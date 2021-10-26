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https://ru.sputnik.md/20211026/iz-moldovy-pytalis-vyvesti-skripku-stradivari-45911683.html
Из Молдовы пытались вывезти скрипку Страдивари за два миллиона евро
Из Молдовы пытались вывезти скрипку Страдивари за два миллиона евро
Скрипку, стоящую предположительно два миллиона евро, пытались провести через Международный кишиневский аэропорт.
2021-10-26T15:21+0300
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КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. В Международном кишиневском аэропорту остановили женщину, у которой нашли скрипку, предположительно, работы выдающегося скрипичного мастера Антонио Страдивари. В настоящее время инструмент направлен на экспертизу, чтобы подтвердить подлинность. Эту информацию подтвердила для Sputnik Молдова пресс-секретарь Таможенной службы Олеся Пушкашу. По ее словам, женщина направлялась в Россию. В сопроводительных документах ее инструмента говорилось, что это скрипка работы Страдивари и ее стоимость составляет два миллиона евро. Пресс-секретарь уточнила, что женщина осталась в Молдове, ее допрашивают. Также Пушкашу не смогла уточнить, где именно пройдет экспертиза скрипки, но предположительно, в одном из музеев Молдовы.Антонио Страдивари (1644-1737) - итальянский признанный мастер изготовления смычковых инструментов. По данным экспертов, в мире есть всего около 500 скрипок Страдивари, они находятся в музеях и частных коллекциях. Некоторые из них принадлежали великим скрипачам, одна из них была у Никколо Паганини.
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Юлия Липовая
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Из Молдовы пытались вывезти скрипку Страдивари за два миллиона евро

15:21 26.10.2021 (обновлено: 15:48 26.10.2021)
CC BY 2.0 / Luz Adriana Villa / the stolen violinСкрипка
Скрипка - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
CC BY 2.0 / Luz Adriana Villa / the stolen violin
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Скрипку, стоящую предположительно два миллиона евро, пытались провезти через Международный кишиневский аэропорт.
КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. В Международном кишиневском аэропорту остановили женщину, у которой нашли скрипку, предположительно, работы выдающегося скрипичного мастера Антонио Страдивари. В настоящее время инструмент направлен на экспертизу, чтобы подтвердить подлинность.
Эту информацию подтвердила для Sputnik Молдова пресс-секретарь Таможенной службы Олеся Пушкашу.
По ее словам, женщина направлялась в Россию. В сопроводительных документах ее инструмента говорилось, что это скрипка работы Страдивари и ее стоимость составляет два миллиона евро.

"Начато расследование. Скрипку отправили на экспертизу, чтобы установить ее подлинность и стоимость. Сколько времени продлиться экспертиза, мы не можем точно сказать", - заявила Пушкашу.

Пресс-секретарь уточнила, что женщина осталась в Молдове, ее допрашивают.
Также Пушкашу не смогла уточнить, где именно пройдет экспертиза скрипки, но предположительно, в одном из музеев Молдовы.
Антонио Страдивари (1644-1737) - итальянский признанный мастер изготовления смычковых инструментов. По данным экспертов, в мире есть всего около 500 скрипок Страдивари, они находятся в музеях и частных коллекциях. Некоторые из них принадлежали великим скрипачам, одна из них была у Никколо Паганини.
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