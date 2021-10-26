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"Хитрый план" против газовой зависимости – есть ли он
"Хитрый план" против газовой зависимости – есть ли он
В передаче "Утро на Sputnik'e" выясняем потенциал негазовой энергетики и рассуждаем о будущем сельского хозяйства в Молдове
2021-10-26T08:30+0300
2021-10-26T08:30+0300
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газ
молдова
цена
зависимость
план
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Газовый кризис теснит коронавирусный. Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.Молдавские власти же подтвердили факт, что Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%". Источник, близкий к переговорам, ранее сообщал, что единственным условием ее получения являлся возврат в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья). О газовом кризисе и его последствиях расскажут эксперты - директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, эксперт Агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов и экономист Анатолий Игнат.
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газ, молдова, цена, зависимость, план, видео

"Хитрый план" против газовой зависимости – есть ли он

08:30 26.10.2021
© Sputnik
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" выясняем возможности и потенциал негазовой энергетики и рассуждаем о будущем сельского хозяйства в Молдове.
Газовый кризис теснит коронавирусный. Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.
По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
Молдавские власти же подтвердили факт, что Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%". Источник, близкий к переговорам, ранее сообщал, что единственным условием ее получения являлся возврат в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья). О газовом кризисе и его последствиях расскажут эксперты - директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, эксперт Агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов и экономист Анатолий Игнат.
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