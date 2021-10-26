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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав представил статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом
2021-10-26T20:59+0300
2021-10-26T22:32+0300
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КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1505 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.Отмечены 11 случаев импорта инфекции. Общее число случаев заражения в стране достигло 330 799.У работников системы здравоохранения выявлено 38 случаев заражения: 9 – у врачей, 17 – у медсестер, 12 – у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 7917 тестов.В больницах находятся в крайне тяжелом состоянии 236 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключен 31 человек).В то же время за сутки выздоровело 1368 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 308 832.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умер 41 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7576.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

20:59 26.10.2021 (обновлено: 22:32 26.10.2021)
© Photo : Facebook / Primăria Municipiului ChișinăuВрачи
Врачи - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1505 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.
Отмечены 11 случаев импорта инфекции. Общее число случаев заражения в стране достигло 330 799.
У работников системы здравоохранения выявлено 38 случаев заражения: 9 – у врачей, 17 – у медсестер, 12 – у вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 7917 тестов.
В больницах находятся в крайне тяжелом состоянии 236 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключен 31 человек).
В то же время за сутки выздоровело 1368 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 308 832.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умер 41 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7576.
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Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
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