https://ru.sputnik.md/20211026/covid-vactsinatsia-grafik-45913294.html
Центр вакцинации от COVID-19 в Кишиневе будет работать по продленному графику
Центр вакцинации от COVID-19 в Кишиневе будет работать по продленному графику
Теперь в центр иммунизации можно будет успеть в будние дни после работы.
2021-10-26T16:16+0300
2021-10-26T16:16+0300
2021-10-26T16:29+0300
коронавирус
в молдове
кишинев
молдова
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35558826_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_4d3b34f7e6c0378a1745dac51d0f7b78.jpg
КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. С 25 по 31 октября муниципальный Центр вакцинации против COVID-19 в Кишиневе будет работать по продленному графику. Об этом сообщил столичный примар Ион Чебан. Речь идет о центре по адресу Петру Рареш, 18, теперь он будет открыт в будние дни с 8.00 до 20.30. Как напомнил Чебан, для вакцинации необходимо только удостоверение личности, предварительная запись не нужна. По мнению примара, в муниципии – лучшая и наиболее развитая инфраструктура по вакцинации: Муниципальный центр вакцинации с пропускной способностью до 1200 прививок в день, 70 пунктов вакцинации, 2 мобильных пункта (троллейбус и автобус). Кроме того, как отметил Чебан, мобильные бригады по вакцинации, в состав которых входят специалисты первичной медико-санитарной помощи, выезжают на дом, чтобы оказать поддержку людям с ограниченными возможностями или трудностями опорно-двигательного аппарата.Напомним, ранее Минздрав в сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения, ЮНИСЕФ в Молдове и Всемирным банком объявил Неделю иммунизации, которая продлится до 31 октября.В течение этого периода будет организован ряд мероприятий по интенсификации процесса вакцинации против COVID-19 и информированию населения о преимуществах вакцин, имеющихся в Республике Молдова.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.С 13 мая в Молдове начался третий этап вакцинации против COVID-19.В Кишиневе для удобства населения и повышения уровня иммунизации уже несколько месяцев действуют мобильные пункты вакцинации – автобус и троллейбус. Желающим вакцинироваться достаточно иметь при себе удостоверение личности.К утру 24 октября в Молдове было применено 1 485 935 доз вакцины, 849 435 человек прошли полный курс вакцинации.
https://ru.sputnik.md/20211026/moldove-odobrili-vaktsinatsiyu-detey-protiv-koronavirusa-45903445.html
https://ru.sputnik.md/20211020/strana-es-vysokii-temp-vaktsinatsiia-covid-19-45738025.html
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35558826_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_a3df5157218b11bb07c9ecbdd1fe5672.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, кишинев, молдова, вакцинация
Центр вакцинации от COVID-19 в Кишиневе будет работать по продленному графику
16:16 26.10.2021 (обновлено: 16:29 26.10.2021)
График работы центра иммунизации в Кишиневе продлен для того, чтобы жители столицы могли успеть посетить его после работы.
КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. С 25 по 31 октября муниципальный Центр вакцинации против COVID-19 в Кишиневе будет работать по продленному графику. Об этом сообщил столичный примар Ион Чебан.
Речь идет о центре по адресу Петру Рареш, 18, теперь он будет открыт в будние дни с 8.00 до 20.30.
Как напомнил Чебан, для вакцинации необходимо только удостоверение личности, предварительная запись не нужна.
"В Кишиневе обеими дозами иммунизировано 36% населения. Самый высокий уровень вакцинации в муниципии наблюдается среди медицинских работников и учителей (около 96%)," – добавил Чебан.
По мнению примара, в муниципии – лучшая и наиболее развитая инфраструктура по вакцинации: Муниципальный центр вакцинации с пропускной способностью до 1200 прививок в день, 70 пунктов вакцинации, 2 мобильных пункта (троллейбус и автобус).
Кроме того, как отметил Чебан, мобильные бригады по вакцинации, в состав которых входят специалисты первичной медико-санитарной помощи, выезжают на дом, чтобы оказать поддержку людям с ограниченными возможностями или трудностями опорно-двигательного аппарата.
Напомним, ранее Минздрав в сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения, ЮНИСЕФ в Молдове и Всемирным банком объявил Неделю иммунизации, которая продлится до 31 октября.
В течение этого периода будет организован ряд мероприятий по интенсификации процесса вакцинации против COVID-19 и информированию населения о преимуществах вакцин, имеющихся в Республике Молдова.
Вакцинация от коронавируса в Молдове
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
С 13 мая в Молдове начался третий этап вакцинации против COVID-19.
В Кишиневе для удобства населения и повышения уровня иммунизации уже несколько месяцев действуют мобильные пункты вакцинации – автобус и троллейбус. Желающим вакцинироваться достаточно иметь при себе удостоверение личности.
К утру 24 октября в Молдове было применено 1 485 935 доз вакцины, 849 435 человек прошли полный курс вакцинации.