Культура
Все о культуре, музыке, театре, живописи и модных трендах в Молдове и в мире – читайте на Sputnik Молдова.
"Очень крутая фишка": что будет в Комрате – культурной столице СНГ 2023 года
© Sputnik / Maxim TopalЧерная лошадь на парковой скамейке в Комрате. Это символ Комрата - Черная лошадь (Комур Ат), в переводе с гагаузского
© Sputnik / Maxim Topal
Статус культурной столицы СНГ позволит привлечь в автономный регион Молдовы туристов, считают местные власти.
КОМРАТ, 26 окт – Sputnik, Максим Топал. Власти Гагаузии начали подготовку к 2023 году, когда впервые в своей истории столица автономии город Комрат станет еще и культурной столицей Содружества Независимых Государств. Об этом Sputnik Молдова сообщил начальник Главного управления внешних связей АТО Гагаузия Виталий Влах.
© Sputnik / Maxim TopalНачальник Главного управления внешних связей Гагаузии Виталий Влах
Начальник Главного управления внешних связей Гагаузии Виталий Влах
© Sputnik / Maxim Topal
"Совместно с Министерством иностранных дел и Министерством культуры Республики Молдова мы сейчас готовим план мероприятий на 2023 год, которые будут проходить в столице нашей автономии, городе Комрат", – сказал Влах.
Разработанный документ будет предложен на рассмотрение исполнительного органа стран СНГ. Влах подчеркнул, что статус культурной столицы СНГ – "очень крутая фишка", которая даст возможность открыть Гагаузию для всего пост-советского пространства.
"К нам в 2023 году будет приезжать очень много гостей. Это раскроет наш культурный и туристический потенциал и будет освещаться и нашими партнерами, а потому мы должны использовать этот ресурс на все 100% для того, чтобы продвинуть как Республику Молдова и Гагаузию, так и город Комрат. Массовые мероприятия будут проведены совместно с нашими партнерами из СНГ", – добавил чиновник.
Он выразил надежду, что к 2023 году пандемия коронавируса отступит, и благодаря этому, в Комрат сможет прибыть большое количество гостей.
В нынешнем году почетное звание культурной столицы Содружества Независимых Государств носит столица Таджикистана Душанбе. В 2022 году культурной столицей станет кыргызский город Каракол.
8 октября, 09:56