https://ru.sputnik.md/20211026/ekspert-moldova-skripka-stradivari-45916269.html
Эксперт рассказал, могла ли оказаться в Молдове скрипка Страдивари
Эксперт рассказал, могла ли оказаться в Молдове скрипка Страдивари
Эксперт рассказал насколько высока вероятность того, что скрипка, которую везли через Молдову, была изготовлена Страдивари.
2021-10-26T16:47+0300
2021-10-26T16:47+0300
2021-10-26T17:07+0300
культура
в молдове
молдова
таможенная служба молдовы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1925/94/19259442_0:19:3071:1746_1920x0_80_0_0_6b2c623aef8bac9f4de266f503112d7c.jpg
КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Найденная Таможенной службой в аэропорту скрипка вряд ли изготовлена Антонио Страдивари. Об этом заявил корреспонденту Sputnik Молдова известный мастер музыкальных инструментов из Чимишлии Михай Дрон. Дрон окончил престижную школу изготовления музыкальных инструментов в Бриенце в Швейцарии. Молдавского мастера часто приглашают за границу ремонтировать инструменты, изготовленные выдающимся итальянским мастером Страдивари. По мнению Дрона, найденная в Молдове скрипка может быть подделкой. По его словам, оригинальные инструменты Страдивари очень дорогие и ценные, поэтому, скорее всего, скрипка из кишиневского аэропорта – не то, что думают таможенники. "В любом случае уполномоченное лицо от Министерства культуры должно провести экспертизу", – заключил Дрон. Ранее в кишиневском аэропорту была остановлена женщина, которая пыталась провести в Россию скрипку, в сопроводительных документах которой указано, что это инструмент работы Страдивари, который стоит порядка двух миллионов евро.В данный момент скрипка находится на экспертизе, которая должна подтвердить или опровергнуть подлинность инструмента.Антонио Страдивари (1644-1737) – итальянский признанный мастер изготовления смычковых инструментов. По данным экспертов, в мире есть всего около 500 скрипок Страдивари, они находятся в музеях и частных коллекциях. Некоторые из них принадлежали великим скрипачам, одна из них была у Никколо Паганини.
https://ru.sputnik.md/20211026/iz-moldovy-pytalis-vyvesti-skripku-stradivari-45911683.html
https://ru.sputnik.md/20201122/snachala-byla-muzyka-a-potom-skripka-istoriya-dinastii-masterov-iz-gura-galbeney-32595049.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1925/94/19259442_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f79752db680c84a65782386c192c3bf9.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, таможенная служба молдовы
Эксперт рассказал, могла ли оказаться в Молдове скрипка Страдивари
16:47 26.10.2021 (обновлено: 17:07 26.10.2021)
Мастер из Молдовы, который занимался ремонтом скрипок Страдивари, рассказал, возможно ли, что скрипка, которую везли через Молдову, была изготовлена Страдивари.
КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik.
Найденная Таможенной службой в аэропорту скрипка вряд ли изготовлена Антонио Страдивари. Об этом заявил корреспонденту Sputnik Молдова
известный мастер музыкальных инструментов из Чимишлии Михай Дрон.
Дрон окончил престижную школу изготовления музыкальных инструментов в Бриенце в Швейцарии. Молдавского мастера часто приглашают за границу ремонтировать инструменты, изготовленные выдающимся итальянским мастером Страдивари.
По мнению Дрона, найденная в Молдове скрипка может быть подделкой.
"Я повидал много промышленных скрипок, которые раньше массово производились в Чехословакии. У них внутри была этикетка Antonius Stradivarius, но это были лишь копии. У меня есть большие сомнения, что это оригинальный инструмент", – отметил Дрон.
По его словам, оригинальные инструменты Страдивари очень дорогие и ценные, поэтому, скорее всего, скрипка из кишиневского аэропорта – не то, что думают таможенники.
"В любом случае уполномоченное лицо от Министерства культуры должно провести экспертизу", – заключил Дрон.
Ранее в кишиневском аэропорту была остановлена женщина, которая пыталась провести в Россию скрипку, в сопроводительных документах которой указано, что это инструмент работы Страдивари, который стоит порядка двух миллионов евро.
В данный момент скрипка находится на экспертизе, которая должна подтвердить или опровергнуть подлинность инструмента.
Антонио Страдивари (1644-1737) – итальянский признанный мастер изготовления смычковых инструментов. По данным экспертов, в мире есть всего около 500 скрипок Страдивари, они находятся в музеях и частных коллекциях. Некоторые из них принадлежали великим скрипачам, одна из них была у Никколо Паганини.