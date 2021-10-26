https://ru.sputnik.md/20211026/kiku-pochemu-kabminu-gavrilitsy-ne-udaetsya-dogovoritsya-o-tsene-rossiyskogo-gaza-45800655.html
Кику: почему кабмину Гаврилицы не удается договориться о цене российского газа
Кику: почему кабмину Гаврилицы не удается договориться о цене российского газа
Ион Кику дал рекомендации действующему правительству и привел конкретные цифры, которые вряд ли "согреют" граждан Молдовы в зимний мороз.
2021-10-26T09:00+0300
2021-10-26T09:00+0300
2021-10-26T09:00+0300
радио
экспертиза
подкасты
цена
газ
ион кику
российский газ
наталья гаврилица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/16/45800706_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f900b8843d1851f53de2a743803cc78.jpg
Кику: почему кабмину Гаврилицы не удается договориться о цене российского газа
Кику: почему кабмину Гаврилицы не удается договориться о цене российского газа
Многолетний газовый контакт Молдовы с "Газпромом", который правительство продлевало каждый год, истек 30 сентября. Сейчас молдавский потребитель платит за газ в пять раз больше прошлогодней цены - 790 долларов за тысячу кубических метров. В стране объявлен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. К сожалению, актуальное правительство Молдовы упустило время для обсуждения нового газового контракта, и в этой ситуации полезно перенять переговорный опыт у Венгрии. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экс-премьер, председатель Партии развития и объединения Молдовы (ПРОМ) Ион Кику.Амортизацией последствий новому правительству еще предстоит заняться. Кику назвал рост внутреннего газового тарифа больше, чем на 50%, катастрофой для граждан страны и ее экономики, поэтому все, что больше 50%, правительство должно субсидировать, освободив от 8% НДС, который оно взымает с каждой тысячи кубометров газа в бюджет, - 64 доллара, - лишая тем самым "Молдовагаз" возможности оплачивать текущие поставки."Можно иметь 15-летний контракт на поставку газа, но если не рассчитаться за текущие поставки, то поставщик перекроет кран. И здесь опять же правительству не стоит терять время, чтобы при 15-градусном морозе за окном не рассказывать о том, что оно планирует предпринять", - заключил председатель Партии развития и объединения Молдовы (ПРОМ).
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/16/45800706_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a18783a2754564da3e72ef5dbe43d60a.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио, цена, газ, ион кику, российский газ, наталья гаврилица
Кику: почему кабмину Гаврилицы не удается договориться о цене российского газа
Бывший глава правительства дал рекомендации действующему правительству и привел конкретные цифры, которые вряд ли "согреют" граждан Молдовы в зимний мороз.
Многолетний газовый контакт Молдовы с "Газпромом", который правительство продлевало каждый год, истек 30 сентября. Сейчас молдавский потребитель платит за газ в пять раз больше прошлогодней цены - 790 долларов за тысячу кубических метров. В стране объявлен режим чрезвычайной ситуации в энергетике.
К сожалению, актуальное правительство Молдовы упустило время для обсуждения нового газового контракта, и в этой ситуации полезно перенять переговорный опыт у Венгрии. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова
рассказал экс-премьер, председатель Партии развития и объединения Молдовы (ПРОМ) Ион Кику.
Когда наше правительство чего-то не знало, мы обращались к опыту других стран и охотно делились своим. Я не верю, что власти удастся, исходя из создавшейся ситуации, получить у "Газпрома" цену на газ с большой скидкой. Теперь правительство должно сконцентрироваться на амортизации последствий высокой цены на газ для потребителей и производства.
Ион Кику
Экс-премьер, председатель Партии развития и объединения Молдовы (ПРОМ)
Амортизацией последствий новому правительству еще предстоит заняться. Кику назвал рост внутреннего газового тарифа больше, чем на 50%, катастрофой для граждан страны и ее экономики, поэтому все, что больше 50%, правительство должно субсидировать, освободив от 8% НДС, который оно взымает с каждой тысячи кубометров газа в бюджет, - 64 доллара, - лишая тем самым "Молдовагаз" возможности оплачивать текущие поставки.
"Можно иметь 15-летний контракт на поставку газа, но если не рассчитаться за текущие поставки, то поставщик перекроет кран. И здесь опять же правительству не стоит терять время, чтобы при 15-градусном морозе за окном не рассказывать о том, что оно планирует предпринять", - заключил председатель Партии развития и объединения Молдовы (ПРОМ).