https://ru.sputnik.md/20211026/ks-odobril-initsiativu-ogranichit-immunitet-deputatov-45902661.html

КС одобрил инициативу ограничить иммунитет депутатов

КС одобрил инициативу ограничить иммунитет депутатов

Могут разрешить без обращения в парламент проводить следственные мероприятия в отношении депутатов, подозреваемых в преступлениях.

2021-10-26T11:07+0300

2021-10-26T11:07+0300

2021-10-26T11:44+0300

общество

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конституция

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иммунитет

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КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. В Конституционном суде (КС) во вторник дали положительное заключение на инициативу депутатов от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) внести поправки в Конституцию, что позволит ограничить депутатскую неприкосновенность. Авторы инициативы предлагают внести изменения в статью 70 Конституции, чтобы депутатов, которых подозревают в коррупции, отмывании денег, незаконном обогащении и злоупотреблении властью, могли задерживать, арестовывать и проводить у них обыски без обращения в законодательный орган за разрешением. Она добавила, что согласно законодательству, этот законопроект может быть принят парламентом не ранее, чем спустя полгода от момента вынесения решения КС. В тексте законопроекта упоминаются лишь шесть видов преступлений, где разрешение парламента не потребуется: активная или пассивная коррупция, злоупотребление властью, извлечение выгоды из влияния, незаконное обогащение и отмывание денег.В случае подозрения депутатов во всех остальных видах преступления останется в силе процедура обращения в парламент за снятием иммунитета. Согласно статье 70 Конституции, "депутат не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, или привлечен к судебной ответственности без согласия парламента, данного после заслушивания депутата".

https://ru.sputnik.md/20210823/genprokuror-otmenit-moldova-lyuboy-immunitet-gossluzhaschikh-44152359.html

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