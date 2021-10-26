https://ru.sputnik.md/20211026/merkel-io-kantslera-45906026.html
Меркель станет и.о. канцлера
Меркель станет и.о. канцлера
Ангелу Меркель попросили стать исполняющим обязанности канцлера до того момента, пока не будет назначен ее преемник
2021-10-26T13:28+0300
2021-10-26T13:28+0300
2021-10-26T13:28+0300
ангела меркель
канцлер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/787/41/7874143_0:0:2895:1629_1920x0_80_0_0_4ddea316b35599aec4b9d26b9d108eb7.jpg
КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Ангелу Меркель попросили стать исполняющим обязанности канцлера до того момента, пока не будет назначен ее преемник. С предложением выступил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба главы государства."Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер сегодня попросил федерального канцлера продолжать вести дела до тех пор, пока не будет назначен преемник. Запрос в соответствии с пунктом 3 статьи 69 Основного закона связан с открытием сегодня учредительного заседания бундестага 20-го созыва", - говорится в сообщении пресс-службы.Ранее сообщалось, что Социал-демократическая партия, "Зеленые" и Свободная демократическая партия Германии рассчитывают, что новый канцлер ФРГ будет назначен на неделе, начинающейся 6 декабря.Выборы в бундестаг прошли 26 сентября, партия социал-демократов (СДПГ) заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года. Формирование правительства в Германии обычно длится до нескольких месяцев, кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц рассчитывает, что у Германии будет новое правительство уже к 25 декабря.
https://ru.sputnik.md/20211011/zolotaya-statuya-angely-merkel-45435240.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/787/41/7874143_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_41e0ba8242e006661d7092e5ed5a0a7a.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ангела меркель, канцлер
Меркель станет и.о. канцлера
Ожидается, что канцлер будет назначен не ранее 6 декабря.
КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Ангелу Меркель попросили стать исполняющим обязанности канцлера до того момента, пока не будет назначен ее преемник. С предложением выступил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба главы государства.
"Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер сегодня попросил федерального канцлера продолжать вести дела до тех пор, пока не будет назначен преемник. Запрос в соответствии с пунктом 3 статьи 69 Основного закона связан с открытием сегодня учредительного заседания бундестага 20-го созыва", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что Социал-демократическая партия, "Зеленые" и Свободная демократическая партия Германии рассчитывают, что новый канцлер ФРГ будет назначен на неделе, начинающейся 6 декабря.
Выборы в бундестаг прошли 26 сентября, партия социал-демократов (СДПГ) заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года. Формирование правительства в Германии обычно длится до нескольких месяцев, кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц рассчитывает, что у Германии будет новое правительство уже к 25 декабря.