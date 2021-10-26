https://ru.sputnik.md/20211026/komrat-kulturnaay-stolitsa-sng-2023-45924152.html

"Очень крутая фишка": что будет в Комрате – культурной столице СНГ 2023 года

"Очень крутая фишка": что будет в Комрате – культурной столице СНГ 2023 года

Власти Гагаузии рассказали, какие мероприятия будут проходить в Комрате, который избран культурной столицей СНГ 2023 года.

2021-10-26T23:16+0300

2021-10-26T23:16+0300

2021-10-26T23:16+0300

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КОМРАТ, 26 окт – Sputnik, Максим Топал. Власти Гагаузии начали подготовку к 2023 году, когда впервые в своей истории столица автономии город Комрат станет еще и культурной столицей Содружества Независимых Государств. Об этом Sputnik Молдова сообщил начальник Главного управления внешних связей АТО Гагаузия Виталий Влах.Разработанный документ будет предложен на рассмотрение исполнительного органа стран СНГ. Влах подчеркнул, что статус культурной столицы СНГ – "очень крутая фишка", которая даст возможность открыть Гагаузию для всего пост-советского пространства."К нам в 2023 году будет приезжать очень много гостей. Это раскроет наш культурный и туристический потенциал и будет освещаться и нашими партнерами, а потому мы должны использовать этот ресурс на все 100% для того, чтобы продвинуть как Республику Молдова и Гагаузию, так и город Комрат. Массовые мероприятия будут проведены совместно с нашими партнерами из СНГ", – добавил чиновник.Он выразил надежду, что к 2023 году пандемия коронавируса отступит, и благодаря этому, в Комрат сможет прибыть большое количество гостей.В нынешнем году почетное звание культурной столицы Содружества Независимых Государств носит столица Таджикистана Душанбе. В 2022 году культурной столицей станет кыргызский город Каракол.

https://ru.sputnik.md/20211008/komrat-planiruyut-obyavit-kulturnoy-stolitsey-sng-45350034.html

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