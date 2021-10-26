https://ru.sputnik.md/20211026/mosch-na-prikole-baza-konservatsii-teplovozov-zheleznoy-dorogi-moldovy-45883939.html

Мощь на приколе: база консервации тепловозов "Железной дороги Молдовы"

Мощь на приколе: база консервации тепловозов "Железной дороги Молдовы"

Законсервированные тепловозы Железной дороги Молдовы выставлены на аукцион.

2021-10-26T15:36+0300

2021-10-26T15:36+0300

2021-10-26T16:14+0300

поезда

"железная дорога молдовы"

фото

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Почти 100 локомотивов уже долгое время стоят на приколе в ангаре депо железнодорожной станции Унцешты. Теперь это база консервации тепловозов, которые, скорее всего, больше никогда не выйдут на линию.В лучшие времена эти мощные машины заходили в депо лишь для текущего ремонта. Ныне в Молдове, в условиях мизерных объемов железнодорожных перевозок, для них работы нет.Несмотря на солидный возраст - от 30 до 50 лет - некоторые из этих тепловозов могли бы еще послужить железной дороге - хотя бы в качестве товара на продажу. МЖД объявила аукцион по продаже локомотивов. Начальник базы в Унцештах Павел Дудай утверждает, что некоторое количество желающих приобрести молдавские локомотивы уже интересовались сделкой. "Потенциальные покупатели - не из Молдовы, обращения приходили из Латвии, Украины. Если удастся выручить деньги, будем модернизировать маневровые локомотивы или купим новые, более современные", - рассказал Дудай.

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поезда, фото, "железная дорога молдовы"