобы жители столицы могли успеть посетить его после работы.
КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. С 25 по 31 октября муниципальный Центр вакцинации против COVID-19 в Кишиневе будет работать по продленному графику. Об этом сообщил столичный примар Ион Чебан.
Речь идет о центре по адресу Петру Рареш, 18, теперь он будет открыт в будние дни с 8.00 до 20.30.
Как напомнил Чебан, для вакцинации необходимо только удостоверение личности, предварительная запись не нужна.

"В Кишиневе обеими дозами иммунизировано 36% населения. Самый высокий уровень вакцинации в муниципии наблюдается среди медицинских работников и учителей (около 96%)," – добавил Чебан.

По мнению примара, в муниципии – лучшая и наиболее развитая инфраструктура по вакцинации: Муниципальный центр вакцинации с пропускной способностью до 1200 прививок в день, 70 пунктов вакцинации, 2 мобильных пункта (троллейбус и автобус).
Кроме того, как отметил Чебан, мобильные бригады по вакцинации, в состав которых входят специалисты первичной медико-санитарной помощи, выезжают на дом, чтобы оказать поддержку людям с ограниченными возможностями или трудностями опорно-двигательного аппарата.
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Напомним, ранее Минздрав в сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения, ЮНИСЕФ в Молдове и Всемирным банком объявил Неделю иммунизации, которая продлится до 31 октября.
В течение этого периода будет организован ряд мероприятий по интенсификации процесса вакцинации против COVID-19 и информированию населения о преимуществах вакцин, имеющихся в Республике Молдова.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
С 13 мая в Молдове начался третий этап вакцинации против COVID-19.
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В Кишиневе для удобства населения и повышения уровня иммунизации уже несколько месяцев действуют мобильные пункты вакцинации – автобус и троллейбус. Желающим вакцинироваться достаточно иметь при себе удостоверение личности.
К утру 24 октября в Молдове было применено 1 485 935 доз вакцины, 849 435 человек прошли полный курс вакцинации.
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