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Меркель станет и.о. канцлера
Меркель станет и.о. канцлера
Ангелу Меркель попросили стать исполняющим обязанности канцлера до того момента, пока не будет назначен ее преемник
2021-10-26T13:28+0300
2021-10-26T13:28+0300
ангела меркель
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КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Ангелу Меркель попросили стать исполняющим обязанности канцлера до того момента, пока не будет назначен ее преемник. С предложением выступил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба главы государства."Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер сегодня попросил федерального канцлера продолжать вести дела до тех пор, пока не будет назначен преемник. Запрос в соответствии с пунктом 3 статьи 69 Основного закона связан с открытием сегодня учредительного заседания бундестага 20-го созыва", - говорится в сообщении пресс-службы.Ранее сообщалось, что Социал-демократическая партия, "Зеленые" и Свободная демократическая партия Германии рассчитывают, что новый канцлер ФРГ будет назначен на неделе, начинающейся 6 декабря.Выборы в бундестаг прошли 26 сентября, партия социал-демократов (СДПГ) заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года. Формирование правительства в Германии обычно длится до нескольких месяцев, кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц рассчитывает, что у Германии будет новое правительство уже к 25 декабря.
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ангела меркель, канцлер

Меркель станет и.о. канцлера

13:28 26.10.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВсемирная конференция ООН по климату
Всемирная конференция ООН по климату - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Ожидается, что канцлер будет назначен не ранее 6 декабря.
КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Ангелу Меркель попросили стать исполняющим обязанности канцлера до того момента, пока не будет назначен ее преемник. С предложением выступил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба главы государства.

"Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер сегодня попросил федерального канцлера продолжать вести дела до тех пор, пока не будет назначен преемник. Запрос в соответствии с пунктом 3 статьи 69 Основного закона связан с открытием сегодня учредительного заседания бундестага 20-го созыва", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что Социал-демократическая партия, "Зеленые" и Свободная демократическая партия Германии рассчитывают, что новый канцлер ФРГ будет назначен на неделе, начинающейся 6 декабря.
Выборы в бундестаг прошли 26 сентября, партия социал-демократов (СДПГ) заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года. Формирование правительства в Германии обычно длится до нескольких месяцев, кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц рассчитывает, что у Германии будет новое правительство уже к 25 декабря.
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