https://ru.sputnik.md/20211026/minzdrav-moldova-kompensiruemye-lekarstva-45928375.html

Немеренко: Минздрав Молдовы расширил список компенсируемых лекарств

Немеренко: Минздрав Молдовы расширил список компенсируемых лекарств

Перечень компенсируемых лекарств вырос почти вдвое

2021-10-26T23:32+0300

2021-10-26T23:32+0300

2021-10-26T23:32+0300

общество

лекарства

минздрав

медикаменты

в молдове

молдова

компенсируемые препараты

компенсируемые лекарства

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КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Министерство здравоохранения расширило перечень лекарств, стоимость которых компенсируется государством.К ним относятся, прежде всего, препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, астмы, остеопороза и депрессии, заявила глава Минздрава Алла Немеренко в эфире общественного телевидения.По словам министра, работа по расширению списка компенсируемых лекарств ведется уже два месяца, и новый перечень вступит в силу с 1 ноября. В целом список будет увеличен с 266 до 406 лекарственных препаратов.Компенсируемые препараты выписываются семейными врачами в рамках медицинского страхования.Препараты выдаются на основе рецепта, который передается в Национальную компанию медицинского страхования. У пациента, который хочет получить компенсируемые лекарства, обязательно должен быть оформлен страховой медицинский полис.

https://ru.sputnik.md/20211026/moldove-odobrili-vaktsinatsiyu-detey-protiv-koronavirusa-45903445.html

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