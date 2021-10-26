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Где в Кишиневе 26 октября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 26 октября находятся мобильные пункты вакцинации
Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — работают в Кишиневе ежедневно с 10.00 до 18.00
2021-10-26T10:09+0300
2021-10-26T10:09+0300
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КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся во вторник, 26 октября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Ботаника на улице Дечебал, у ТЦ Vatra.Автобус отправится в Гидигич и будет находиться на улице Викторией, 10, у въезда в населенный пункт.Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 27 октябряТроллейбус разместится в секторе Чеканы на проспекте Мирча чел Бэтрын, 32, у КЦ Kaufland.Автобус отправится в Ватру и будет находиться на улице Штефан Водэ, 9, у Центра здоровья. Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.С 13 мая в Молдове начался третий этап вакцинации против COVID-19.В Кишиневе для удобства населения и повышения уровня иммунизации уже несколько месяцев действуют мобильные пункты вакцинации – автобус и троллейбус. Желающим вакцинироваться достаточно иметь при себе удостоверение личности.К утру 24 октября в Молдове было применено 1 485 935 доз вакцины, 849 435 человек прошли полный курс вакцинации.
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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация

Где в Кишиневе 26 октября находятся мобильные пункты вакцинации

10:09 26.10.2021
© Photo : RTE_ChișinăuМобильный пункт вакцинации
Мобильный пункт вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
© Photo : RTE_Chișinău
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся во вторник, 26 октября, до 18.00.
Троллейбус разместится в секторе Ботаника на улице Дечебал, у ТЦ Vatra.
Автобус отправится в Гидигич и будет находиться на улице Викторией, 10, у въезда в населенный пункт.

Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 27 октября

Троллейбус разместится в секторе Чеканы на проспекте Мирча чел Бэтрын, 32, у КЦ Kaufland.
Автобус отправится в Ватру и будет находиться на улице Штефан Водэ, 9, у Центра здоровья.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
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С 13 мая в Молдове начался третий этап вакцинации против COVID-19.
В Кишиневе для удобства населения и повышения уровня иммунизации уже несколько месяцев действуют мобильные пункты вакцинации – автобус и троллейбус. Желающим вакцинироваться достаточно иметь при себе удостоверение личности.
К утру 24 октября в Молдове было применено 1 485 935 доз вакцины, 849 435 человек прошли полный курс вакцинации.
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