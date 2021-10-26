https://ru.sputnik.md/20211026/merkel-io-kantslera-45906026.html

Меркель станет и.о. канцлера

Меркель станет и.о. канцлера

Ангелу Меркель попросили стать исполняющим обязанности канцлера до того момента, пока не будет назначен ее преемник

2021-10-26T13:28+0300

2021-10-26T13:28+0300

2021-10-26T13:28+0300

ангела меркель

канцлер

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КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Ангелу Меркель попросили стать исполняющим обязанности канцлера до того момента, пока не будет назначен ее преемник. С предложением выступил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба главы государства."Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер сегодня попросил федерального канцлера продолжать вести дела до тех пор, пока не будет назначен преемник. Запрос в соответствии с пунктом 3 статьи 69 Основного закона связан с открытием сегодня учредительного заседания бундестага 20-го созыва", - говорится в сообщении пресс-службы.Ранее сообщалось, что Социал-демократическая партия, "Зеленые" и Свободная демократическая партия Германии рассчитывают, что новый канцлер ФРГ будет назначен на неделе, начинающейся 6 декабря.Выборы в бундестаг прошли 26 сентября, партия социал-демократов (СДПГ) заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года. Формирование правительства в Германии обычно длится до нескольких месяцев, кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц рассчитывает, что у Германии будет новое правительство уже к 25 декабря.

https://ru.sputnik.md/20211011/zolotaya-statuya-angely-merkel-45435240.html

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ангела меркель, канцлер