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Немеренко: Минздрав Молдовы расширил список компенсируемых лекарств
Немеренко: Минздрав Молдовы расширил список компенсируемых лекарств
Перечень компенсируемых лекарств вырос почти вдвое
2021-10-26T23:32+0300
2021-10-26T23:32+0300
общество
лекарства
минздрав
медикаменты
в молдове
молдова
компенсируемые препараты
компенсируемые лекарства
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КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Министерство здравоохранения расширило перечень лекарств, стоимость которых компенсируется государством.К ним относятся, прежде всего, препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, астмы, остеопороза и депрессии, заявила глава Минздрава Алла Немеренко в эфире общественного телевидения.По словам министра, работа по расширению списка компенсируемых лекарств ведется уже два месяца, и новый перечень вступит в силу с 1 ноября. В целом список будет увеличен с 266 до 406 лекарственных препаратов.Компенсируемые препараты выписываются семейными врачами в рамках медицинского страхования.Препараты выдаются на основе рецепта, который передается в Национальную компанию медицинского страхования. У пациента, который хочет получить компенсируемые лекарства, обязательно должен быть оформлен страховой медицинский полис.
https://ru.sputnik.md/20211026/moldove-odobrili-vaktsinatsiyu-detey-protiv-koronavirusa-45903445.html
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лекарства, минздрав, медикаменты, в молдове, молдова, компенсируемые препараты, компенсируемые лекарства

Немеренко: Минздрав Молдовы расширил список компенсируемых лекарств

23:32 26.10.2021
© Sputnik / Mihai CarausМедикаменты
Медикаменты - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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Перечень препаратов, стоимость которых компенсируется государством, вырастет почти вдвое.
КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Министерство здравоохранения расширило перечень лекарств, стоимость которых компенсируется государством.
К ним относятся, прежде всего, препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, астмы, остеопороза и депрессии, заявила глава Минздрава Алла Немеренко в эфире общественного телевидения.
По словам министра, работа по расширению списка компенсируемых лекарств ведется уже два месяца, и новый перечень вступит в силу с 1 ноября. В целом список будет увеличен с 266 до 406 лекарственных препаратов.
Компенсируемые препараты выписываются семейными врачами в рамках медицинского страхования.
Препараты выдаются на основе рецепта, который передается в Национальную компанию медицинского страхования. У пациента, который хочет получить компенсируемые лекарства, обязательно должен быть оформлен страховой медицинский полис.
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