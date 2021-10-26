https://ru.sputnik.md/20211026/dolg-moldovagaz-45927673.html

Кишинев не признает долг "Молдовагаза". Что о нем известно?

Кишинев не признает долг "Молдовагаза". Что о нем известно?

Эксперты рассказали, откуда взялся долг Молдовагаз перед Газпромом

2021-10-26T21:25+0300

2021-10-26T21:25+0300

2021-10-26T22:36+0300

экономика

аналитика

в молдове

долг

молдова

"газпром"

газ

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Российский концерн "Газпром" требует от Молдовы оплатить более 700 миллионов долларов долга за поставленный газ (без учета поставок в Приднестровье). В Кишиневе весь долг пока не признают и требуют проведения независимого аудита накопившихся у "Молдовагаз" долгов. В России такой подход вызывает откровенное недоумение. В экспертной среде позиции молдавских переговорщиков называют очень слабыми. Sputnik Молдова попытался выяснить, каким образом накопился долг, какие подозрения к нему высказывают молдавские власти и как может быть разрешен спор.Позиция "Газпрома"О том, что "Газпром" требует обозначить сроки выплаты долга "Молдовагаза", заявил по итогам переговоров в Москве официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. Он же назвал точную сумму требуемой задолженности."В настоящее время тело долга составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 миллионов долларов. При этом представители Молдовы почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Представителям Молдовы также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно", — сказал Куприянов.При этом он обратил внимание на то, что "Газпром" готов продлить контракт на поставки газа Молдове при полном погашении долга.Когда накопился долгКак рассказал в своем телеграмме экс-премьер-министр Ион Кику, общий долг за потребление газа правым берегом Днестра составляет 444,1 миллиона долларов (без начисленных штрафов) и образовался следующим образом:С 2016 по август 2021 года, по словам бывшего главы правительства, не было накоплено ни цента долга. Экс-депутат и экономический эксперт Вячеслав Ионицэ, однако, подвергает сомнению слова Кику и уточняет, что в этот период "Молдовагаз" должен был выплачивать задолженность "Газпрому", а причины накопления долгов в компании следует искать раньше.Позиция КишиневаНынешние молдавские власти настаивают на проведении независимого аудита долгов "Молдовагаз".По ее словам, Молдова готова оплатить часть долгов, которые сформировались на госпредприятиях, так же как страна делала это в последние годы."Но есть долги, которые мы не знаем как сформировались. Есть инвестиции, которые не были признаны НАРЭ. Почему эти решения не были обжалованы в суде? Как мы можем знать, что эти долги существуют? Поэтому мы хотим провести аудит, согласованный с "Газпромом", чтобы наконец узнать, какова сумма долга. И после вместе посмотрим, как его реструктурировать", — объясняет Гаврилица.По ее словам, сейчас, когда на рынке аномальные цены, не стоит спешить с реструктурированием долга."Мы сможем обсуждать реструктуризацию долга, когда цены приблизятся к тем, к которым мы привыкли", — заявила глава молдавского правительства.В чем претензии к долгу?О том, какие подозрения у молдавской власти вызывает задолженность "Молдовагаз" перед "Газпромом" можно судить по исследованию одной из экспертных некоммерческих организаций Кишинева. В отчете, подготовленном еще в 2017 году приводятся почти те же аргументы, о которых говорят представители кишиневских властей.Эксперты пришли к выводу, что по ситуации на 2017 год из всей суммы долга только 150-200 миллионов долларов можно так или иначе возложить на плечи молдавских потребителей. А именно:"Часть соответствующей задолженности образовалась в период 2001-2009 годов, когда тарифы на услуги поставщика тепла — Termocom — утверждались по политическим критериям, игнорируя положения методологии. Другая часть связана с тем, что в процессе образования АО Termoelectrica путем слияния ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 и принятия на баланс имущества Termocom, тарифные отклонения этих предприятий не были учтены", — говорится в отчете.Авторы исследования, основываясь в том числе на констатациях Национального агентстсва по регулированию в энергетике (НАРЭ), обвиняют "Молдовагаз" в неэффективном менеджменте, фиктивных потерях в газопроводах, выводе средств компании в оффшоры с использованием мошеннических схем. Все это, по их мнению, привело к росту долга "Молдовагаз" перед поставщиком.Оценки экспертовЭкономический эксперт Вячеслав Ионицэ говорит, что на сегодня нет никакого достоверного документа о том, как формировался долг "Молдовагаз". Помимо долгов Termoelectrica и CET Nord, которые никто не оспаривает, по словам эксперта, нет никакого документа, есть лишь подозрения, о том как сформировалась задолженность."К сожалению точной информации нет, мы можем только предполагать. У нас есть неэффективность менеджмента, у нас есть неподтвержденные потери, которые удалось урезать только в 2011 году. Это около 180 миллионов леев, которые удалось урезать. У нас есть представление о том, что деньги выводили в оффшор. Это констатации НАРЭ. Есть большой вопрос, связанный с тем, как распределялся долг правого и левого берега Днестра", – отметил эксперт.По словам Ионицэ, ситуация с долгом "Молдовагаз" требует как минимум проверки Счетной палаты, мониторинга Министерства финансов, аудита НАРЭ и возможно, уголовных дел, открытых прокуратурой.По его мнению, отсутствие четких аргументов о том, что долг был накоплен не по вине Кишинева, делает позиции молдавской власти очень уязвимыми."Это нужно было делать давно, но это не значит, что не нужно сейчас браться. Да, мы выглядим немного нелепо. "Газпром" со своей точки зрения все делает правильно, защищает свои интересы. К "Газпрому" вообще вопросов нет. Вопросы к властям Молдовы за все предыдущие годы", — подчеркнул Ионицэ.Директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец уверен, что существование такого долга чревато серьезными последствиями для молдавской экономики.По его словам, возникновение такого долга и позиция молдавских властей вызывает множество вопросов."Если не можете платить, зачем столько потребляли? Это странный разговор, что "мы не можем платить". А в какой момент вы это поняли? Почему в этот момент вы не отказались от поставок газа?", — задается вопросом Зубец.По словам эксперта, разговоры о том, что Молдове нужен газ ниже себестоимости на рынке, и тогда она сможет платить, это разговоры у которых может не быть продолжения.Историю с приобретением газа в Польше или в Украине эксперт называет обреченной на провал попыткой шантажа."Выход для Молдовы — выпустить государственные ценные бумаги, за счет увеличения госдолга, рассчитаться с долгом и наконец навести порядок в своем газовом хозяйстве", — говорит эксперт.Пока в Москве и Кишиневе на долг совместного предприятия перед "Газпромом" смотрят совершенно по-разному, перспективы заключения нового контракта на поставки газа в Молдову остаются туманными. Очередной раунд переговоров состоится в Санкт-Петербурге 27 октября. Вице-премьер Андрей Спыну на этот раз должен встретиться с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

https://ru.sputnik.md/20211026/prognoz-tsena-gaz-moldova-45920638.html

https://ru.sputnik.md/20211026/peskov-rossiya-predlozhila-moldove-blagopriyatnuyu-tsenu-na-gaz-45907598.html

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аналитика , в молдове, долг, молдова, "газпром", газ