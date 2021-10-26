https://ru.sputnik.md/20211026/kishinev-nochi-dva-rascheta-spasately-45900375.html

В Кишиневе ночью произошел пожар: с огнем боролись два расчета спасателей

В Кишиневе ночью произошел пожар: с огнем боролись два расчета спасателей

Балкон охваченный пламенем было видно с проспекта.

2021-10-26T09:44+0300

2021-10-26T09:44+0300

2021-10-26T09:44+0300

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КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. В ночь на вторник в Кишиневе произошел пожар, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. По данным ведомства, все случилось на Московском проспекте, 5. Звонок в службу 112 поступил в 01.01. Как отметили спасатели, пламя охватило квартиру на четвертом этаже жилого дома.Возгорание было ликвидировано к 02.09. В результате пожара никто не пострадал, добавили в ГИЧС. По данным спасателей, огонь разрушил вещи хозяев квартиры и затронул площадь в три квадратных метра. Все обстоятельства и причины пожара выясняют специалисты.

https://ru.sputnik.md/20211023/pozhar-kishineve-11-pozharnykh-raschetov-45831780.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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