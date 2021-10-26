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Крылов: получит ли Молдова выгодный газ из России
Крылов: получит ли Молдова выгодный газ из России
Как Молдова может выйти из сложившегося в стране газового кризиса и к чему приведут переговоры с "Газпромом".
2021-10-26T08:00+0300
2021-10-26T08:00+0300
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Крылов: получит ли Молдова российский газ на выгодных условиях
Крылов: получит ли Молдова российский газ на выгодных условиях
Газовый вопрос остро встал перед каждым жителем Молдовы, и здесь возможны два сценария. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик, депутат первого созыва парламента Молдовы Валентин Крылов.В Молдове действует режим чрезвычайного положения в связи с острым газовым кризисом. Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение ЧП в стране для обеспечения энергетической безопасности. Режим действует 30 дней – до 20 ноября.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.По мнению эксперта, Молдова может заключить на приемлемых условиях выгодный долгосрочный контракт с российским "Газпромом", либо молдавское правительство продолжит настаивать на продлении действующего договора по старым ценам, а с этим "Газпром" вряд ли будет согласен и, скорее всего, новая цена газа для Молдовы составит около 790 долларов за тысячу кубометров. Он также отметил, что рост стоимости природного газа не является уникальной проблемой только нашей страны, она актуальна для всей Европы. Крылов также отметил, что в этой ситуации Молдова должна понимать, что ей практически нечего предложить взамен Российской Федерации, поскольку не бывает экономики без политики и политики без экономики."Взаимовыгодное сотрудничество с Россией представляет собой улицу с двусторонним движением, и российская сторона готова обсуждать вопрос поставок газа в Молдову и идти на обоюдовыгодные для обеих стран компромиссы", – заключил эксперт.
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Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио, в молдове, молдова, газ

Крылов: получит ли Молдова выгодный газ из России

08:00 26.10.2021
Радио
Крылов: получит ли Молдова российский газ на выгодных условиях
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Аналитик привел два возможных сценария разрешения газового кризиса для Молдовы.
Газовый вопрос остро встал перед каждым жителем Молдовы, и здесь возможны два сценария. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик, депутат первого созыва парламента Молдовы Валентин Крылов.
В Молдове действует режим чрезвычайного положения в связи с острым газовым кризисом. Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение ЧП в стране для обеспечения энергетической безопасности. Режим действует 30 дней – до 20 ноября.
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
По мнению эксперта, Молдова может заключить на приемлемых условиях выгодный долгосрочный контракт с российским "Газпромом", либо молдавское правительство продолжит настаивать на продлении действующего договора по старым ценам, а с этим "Газпром" вряд ли будет согласен и, скорее всего, новая цена газа для Молдовы составит около 790 долларов за тысячу кубометров.
"Это высокая и невыгодная цена для Молдовы, которую не смогут платить ни экономические агенты, ни физические лица. Поэтому, с моей точки зрения, необходимо вести переговоры о заключении долгосрочного контракта с "Газпромом", – заявил Крылов.
Он также отметил, что рост стоимости природного газа не является уникальной проблемой только нашей страны, она актуальна для всей Европы.

"Если проявлять совершенно необоснованное упрямство и говорить о том, что мы бы хотели, сохранить старую цену на газ для Молдовы, тогда российская сторона задаст закономерный вопрос: а что взамен?" – прокомментировал бывший депутат.

Крылов также отметил, что в этой ситуации Молдова должна понимать, что ей практически нечего предложить взамен Российской Федерации, поскольку не бывает экономики без политики и политики без экономики.
"Взаимовыгодное сотрудничество с Россией представляет собой улицу с двусторонним движением, и российская сторона готова обсуждать вопрос поставок газа в Молдову и идти на обоюдовыгодные для обеих стран компромиссы", – заключил эксперт.
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