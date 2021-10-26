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https://ru.sputnik.md/20211026/ks-odobril-initsiativu-ogranichit-immunitet-deputatov-45902661.html
КС одобрил инициативу ограничить иммунитет депутатов
КС одобрил инициативу ограничить иммунитет депутатов
Могут разрешить без обращения в парламент проводить следственные мероприятия в отношении депутатов, подозреваемых в преступлениях.
2021-10-26T11:07+0300
2021-10-26T11:44+0300
общество
в молдове
депутат
конституционный суд
молдова
конституция
парламент
иммунитет
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КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. В Конституционном суде (КС) во вторник дали положительное заключение на инициативу депутатов от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) внести поправки в Конституцию, что позволит ограничить депутатскую неприкосновенность. Авторы инициативы предлагают внести изменения в статью 70 Конституции, чтобы депутатов, которых подозревают в коррупции, отмывании денег, незаконном обогащении и злоупотреблении властью, могли задерживать, арестовывать и проводить у них обыски без обращения в законодательный орган за разрешением. Она добавила, что согласно законодательству, этот законопроект может быть принят парламентом не ранее, чем спустя полгода от момента вынесения решения КС. В тексте законопроекта упоминаются лишь шесть видов преступлений, где разрешение парламента не потребуется: активная или пассивная коррупция, злоупотребление властью, извлечение выгоды из влияния, незаконное обогащение и отмывание денег.В случае подозрения депутатов во всех остальных видах преступления останется в силе процедура обращения в парламент за снятием иммунитета. Согласно статье 70 Конституции, "депутат не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, или привлечен к судебной ответственности без согласия парламента, данного после заслушивания депутата".
https://ru.sputnik.md/20210823/genprokuror-otmenit-moldova-lyuboy-immunitet-gossluzhaschikh-44152359.html
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Юлия Липовая
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в молдове, депутат, конституционный суд, молдова, конституция, парламент, иммунитет

КС одобрил инициативу ограничить иммунитет депутатов

11:07 26.10.2021 (обновлено: 11:44 26.10.2021)
© Sputnik / Mihai CarausȘedința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021
Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Вскоре в Молдове могут разрешить без обращения в парламент проводить следственные мероприятия в отношении депутатов, подозреваемых в преступлениях.
КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. В Конституционном суде (КС) во вторник дали положительное заключение на инициативу депутатов от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) внести поправки в Конституцию, что позволит ограничить депутатскую неприкосновенность.
Авторы инициативы предлагают внести изменения в статью 70 Конституции, чтобы депутатов, которых подозревают в коррупции, отмывании денег, незаконном обогащении и злоупотреблении властью, могли задерживать, арестовывать и проводить у них обыски без обращения в законодательный орган за разрешением.

Инициатива, выдвинутая 63 депутатами парламента, была представлена согласно положениям статьи 141 Конституции. Проект конституционного закона укладывается в сроки пересмотра Конституции и может быть выдвинут на рассмотрение парламенту.

Domnica Manole - Sputnik Молдова
Домника Маноле
Глава КС Домника Маноле
Она добавила, что согласно законодательству, этот законопроект может быть принят парламентом не ранее, чем спустя полгода от момента вынесения решения КС.
В тексте законопроекта упоминаются лишь шесть видов преступлений, где разрешение парламента не потребуется: активная или пассивная коррупция, злоупотребление властью, извлечение выгоды из влияния, незаконное обогащение и отмывание денег.
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В случае подозрения депутатов во всех остальных видах преступления останется в силе процедура обращения в парламент за снятием иммунитета.
Согласно статье 70 Конституции, "депутат не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, или привлечен к судебной ответственности без согласия парламента, данного после заслушивания депутата".
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