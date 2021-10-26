https://ru.sputnik.md/20211026/gavrilitsa-soglashenii-naftogaz-energocom-nepravda-45904323.html
Гаврилица - о соглашении "Нафтогаза" и Energocom: это неправда
Гаврилица - о соглашении "Нафтогаза" и Energocom: это неправда
Молдово-украинского соглашения по газу не существует
2021-10-26T12:12+0300
2021-10-26T12:12+0300
2021-10-26T12:31+0300
экономика
газ
"нафтогаз"
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица, выступая в эфире одного из телеканалов, опровергла сообщения о том, что украинский "Нафтогаз" и молдавский Energocom подписали рамочное соглашение на поставку в Молдову 700 миллионов кубометров газа."Это неправда", - заявила Наталья Гаврилица в ответ на вопрос телеведущей о том, было ли подписано рамочное соглашение.Новость о рамочном соглашении была опубликована 25 октября украинским изданием, в некоторых молдавских СМИ также появилась подобная информация. В приемной Energocom корреспонденту Sputnik Молдова не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть факта подписания этого документа. Глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил Sputnik Молдова, что читал об этом только в прессе. Отметим, что еще 25 октября в интервью Sputnik Молдова сопредседатель киевского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич также рассказал, что по его информации "Нафтогаз" уже официально опроверг факт каких-либо договоренностей с Energocom.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" после его истечения продлили всего на месяц – до конца октября 2021 года. Документ предусматривает, что в этот месяц Молдова закупает газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдова отказалась от скидки России на газ>>>Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
https://ru.sputnik.md/20211025/ukrainskiy-gaz-moldova-45887591.html
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газ, "нафтогаз", наталья гаврилица
Гаврилица - о соглашении "Нафтогаза" и Energocom: это неправда
12:12 26.10.2021 (обновлено: 12:31 26.10.2021)
Глава молдавского кабинета министров назвала информацию о якобы подписанном документе между молдавской и украинской газовыми компаниями "фейком".
КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица, выступая в эфире одного из телеканалов, опровергла сообщения о том, что украинский "Нафтогаз" и молдавский Energocom подписали рамочное соглашение на поставку в Молдову 700 миллионов кубометров газа.
"Это неправда", - заявила Наталья Гаврилица в ответ на вопрос телеведущей о том, было ли подписано рамочное соглашение.
Новость о рамочном соглашении была опубликована
25 октября украинским изданием, в некоторых молдавских СМИ также появилась подобная информация.
В приемной Energocom корреспонденту Sputnik Молдова
не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть факта подписания этого документа.
Глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил Sputnik Молдова, что читал об этом только в прессе.
Отметим, что еще 25 октября в интервью Sputnik Молдова
сопредседатель киевского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич также рассказал, что по его информации "Нафтогаз" уже официально опроверг факт каких-либо договоренностей с Energocom.
Ситуация с газом в Молдове
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" после его истечения продлили всего на месяц – до конца октября 2021 года. Документ предусматривает, что в этот месяц Молдова закупает газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.
ЧП в Молдове
Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.
По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.