https://ru.sputnik.md/20211026/moldova-kontrakt-gazprom-45926299.html

Может ли Молдова остаться без контракта с "Газпромом"

Может ли Молдова остаться без контракта с "Газпромом"

Молдавский эксперт прокомментировал, чем могут закончиться переговоры между Молдовой и Россией по газу

2021-10-26T22:42+0300

2021-10-26T22:42+0300

2021-10-26T22:42+0300

радио

в молдове

контракт

"газпром"

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Для Молдовы риск остаться через несколько дней без контракта с "Газпромом" на поставки природного газа крайне сомнителен. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт Института энергетики республики Серджиу Робу.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Как считает эксперт, контракт будет заключен, однако вопрос упирается в цену.Переговоры по поставкам газа в Молдову продолжаются. Представители молдавского кабинета министров – вице-премьеры Андрей Спыну и Владислав Кульминский настаивали на 50-процентной скидке на газ от существующего для Молдовы тарифа. Российская сторона предложила республике скидку в 25% на закупку природного газа с условием, что Кишинев покроет накопившийся долг за потребление этого вида природного топлива в 700 миллионов долларов в течение трех лет. А исторический долг Молдовы перед "Газпромом" сформировался, начиная еще с 1994 года.В Молдове действует режим чрезвычайного положения в связи с острым газовым кризисом, который парламент ввел 22 октября. Этот режим продлится до 20 ноября.

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2021

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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