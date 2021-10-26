https://ru.sputnik.md/20211026/moldova-khranenie-frukty-45888322.html

Рост цен на газ: хранение фруктов будет обходиться дороже молдавским фермерам

Рост цен на газ: хранение фруктов будет обходиться дороже молдавским фермерам

Производителям сельхозпродукции в Молдове, не отправившим все на экспорт, придется больше платить за их хранение.

2021-10-26T07:30+0300

2021-10-26T07:30+0300

2021-10-26T08:37+0300

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фрукты

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КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. В Молдове владельцы высокотехнологичных хранилищ для фруктов прогнозируют в ближайшее время резкое подорожание на услуги по предоставлению места для хранения продукции. Одновременно усилится конкуренция за свободные камеры в холодильниках между фермерами-производителями яблок и винограда. Об этом пишет портал EastFruit. Издание связывает предстоящее подорожание с ожидаемым ростом тарифов на газ и электроэнергию.По словам руководителей сельскохозяйственных и торговых предприятий, которых цитирует EastFruit, уже много лет в стране тариф на услугу хранения фруктов в холодильниках не менялся и составлял в среднем около 1-1,5 лея за килограмм. Подобная тарифная политика, сформировавшаяся на плодовом рынке Молдовы, была возможна по ряду причин, среди которых были и стабильные и сравнительно невысокие затраты на электроэнергию.По данным портала, вслед за ростом цен на газ и прочие энергоносители, очевидно, увеличатся и тарифы на электроэнергию. Предполагается, что свободные площади в холодильниках их владельцы постараются сдать под размещение сравнительно дорогостоящей продукции и на короткий период, например, столового винограда высокого качества, предназначенного для экспорта.Согласно мониторингу EastFruit, на молдавском рынке в октябре средняя оптовая цена на виноград основного экспортного сорта "Молдова" колеблется в пределах 10-11 леев за килограмм. Для сравнения: средняя оптовая цена на самые дорогие молдавские яблоки – клоны "Гала" – в текущем месяце не поднималась выше шести леев за килограмм. Между тем, по экспертным прогнозам, в нынешнем году из 100 тысяч тонн предполагаемого урожая винограда на хранение в холодильники будет заложено около 35-40 тысяч тонн продукции, а из урожая яблок в 600 тысяч тонн – порядка 240-280 тысяч. При этом наличие собственных холодильников в виноградарских хозяйствах значительно ниже, чем в садоводческих.

https://ru.sputnik.md/20211020/sbor-urozhaya-vinograda-moldove-kakie-tseny-ozhidat-45711761.html

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в молдове, молдова, фрукты