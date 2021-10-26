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https://ru.sputnik.md/20211026/dva-goda-myunkhenskaya-konferentsiya-ochnii-format-45900264.html
Впервые за два года Мюнхенская конференция пройдет в очном формате
Впервые за два года Мюнхенская конференция пройдет в очном формате
Впервые за два года Мюнхенская конференция пройдет в очном формате
2021-10-26T09:31+0300
2021-10-26T09:31+0300
безопасность
мюнхенская конференция
мюнхенская конференция по безопасности
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КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Первый раз за два года Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в очном формате. Мероприятие состоится 18-20 февраля 2022 года, передает РИА Новости.Также сообщается, что из-за пандемии COVID-19 количество участников конференции будет ограничено. Председатель конференции Вольфганг Ишингер ожидает, что будущее новое правительство ФРГ изложит на конференции свою внешнеполитическую повестку.Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.В 2020 году в работе 56-й Мюнхенской конференции приняли участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. В основной программе форума выступали среди прочих президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, госсекретарь США Майк Помпео, глава МИД РФ Сергей Лавров, президент Франции Эммануэль Макрон. Основное внимание было уделено ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке, Ливии, вопросам ядерного разоружения и мирового здравоохранение, энерго- и кибербезопасности. На полях конференции прошла первая встреча международного комитета по Ливии.В 2021 году 57-я Мюнхенская конференция по безопасности была предварительно запланирована на 19-21 февраля, однако организаторы заявили о ее переносе в связи с локдауном, введенным в Германии в связи с пандемией коронавируса.
https://ru.sputnik.md/20200218/vse-otvernulis-ot-zapada-itogi-myunhenskoj-konferencii-video-29240803.html
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безопасность, мюнхенская конференция, мюнхенская конференция по безопасности

Впервые за два года Мюнхенская конференция пройдет в очном формате

09:31 26.10.2021
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Перейти в фотобанк
В 2021 году 57-я Мюнхенская конференция была перенесена из-за локдауна в Германии.
КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Первый раз за два года Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в очном формате. Мероприятие состоится 18-20 февраля 2022 года, передает РИА Новости.
Также сообщается, что из-за пандемии COVID-19 количество участников конференции будет ограничено. Председатель конференции Вольфганг Ишингер ожидает, что будущее новое правительство ФРГ изложит на конференции свою внешнеполитическую повестку.
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.

В 2020 году в работе 56-й Мюнхенской конференции приняли участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. В основной программе форума выступали среди прочих президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, госсекретарь США Майк Помпео, глава МИД РФ Сергей Лавров, президент Франции Эммануэль Макрон. Основное внимание было уделено ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке, Ливии, вопросам ядерного разоружения и мирового здравоохранение, энерго- и кибербезопасности. На полях конференции прошла первая встреча международного комитета по Ливии.
Запад чувствует разлад. Чем завершилась Мюнхенская конференция по безопасности - YouTube - Sputnik Молдова, 1920, 18.02.2020
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Все отвернулись от Запада: итоги Мюнхенской конференции - видео
18 февраля 2020, 12:08
В 2021 году 57-я Мюнхенская конференция по безопасности была предварительно запланирована на 19-21 февраля, однако организаторы заявили о ее переносе в связи с локдауном, введенным в Германии в связи с пандемией коронавируса.
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