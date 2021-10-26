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В Кишиневе запустят новый маршрут автобуса в пригород
В Кишиневе запустят новый маршрут автобуса в пригород
В один из пригородов Кишинева станет легче добираться: автобус из центра города через Рышкановку будет ехать в Ставчены.
2021-10-26T10:40+0300
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КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. С 1 ноября в Кишиневе запустят автобусный маршрут №37, который будет следовать с улицы Василе Александри в пригород Ставчены. Об этом сообщил на своей странице в Facebook столичный градоначальник Ион Чебан. По данным Чебана, в рабочие дни на линии будет курсировать три автобуса, с интервалом в часы пик 20-30 минут, то есть в день 27 поездок. В праздничные дни, как уточнил Чебан, будет два автобуса, с интервалом 35-45 минут, 17 поездок. Общая протяженность маршрута - 24,1 километра.Автобусы будут курсировать по следующему маршруту: Кишинев: ул. В. Александри, ул. Александру чел Бун, ул. А. Пушкина, ул. Константина Тэнасе, пр. Григоре Виеру, пр. Ренаштерий, ул. Т. Владимиреску, ул. Киев, пр. Московский, ул. Студенческая, ул. Каля Орхейулуй, трасса R6.Ставчены: ул. Ботошаны, ул. Салкымилор, ул. Стамати, ул. Крянгэ. Обратно в Кишинев:Ставчены: ул. Крянгэ, ул. Конструкторилор, ул. Грэтиешть, ул. Пэчийв. Кишинев: трасса R6, ул. Каля Орхеюлуй, ул. Студенческая, пр. Московский, ул. Киев, ул. Т. Владимиреску, пр. Ренаштерий, ул. Албишоара, ул. В. Александри. Как отметил Чебан, в последнее время муниципальные власти стараются запускать новые маршруты, модернизировать старые и обновлять парки новыми транспортными единицами как в столице, так и в пригородах.
https://ru.sputnik.md/20211005/prigorod-kishinev-avtobus-45272378.html
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в молдове, автобус, кишинев, молдова, маршрут

В Кишиневе запустят новый маршрут автобуса в пригород

10:40 26.10.2021 (обновлено: 11:19 26.10.2021)
© Sputnik / Miroslav RotariАвтобус
Автобус - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В один из пригородов Кишинева станет легче добираться: автобус из центра города через Рышкановку будет ехать в Ставчены.
КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. С 1 ноября в Кишиневе запустят автобусный маршрут №37, который будет следовать с улицы Василе Александри в пригород Ставчены. Об этом сообщил на своей странице в Facebook столичный градоначальник Ион Чебан.
По данным Чебана, в рабочие дни на линии будет курсировать три автобуса, с интервалом в часы пик 20-30 минут, то есть в день 27 поездок.
В праздничные дни, как уточнил Чебан, будет два автобуса, с интервалом 35-45 минут, 17 поездок. Общая протяженность маршрута - 24,1 километра.

Автобусы будут курсировать по следующему маршруту:

Кишинев: ул. В. Александри, ул. Александру чел Бун, ул. А. Пушкина, ул. Константина Тэнасе, пр. Григоре Виеру, пр. Ренаштерий, ул. Т. Владимиреску, ул. Киев, пр. Московский, ул. Студенческая, ул. Каля Орхейулуй, трасса R6.
Ставчены: ул. Ботошаны, ул. Салкымилор, ул. Стамати, ул. Крянгэ.

Обратно в Кишинев:

Ставчены: ул. Крянгэ, ул. Конструкторилор, ул. Грэтиешть, ул. Пэчийв.
Кишинев: трасса R6, ул. Каля Орхеюлуй, ул. Студенческая, пр. Московский, ул. Киев, ул. Т. Владимиреску, пр. Ренаштерий, ул. Албишоара, ул. В. Александри.
Как отметил Чебан, в последнее время муниципальные власти стараются запускать новые маршруты, модернизировать старые и обновлять парки новыми транспортными единицами как в столице, так и в пригородах.
Кишиневские автобусы. Архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
Общество
На маршруты в пригороды Кишинева вышли 10 новых автобусов
5 октября, 15:57
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