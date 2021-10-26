https://ru.sputnik.md/20211026/kurs-valyut-na-sredu-vse-osnovnye-valyuty-rvanuli-vverkh-45928583.html

Курс валют на среду: все основные валюты рванули вверх

Курс валют на среду: все основные валюты рванули вверх

Все основные валюты в Молдове подорожают

2021-10-26T22:20+0300

2021-10-26T22:20+0300

2021-10-26T22:20+0300

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КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 27 октября. Евро и доллар США, как и другие основные валюты, подорожают расти по отношению к молдавскому лею.Евро станет дороже на пять банов и закрепится на уровне 20,3640 лея.Доллар вырастет в цене на три бана и будет стоить 17,5198 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше чем на 10 банов.За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов.Что касается остальных валют, то 27 октября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2525 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6632 лея. Румынский лей упадет в цене до 4,1160 в пересчете на национальную валюту.

https://ru.sputnik.md/20211021/v-mvf-rasskazali-kakie-usloviya-vydvinuli-moldove-45772657.html

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2021

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валюта, доллар, евро