https://ru.sputnik.md/20211026/kishinev-posetit-sekretar-soyuza-zhurnalistov-russia-45919001.html

Кишинев посетит секретарь Союза журналистов России

Кишинев посетит секретарь Союза журналистов России

Один из известнейших журналистов проведет встречу с коллегами в молдавской столице.

2021-10-26T17:18+0300

2021-10-26T17:18+0300

2021-10-26T17:21+0300

общество

в молдове

молдова

союз журналистов россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1a/45919096_485:565:3122:2048_1920x0_80_0_0_9157f6b96035f03cb63aa54bb19c3fdb.jpg

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Кишинев 27 октября посетит секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир. В молдавской столице в рамках "Формата А-3" он проведет встречу с журналистами по адресу Мария Чеботарь, 37.Тема конференции: "Медиапрофессия": корпоративные болезни, их лечение и профилактика".Ожидается, что темой дискуссии станет кризис в журналистском сообществе, как на постсоветском пространстве, так и в мировых СМИ. Также будут затронуты вопросы разобщенности журналистов в мире и необходимость сохранения Союзов журналистов или других организаций. Помимо этого будут обсуждать непрекращающиеся политические проблемы, влияющие на работу журналистов, а также усиливающийся кризис с социальными и трудовыми правами журналистов. Мероприятие будет проходить со строгим соблюдением противоэпидемиологических мер. Все участники должны будут иметь сертификаты о вакцинации (в распечатанном виде или фото в телефоне), удостоверения личности (можно фото в телефоне). Также всем необходимо быть в масках.

https://ru.sputnik.md/20211017/prodvinut-video-sputnikpro-sekrety-45570774.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, союз журналистов россии