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https://ru.sputnik.md/20211026/evrosoyuz-moldova-gazovyy-krizis-45923528.html
Евросоюз обещал поддержать Молдову с газовым кризисом
Евросоюз обещал поддержать Молдову с газовым кризисом
Состоялся телефонный разговор президента Молдовы и главы Еврокомиссии
2021-10-26T20:02+0300
2021-10-26T20:02+0300
политика
майя санду
газ
европейская комиссия
кризис
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КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Европейский союз поддерживает Молдову и готов помочь нашей стране в преодолении газового кризиса. В этом председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заверила президента Молдовы Майю Санду во время телефонного разговора.О грядущей телефонной беседе во вторник сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер. В числе тем разговора анонсировались энергетический кризис в Молдове и проблема поставок газа в страну.Санду в ходе беседы поблагодарила главу ЕК за поддержку. По сообщению пресс-службы президента, собеседницы обсудили также темпы внедрения реформ в Молдове, управление пандемией COVID-19 и восстановление экономики.Ранее Урсула фон дел Ляйен написала в Twitter, что специалисты ЕС готовы помочь Молдове в преодолении газового кризиса, и Брюссель готов оказать всю необходимую поддержку Кишиневу для решения проблемы поставок газа.
https://ru.sputnik.md/20211026/prognoz-tsena-gaz-moldova-45920638.html
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майя санду, газ, европейская комиссия, кризис

Евросоюз обещал поддержать Молдову с газовым кризисом

20:02 26.10.2021
© Photo : Facebook / Maia SanduMaia Sandu s-a întâlnit cu Ursula von der Leyen
Maia Sandu s-a întâlnit cu Ursula von der Leyen - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
© Photo : Facebook / Maia Sandu
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Президент Молдовы провела телефонный разговор с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Европейский союз поддерживает Молдову и готов помочь нашей стране в преодолении газового кризиса. В этом председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заверила президента Молдовы Майю Санду во время телефонного разговора.
О грядущей телефонной беседе во вторник сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер. В числе тем разговора анонсировались энергетический кризис в Молдове и проблема поставок газа в страну.
Санду в ходе беседы поблагодарила главу ЕК за поддержку. По сообщению пресс-службы президента, собеседницы обсудили также темпы внедрения реформ в Молдове, управление пандемией COVID-19 и восстановление экономики.
Ранее Урсула фон дел Ляйен написала в Twitter, что специалисты ЕС готовы помочь Молдове в преодолении газового кризиса, и Брюссель готов оказать всю необходимую поддержку Кишиневу для решения проблемы поставок газа.
Ион Кику - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
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Кику прогнозирует цену на газ в Молдове на уровне 22,5 лея за кубометр
18:14
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