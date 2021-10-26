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https://ru.sputnik.md/20211026/kishinev-posetit-sekretar-soyuza-zhurnalistov-russia-45919001.html
Кишинев посетит секретарь Союза журналистов России
Кишинев посетит секретарь Союза журналистов России
Один из известнейших журналистов проведет встречу с коллегами в молдавской столице.
2021-10-26T17:18+0300
2021-10-26T17:21+0300
общество
в молдове
молдова
союз журналистов россии
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КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Кишинев 27 октября посетит секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир. В молдавской столице в рамках "Формата А-3" он проведет встречу с журналистами по адресу Мария Чеботарь, 37.Тема конференции: "Медиапрофессия": корпоративные болезни, их лечение и профилактика".Ожидается, что темой дискуссии станет кризис в журналистском сообществе, как на постсоветском пространстве, так и в мировых СМИ. Также будут затронуты вопросы разобщенности журналистов в мире и необходимость сохранения Союзов журналистов или других организаций. Помимо этого будут обсуждать непрекращающиеся политические проблемы, влияющие на работу журналистов, а также усиливающийся кризис с социальными и трудовыми правами журналистов. Мероприятие будет проходить со строгим соблюдением противоэпидемиологических мер. Все участники должны будут иметь сертификаты о вакцинации (в распечатанном виде или фото в телефоне), удостоверения личности (можно фото в телефоне). Также всем необходимо быть в масках.
https://ru.sputnik.md/20211017/prodvinut-video-sputnikpro-sekrety-45570774.html
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в молдове, молдова, союз журналистов россии

Кишинев посетит секретарь Союза журналистов России

17:18 26.10.2021 (обновлено: 17:21 26.10.2021)
© Sputnik / Владимир ТрефиловТимур Шафир
Тимур Шафир - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Один из известнейших журналистов проведет встречу с коллегами в молдавской столице.
КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Кишинев 27 октября посетит секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.
В молдавской столице в рамках "Формата А-3" он проведет встречу с журналистами по адресу Мария Чеботарь, 37.
Тема конференции: "Медиапрофессия": корпоративные болезни, их лечение и профилактика".
Ожидается, что темой дискуссии станет кризис в журналистском сообществе, как на постсоветском пространстве, так и в мировых СМИ. Также будут затронуты вопросы разобщенности журналистов в мире и необходимость сохранения Союзов журналистов или других организаций.
Помимо этого будут обсуждать непрекращающиеся политические проблемы, влияющие на работу журналистов, а также усиливающийся кризис с социальными и трудовыми правами журналистов.
Как продвинуть видео в соцсетях: SputnikPro поделился секретами с соотечественниками за рубежом - Sputnik Молдова, 1920, 17.10.2021
Видео
Как продвинуть видео в соцсетях: SputnikPro поделился секретами
17 октября, 11:48
Мероприятие будет проходить со строгим соблюдением противоэпидемиологических мер. Все участники должны будут иметь сертификаты о вакцинации (в распечатанном виде или фото в телефоне), удостоверения личности (можно фото в телефоне). Также всем необходимо быть в масках.
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