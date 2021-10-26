https://ru.sputnik.md/20211026/moldove-odobrili-vaktsinatsiyu-detey-protiv-koronavirusa-45903445.html

Вакцинация детей от коронавируса: что решило Агентство по медикаментам

Вакцинация детей от коронавируса: что решило Агентство по медикаментам

Согласно новой информации некоторые прививки подходят для вакцинации детей.

2021-10-26T11:33+0300

2021-10-26T11:33+0300

2021-10-26T12:27+0300

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КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Агентство по лекарствам и медицинским изделиям дало "зеленый свет" вакцинации детей от 12 лет против коронавируса. Подходящей вакциной была названа Pfizer. Решение было принято на заседании комиссии Агентства, где были одобрены вариации сертификатов регистрации вакцин и были внесены изменения в описание и характеристику препарата. Таким образом, Pfizer-BioNTech назван подходящим препаратом для вакцинации детей старше 12 лет. Также обновилась информация по вакцинам Pfizer-BioNTech и Janssen: дополнился список производителей, обновили данные о безопасности и действующем веществе. В отношении Pfizer-BioNTech также было одобрено продление срока годности с шести до девяти месяцев, согласно рекомендациям ВОЗ. Напомним, ранее примар Кишинева Ион Чебан сообщил, что в Молдове еженедельно удваивается количество новых заражений среди детей. Всего в республике более 21 тысячи заражений детей коронавирусом. Наиболее часто болеют с 12 до 17 лет – 10 268 случаев, или 50% от общего количества зараженных детей.

https://ru.sputnik.md/20211025/ceban-udvaivaetsya-kolichestvo-dety-covid-19-45868591.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, вакцинация, дети