https://ru.sputnik.md/20211026/evrosoyuz-moldova-gazovyy-krizis-45923528.html

Евросоюз обещал поддержать Молдову с газовым кризисом

Евросоюз обещал поддержать Молдову с газовым кризисом

Состоялся телефонный разговор президента Молдовы и главы Еврокомиссии

2021-10-26T20:02+0300

2021-10-26T20:02+0300

2021-10-26T20:02+0300

политика

майя санду

газ

европейская комиссия

кризис

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КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Европейский союз поддерживает Молдову и готов помочь нашей стране в преодолении газового кризиса. В этом председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заверила президента Молдовы Майю Санду во время телефонного разговора.О грядущей телефонной беседе во вторник сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер. В числе тем разговора анонсировались энергетический кризис в Молдове и проблема поставок газа в страну.Санду в ходе беседы поблагодарила главу ЕК за поддержку. По сообщению пресс-службы президента, собеседницы обсудили также темпы внедрения реформ в Молдове, управление пандемией COVID-19 и восстановление экономики.Ранее Урсула фон дел Ляйен написала в Twitter, что специалисты ЕС готовы помочь Молдове в преодолении газового кризиса, и Брюссель готов оказать всю необходимую поддержку Кишиневу для решения проблемы поставок газа.

https://ru.sputnik.md/20211026/prognoz-tsena-gaz-moldova-45920638.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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майя санду, газ, европейская комиссия, кризис