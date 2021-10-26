https://ru.sputnik.md/20211026/kishinev-pamyatnik-45917012.html

Откуда взялся в Кишиневе памятник в честь пособников нацизма

Откуда взялся в Кишиневе памятник в честь пособников нацизма

Памятник посвящен солдатам румынской армии, которые атаковали СССР в 1941 году

2021-10-26T19:11+0300

2021-10-26T19:11+0300

2021-10-26T19:25+0300

общество

румыния

молдова

нацисты

памятник

аналитика

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На памятнике, открытом с воинскими почестями, военным оркестром и представителями посольства Румынии, - надпись: "К 80-летию освобождения Бессарабии и северной Буковины армией Румынии".То есть в честь вторжения фашистских оккупантов на территорию СССР в 1941 году. Нюанс в том, что монумент на этом месте изначально был установлен в 1937 году, к 20-летию боев у Мэрэшть и Мэрэшэшть, где во времена Первой мировой вместе сражались русские и румынские армии. Об истории этого памятника Sputnik Молдова уже рассказывал."Современные фальсификаторы восстановили родник в честь пособников нацизма, пришедших на советскую землю как оккупанты! — возмутился глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. — Считаю, что городской совет и лично мэр города должны потребовать замены этой оскорбительной и исторически неверной памятной плиты".След былого предназначения монумента тоже остался — на другой мемориальной табличке сообщается: "Вечная память героям, павшим за реинтеграцию Румынии. 1916-1919". Тоже небезупречно с исторической точки зрения, и в молдавском ландшафте выглядит скандально. В 1918 году румынская армия оккупировала Молдавскую Демократическую Республику, а решения никем не избранного "Сфатул Цэрий" о присоединении к Румынии принимались буквально "под штыками".То есть участие правительства Румынии в проекте по установке в столице Молдовы памятника в честь "реинтеграции" выглядит более чем двусмысленно. И даже антиконституционно.Но все это бледнеет на фоне открытого воспевания союзников Адольфа Гитлера, армий генерала Антонеску. Не случалось раньше такого откровенного надругательства над памятью борцов с нацизмом, среди которых и 400 тысяч уроженцев Молдовы, сражавшихся против фашистов на фронтах Великой Отечественной.Отдельным скандалом выглядит участие в этом кощунстве муниципального предприятия "Апэ-канал Кишинэу" — которое, видимо, выполнило работы по подводке воды к памятнику. Единственное оправдание, которое здесь может найти примэрия Кишинева — в том, что муниципальные власти не поставили в известность о намерениях "реставраторов" и о содержании текста на мемориальной доске. Но и это оправдание — слабое. Кому как не мэрии следить за тем, что написано на памятниках, установленных в городе.Фотоснимки облетели Telegram и СМИ, однако никакой реакции официальных лиц не последовало. С тем же равнодушием власти Молдовы уже традиционно взирают на выходки вандалов, которые атакуют мемориалы и танки-памятники, установленные в честь советских воинов-освободителей по всей стране.Характерно, что в те же самые дни был потушен Вечный огонь на мемориале "Вечность", якобы "для экономии газа". Зажечь его вновь удалось, только когда возмущенные горожане со свечами начали собираться у памятника. В Кишиневе Вечный огонь пока больше не трогают, но буквально на следующий день был потушен Вечный огонь и в Кагуле. Что еще в эти дни творится в районах — сказать трудно.Памятники в честь солдат Антонеску появлялись в Молдове и раньше, но в глубинке. И всегда это сопровождалось скандалом. В 2019 году памятник в честь румынских солдат был торжественно открыт близ села Стойканы Сорокского района. "Здесь, на румынской земле, покоятся румынские солдаты, которые перешли Прут в 1941 году, чтобы освободить Бессарабию от советского вторжения", — написано на мемориальной табличке. С этим был вполне согласен посол Румынии в Кишиневе Даниел Ионицэ, который произнес на открытии монумента прочувствованную речь.В любом независимом государстве, землю которого объявляет "своей" соседняя страна, прославляя при этом пособников нацизма, этот инцидент встретил бы не менее прочувствованную реакцию местного МИДа и правительства. Однако и в тот раз - никакой реакции.Нынешние власти Молдовы, похоже, совершенно не против идей, которые продвигают на вот таких вот мемориальных досках, и не против речей о "воссоединении с Румынией", которые произносят иностранные дипломаты.О чем тут говорить, если Майя Санду в свое время, еще не будучи президентом, признавалась в симпатиях к генералу Антонеску в телеэфире. Правда, позже открестилась от своих слов: "Прошлый раз я, наверное, выразилась не совсем удачно. Он <Антонеску> военный преступник и был осужден за это. И я сожалею о том, что до этого сказала", -- заявила она в другой телепередаче.Заняв пост главы государства, президент Санду стала осторожнее в высказываниях. Однако осталась гражданкой Румынии. У которой есть свой, румынский президент и свой собственный "культ героев", на государственном уровне учрежденный в соседней стране.И похоже, попытки героизации в Молдове нацистских союзников не противоречат этому культу. По крайней мере, с точки зрения молдавских политиков, симпатизирующих идеям унионизма.И вот какой еще тут есть нюанс. Праздник, который отмечается 9 мая, в Молдове официально называется "День победы и памяти героев, павших за независимость Родины".Наверное, нет ничего удивительного в том, что власть, которая тяготится независимостью и суверенитетом собственного государства, не собирается защищать память героев, павших за эту независимость.

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https://ru.sputnik.md/20180825/t34-derzhat-oboronu-kak-v-chisinau-razvyazali-tankovuju-vojnu-21466907.html

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румыния, молдова, нацисты, памятник, аналитика