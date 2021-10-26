https://ru.sputnik.md/20211026/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-45926962.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав представил статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом

2021-10-26T20:59+0300

2021-10-26T20:59+0300

2021-10-26T22:32+0300

коронавирус

молдова

минздрав

статистика

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КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1505 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.Отмечены 11 случаев импорта инфекции. Общее число случаев заражения в стране достигло 330 799.У работников системы здравоохранения выявлено 38 случаев заражения: 9 – у врачей, 17 – у медсестер, 12 – у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 7917 тестов.В больницах находятся в крайне тяжелом состоянии 236 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключен 31 человек).В то же время за сутки выздоровело 1368 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 308 832.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умер 41 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7576.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

https://ru.sputnik.md/20211026/moldove-odobrili-vaktsinatsiyu-detey-protiv-koronavirusa-45903445.html

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2021

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молдова, минздрав, статистика