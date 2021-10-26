https://ru.sputnik.md/20211026/khitryy-plan-protiv-gazovoy-zavisimosti--est-li-on--45894324.html

"Хитрый план" против газовой зависимости – есть ли он

"Хитрый план" против газовой зависимости – есть ли он

В передаче "Утро на Sputnik'e" выясняем потенциал негазовой энергетики и рассуждаем о будущем сельского хозяйства в Молдове

2021-10-26T08:30+0300

2021-10-26T08:30+0300

2021-10-26T08:30+0300

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Газовый кризис теснит коронавирусный. Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.Молдавские власти же подтвердили факт, что Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%". Источник, близкий к переговорам, ранее сообщал, что единственным условием ее получения являлся возврат в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья). О газовом кризисе и его последствиях расскажут эксперты - директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, эксперт Агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов и экономист Анатолий Игнат.

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2021

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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