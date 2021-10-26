https://ru.sputnik.md/20211026/covid-vactsinatsia-grafik-45913294.html

Центр вакцинации от COVID-19 в Кишиневе будет работать по продленному графику

Центр вакцинации от COVID-19 в Кишиневе будет работать по продленному графику

Теперь в центр иммунизации можно будет успеть в будние дни после работы.

2021-10-26T16:16+0300

2021-10-26T16:16+0300

2021-10-26T16:29+0300

коронавирус

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КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. С 25 по 31 октября муниципальный Центр вакцинации против COVID-19 в Кишиневе будет работать по продленному графику. Об этом сообщил столичный примар Ион Чебан. Речь идет о центре по адресу Петру Рареш, 18, теперь он будет открыт в будние дни с 8.00 до 20.30. Как напомнил Чебан, для вакцинации необходимо только удостоверение личности, предварительная запись не нужна. По мнению примара, в муниципии – лучшая и наиболее развитая инфраструктура по вакцинации: Муниципальный центр вакцинации с пропускной способностью до 1200 прививок в день, 70 пунктов вакцинации, 2 мобильных пункта (троллейбус и автобус). Кроме того, как отметил Чебан, мобильные бригады по вакцинации, в состав которых входят специалисты первичной медико-санитарной помощи, выезжают на дом, чтобы оказать поддержку людям с ограниченными возможностями или трудностями опорно-двигательного аппарата.Напомним, ранее Минздрав в сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения, ЮНИСЕФ в Молдове и Всемирным банком объявил Неделю иммунизации, которая продлится до 31 октября.В течение этого периода будет организован ряд мероприятий по интенсификации процесса вакцинации против COVID-19 и информированию населения о преимуществах вакцин, имеющихся в Республике Молдова.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.С 13 мая в Молдове начался третий этап вакцинации против COVID-19.В Кишиневе для удобства населения и повышения уровня иммунизации уже несколько месяцев действуют мобильные пункты вакцинации – автобус и троллейбус. Желающим вакцинироваться достаточно иметь при себе удостоверение личности.К утру 24 октября в Молдове было применено 1 485 935 доз вакцины, 849 435 человек прошли полный курс вакцинации.

https://ru.sputnik.md/20211026/moldove-odobrili-vaktsinatsiyu-detey-protiv-koronavirusa-45903445.html

https://ru.sputnik.md/20211020/strana-es-vysokii-temp-vaktsinatsiia-covid-19-45738025.html

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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация