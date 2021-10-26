https://ru.sputnik.md/20211026/ks-odobril-initsiativu-ogranichit-immunitet-deputatov-45902661.html
КС одобрил инициативу ограничить иммунитет депутатов
КС одобрил инициативу ограничить иммунитет депутатов
Могут разрешить без обращения в парламент проводить следственные мероприятия в отношении депутатов, подозреваемых в преступлениях.
2021-10-26T11:07+0300
2021-10-26T11:07+0300
2021-10-26T11:44+0300
общество
в молдове
депутат
конституционный суд
молдова
конституция
парламент
иммунитет
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КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. В Конституционном суде (КС) во вторник дали положительное заключение на инициативу депутатов от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) внести поправки в Конституцию, что позволит ограничить депутатскую неприкосновенность. Авторы инициативы предлагают внести изменения в статью 70 Конституции, чтобы депутатов, которых подозревают в коррупции, отмывании денег, незаконном обогащении и злоупотреблении властью, могли задерживать, арестовывать и проводить у них обыски без обращения в законодательный орган за разрешением. Она добавила, что согласно законодательству, этот законопроект может быть принят парламентом не ранее, чем спустя полгода от момента вынесения решения КС. В тексте законопроекта упоминаются лишь шесть видов преступлений, где разрешение парламента не потребуется: активная или пассивная коррупция, злоупотребление властью, извлечение выгоды из влияния, незаконное обогащение и отмывание денег.В случае подозрения депутатов во всех остальных видах преступления останется в силе процедура обращения в парламент за снятием иммунитета. Согласно статье 70 Конституции, "депутат не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, или привлечен к судебной ответственности без согласия парламента, данного после заслушивания депутата".
https://ru.sputnik.md/20210823/genprokuror-otmenit-moldova-lyuboy-immunitet-gossluzhaschikh-44152359.html
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в молдове, депутат, конституционный суд, молдова, конституция, парламент, иммунитет
КС одобрил инициативу ограничить иммунитет депутатов
11:07 26.10.2021 (обновлено: 11:44 26.10.2021)
Вскоре в Молдове могут разрешить без обращения в парламент проводить следственные мероприятия в отношении депутатов, подозреваемых в преступлениях.
КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. В Конституционном суде (КС) во вторник дали положительное заключение на инициативу депутатов от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) внести поправки в Конституцию, что позволит ограничить депутатскую неприкосновенность.
Авторы инициативы предлагают внести изменения в статью 70 Конституции, чтобы депутатов, которых подозревают в коррупции, отмывании денег, незаконном обогащении и злоупотреблении властью, могли задерживать, арестовывать и проводить у них обыски без обращения в законодательный орган за разрешением.
Инициатива, выдвинутая 63 депутатами парламента, была представлена согласно положениям статьи 141 Конституции. Проект конституционного закона укладывается в сроки пересмотра Конституции и может быть выдвинут на рассмотрение парламенту.
Домника Маноле
Глава КС Домника Маноле
Она добавила, что согласно законодательству, этот законопроект может быть принят парламентом не ранее, чем спустя полгода от момента вынесения решения КС.
В тексте законопроекта упоминаются лишь шесть видов преступлений, где разрешение парламента не потребуется: активная или пассивная коррупция, злоупотребление властью, извлечение выгоды из влияния, незаконное обогащение и отмывание денег.
В случае подозрения депутатов во всех остальных видах преступления останется в силе процедура обращения в парламент за снятием иммунитета.
Согласно статье 70 Конституции, "депутат не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, или привлечен к судебной ответственности без согласия парламента, данного после заслушивания депутата".