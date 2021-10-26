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https://ru.sputnik.md/20211026/mayya-sandu-gazovyy-krizis-glava-evrokomissia-45910937.html
Майя Санду обсудит по телефону газовый кризис с главой Еврокомиссии
Майя Санду обсудит по телефону газовый кризис с главой Еврокомиссии
Президент Молдовы Майя Санду обсудит по телефону газовый кризис с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен
2021-10-26T15:05+0300
2021-10-26T15:30+0300
кризис
майя санду
газ
еврокомиссия
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КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду во вторник обсудит по телефону с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен энергетический кризис и проблему поставок газа в страну, передает РИА Новости."Касаясь вашего вопроса (про газовые поставки в Молдову - ред.), я могу сообщить, что у президента Еврокомиссии (фон дер Ляйен – ред.) запланирован телефонный разговор с президентом Молдовы Майей Санду сегодня днем", - сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.Ранее официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано сообщил, что Евросоюз следит за ситуацией с газовым кризисом в Молдове, готов оказывать стране поддержку. Стано добавил, что на этой неделе состоится встреча ЕС-Молдова на высоком уровне, на которой также будет обсуждаться этот вопрос."Мы очень серьезно относимся к этому вопросу и внимательно следим за ситуацией. Мы приняли к сведению заявления "Газпрома" в этом вопросе, и мы поддерживаем Молдову, предоставляя техническую и финансовую поддержку, чтобы преодолеть текущий кризис и найти альтернативы, чтобы диверсифицировать поставки газа в эту страну", - сказал он.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.
https://ru.sputnik.md/20211026/gavrilitsa-soglashenii-naftogaz-energocom-nepravda-45904323.html
https://ru.sputnik.md/20211025/moldova-russia-gaz-45880005.html
https://ru.sputnik.md/20211026/peskov-rossiya-predlozhila-moldove-blagopriyatnuyu-tsenu-na-gaz-45907598.html
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кризис, майя санду, газ, еврокомиссия

Майя Санду обсудит по телефону газовый кризис с главой Еврокомиссии

15:05 26.10.2021 (обновлено: 15:30 26.10.2021)
© REUTERS / Ciro De LucaПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
© REUTERS / Ciro De Luca
Европейские власти подтвердили, что ЕС следит за ситуацией с газом в Молдове.
КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду во вторник обсудит по телефону с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен энергетический кризис и проблему поставок газа в страну, передает РИА Новости.
"Касаясь вашего вопроса (про газовые поставки в Молдову - ред.), я могу сообщить, что у президента Еврокомиссии (фон дер Ляйен – ред.) запланирован телефонный разговор с президентом Молдовы Майей Санду сегодня днем", - сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано сообщил, что Евросоюз следит за ситуацией с газовым кризисом в Молдове, готов оказывать стране поддержку. Стано добавил, что на этой неделе состоится встреча ЕС-Молдова на высоком уровне, на которой также будет обсуждаться этот вопрос.
"Мы очень серьезно относимся к этому вопросу и внимательно следим за ситуацией. Мы приняли к сведению заявления "Газпрома" в этом вопросе, и мы поддерживаем Молдову, предоставляя техническую и финансовую поддержку, чтобы преодолеть текущий кризис и найти альтернативы, чтобы диверсифицировать поставки газа в эту страну", - сказал он.
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
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Гаврилица - о соглашении "Нафтогаза" и Energocom: это неправда
12:12

Ситуация с газом в Молдове

Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).
Удастся ли Молдове договориться с Россией по газу - Sputnik Молдова, 1920, 25.10.2021
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Вчера, 21:03

ЧП в Молдове

Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.
По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.
В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
Песков: Россия предложила Молдове благоприятную цену на газ
12:59
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