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Вакцинация детей от коронавируса: что решило Агентство по медикаментам
Вакцинация детей от коронавируса: что решило Агентство по медикаментам
Согласно новой информации некоторые прививки подходят для вакцинации детей.
2021-10-26T11:33+0300
2021-10-26T12:27+0300
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КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Агентство по лекарствам и медицинским изделиям дало "зеленый свет" вакцинации детей от 12 лет против коронавируса. Подходящей вакциной была названа Pfizer. Решение было принято на заседании комиссии Агентства, где были одобрены вариации сертификатов регистрации вакцин и были внесены изменения в описание и характеристику препарата. Таким образом, Pfizer-BioNTech назван подходящим препаратом для вакцинации детей старше 12 лет. Также обновилась информация по вакцинам Pfizer-BioNTech и Janssen: дополнился список производителей, обновили данные о безопасности и действующем веществе. В отношении Pfizer-BioNTech также было одобрено продление срока годности с шести до девяти месяцев, согласно рекомендациям ВОЗ. Напомним, ранее примар Кишинева Ион Чебан сообщил, что в Молдове еженедельно удваивается количество новых заражений среди детей. Всего в республике более 21 тысячи заражений детей коронавирусом. Наиболее часто болеют с 12 до 17 лет – 10 268 случаев, или 50% от общего количества зараженных детей.
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Вакцинация детей от коронавируса: что решило Агентство по медикаментам

11:33 26.10.2021 (обновлено: 12:27 26.10.2021)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВакцинация от кори
Вакцинация от кори - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Молдове одобрили обновленную характеристику некоторых вакцин.
КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Агентство по лекарствам и медицинским изделиям дало "зеленый свет" вакцинации детей от 12 лет против коронавируса. Подходящей вакциной была названа Pfizer.
Решение было принято на заседании комиссии Агентства, где были одобрены вариации сертификатов регистрации вакцин и были внесены изменения в описание и характеристику препарата. Таким образом, Pfizer-BioNTech назван подходящим препаратом для вакцинации детей старше 12 лет.
"Изменения были предложены и изучены в связи с поступившей официальной информацией Всемирной организации здравоохранения о вакцинах против COVID-19", - говорится в сообщении Агентства.
Также обновилась информация по вакцинам Pfizer-BioNTech и Janssen: дополнился список производителей, обновили данные о безопасности и действующем веществе.
В отношении Pfizer-BioNTech также было одобрено продление срока годности с шести до девяти месяцев, согласно рекомендациям ВОЗ.
Детская больница - Sputnik Молдова, 1920, 25.10.2021
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Мэр Кишинева: еженедельно удваивается количество детей, зараженных COVID-19
Вчера, 11:43
Напомним, ранее примар Кишинева Ион Чебан сообщил, что в Молдове еженедельно удваивается количество новых заражений среди детей. Всего в республике более 21 тысячи заражений детей коронавирусом. Наиболее часто болеют с 12 до 17 лет – 10 268 случаев, или 50% от общего количества зараженных детей.
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