https://ru.sputnik.md/20211026/ekspert-moldova-skripka-stradivari-45916269.html

Эксперт рассказал, могла ли оказаться в Молдове скрипка Страдивари

Эксперт рассказал, могла ли оказаться в Молдове скрипка Страдивари

Эксперт рассказал насколько высока вероятность того, что скрипка, которую везли через Молдову, была изготовлена Страдивари.

2021-10-26T16:47+0300

2021-10-26T16:47+0300

2021-10-26T17:07+0300

культура

в молдове

молдова

таможенная служба молдовы

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КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Найденная Таможенной службой в аэропорту скрипка вряд ли изготовлена Антонио Страдивари. Об этом заявил корреспонденту Sputnik Молдова известный мастер музыкальных инструментов из Чимишлии Михай Дрон. Дрон окончил престижную школу изготовления музыкальных инструментов в Бриенце в Швейцарии. Молдавского мастера часто приглашают за границу ремонтировать инструменты, изготовленные выдающимся итальянским мастером Страдивари. По мнению Дрона, найденная в Молдове скрипка может быть подделкой. По его словам, оригинальные инструменты Страдивари очень дорогие и ценные, поэтому, скорее всего, скрипка из кишиневского аэропорта – не то, что думают таможенники. "В любом случае уполномоченное лицо от Министерства культуры должно провести экспертизу", – заключил Дрон. Ранее в кишиневском аэропорту была остановлена женщина, которая пыталась провести в Россию скрипку, в сопроводительных документах которой указано, что это инструмент работы Страдивари, который стоит порядка двух миллионов евро.В данный момент скрипка находится на экспертизе, которая должна подтвердить или опровергнуть подлинность инструмента.Антонио Страдивари (1644-1737) – итальянский признанный мастер изготовления смычковых инструментов. По данным экспертов, в мире есть всего около 500 скрипок Страдивари, они находятся в музеях и частных коллекциях. Некоторые из них принадлежали великим скрипачам, одна из них была у Никколо Паганини.

https://ru.sputnik.md/20211026/iz-moldovy-pytalis-vyvesti-skripku-stradivari-45911683.html

https://ru.sputnik.md/20201122/snachala-byla-muzyka-a-potom-skripka-istoriya-dinastii-masterov-iz-gura-galbeney-32595049.html

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в молдове, молдова, таможенная служба молдовы