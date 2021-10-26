https://ru.sputnik.md/20211026/kishinev-nochi-dva-rascheta-spasately-45900375.html
В Кишиневе ночью произошел пожар: с огнем боролись два расчета спасателей
В Кишиневе ночью произошел пожар: с огнем боролись два расчета спасателей
Балкон охваченный пламенем было видно с проспекта.
2021-10-26T09:44+0300
2021-10-26T09:44+0300
2021-10-26T09:44+0300
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КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. В ночь на вторник в Кишиневе произошел пожар, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. По данным ведомства, все случилось на Московском проспекте, 5. Звонок в службу 112 поступил в 01.01. Как отметили спасатели, пламя охватило квартиру на четвертом этаже жилого дома.Возгорание было ликвидировано к 02.09. В результате пожара никто не пострадал, добавили в ГИЧС. По данным спасателей, огонь разрушил вещи хозяев квартиры и затронул площадь в три квадратных метра. Все обстоятельства и причины пожара выясняют специалисты.
https://ru.sputnik.md/20211023/pozhar-kishineve-11-pozharnykh-raschetov-45831780.html
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в молдове, кишинев, молдова, пожар
В Кишиневе ночью произошел пожар: с огнем боролись два расчета спасателей
Балкон, охваченный пламенем, было видно с проспекта.
КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. В ночь на вторник в Кишиневе произошел пожар, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.
По данным ведомства, все случилось на Московском проспекте, 5. Звонок в службу 112 поступил в 01.01.
Как отметили спасатели, пламя охватило квартиру на четвертом этаже жилого дома.
"Для тушения возгорания на место прибыло два пожарных расчета. Спасатели установили, что огонь охватил балкон квартиры", - говорится в сообщении ГИЧС.
Возгорание было ликвидировано к 02.09. В результате пожара никто не пострадал, добавили в ГИЧС.
По данным спасателей, огонь разрушил вещи хозяев квартиры и затронул площадь в три квадратных метра.
Все обстоятельства и причины пожара выясняют специалисты.