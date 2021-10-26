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Может ли Молдова остаться без контракта с "Газпромом"
Может ли Молдова остаться без контракта с "Газпромом"
Молдавский эксперт прокомментировал, чем могут закончиться переговоры между Молдовой и Россией по газу
2021-10-26T22:42+0300
2021-10-26T22:42+0300
радио
в молдове
контракт
"газпром"
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Для Молдовы риск остаться через несколько дней без контракта с "Газпромом" на поставки природного газа крайне сомнителен. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт Института энергетики республики Серджиу Робу.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Как считает эксперт, контракт будет заключен, однако вопрос упирается в цену.Переговоры по поставкам газа в Молдову продолжаются. Представители молдавского кабинета министров – вице-премьеры Андрей Спыну и Владислав Кульминский настаивали на 50-процентной скидке на газ от существующего для Молдовы тарифа. Российская сторона предложила республике скидку в 25% на закупку природного газа с условием, что Кишинев покроет накопившийся долг за потребление этого вида природного топлива в 700 миллионов долларов в течение трех лет. А исторический долг Молдовы перед "Газпромом" сформировался, начиная еще с 1994 года.В Молдове действует режим чрезвычайного положения в связи с острым газовым кризисом, который парламент ввел 22 октября. Этот режим продлится до 20 ноября.
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Алена Матвеева
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в молдове, контракт, видео, "газпром"

Может ли Молдова остаться без контракта с "Газпромом"

22:42 26.10.2021
© Sputnik
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Эксперт в комментарии для Sputnik Молдова ответил на вопрос, чем могут закончиться переговоры между Россией и Молдовой по газу.
Для Молдовы риск остаться через несколько дней без контракта с "Газпромом" на поставки природного газа крайне сомнителен. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт Института энергетики республики Серджиу Робу.
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.

"Потому что, когда два человека встречаются на рынке и один хочет продать, а второй желает приобрести, то должны быть весомые причины, чтобы кто-то из них отказался. Здесь присутствует как экономический интерес России, у которой есть газ, который нужно продать, так и спрос со стороны Молдовы на этот вид топлива", – сказал Робу.

Как считает эксперт, контракт будет заключен, однако вопрос упирается в цену.
Переговоры по поставкам газа в Молдову продолжаются. Представители молдавского кабинета министров – вице-премьеры Андрей Спыну и Владислав Кульминский настаивали на 50-процентной скидке на газ от существующего для Молдовы тарифа. Российская сторона предложила республике скидку в 25% на закупку природного газа с условием, что Кишинев покроет накопившийся долг за потребление этого вида природного топлива в 700 миллионов долларов в течение трех лет. А исторический долг Молдовы перед "Газпромом" сформировался, начиная еще с 1994 года.
В Молдове действует режим чрезвычайного положения в связи с острым газовым кризисом, который парламент ввел 22 октября. Этот режим продлится до 20 ноября.
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