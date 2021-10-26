Мощь на приколе: база консервации тепловозов "Железной дороги Молдовы"

Почти 100 локомотивов уже долгое время стоят на приколе в ангаре депо железнодорожной станции Унцешты. Теперь это база консервации тепловозов, которые, скорее всего, больше никогда не выйдут на линию.В лучшие времена эти мощные машины заходили в депо лишь для текущего ремонта. Ныне в Молдове, в условиях мизерных объемов железнодорожных перевозок, для них работы нет.Несмотря на солидный возраст - от 30 до 50 лет - некоторые из этих тепловозов могли бы еще послужить железной дороге - хотя бы в качестве товара на продажу. МЖД объявила аукцион по продаже локомотивов. Начальник базы в Унцештах Павел Дудай утверждает, что некоторое количество желающих приобрести молдавские локомотивы уже интересовались сделкой. "Потенциальные покупатели - не из Молдовы, обращения приходили из Латвии, Украины. Если удастся выручить деньги, будем модернизировать маневровые локомотивы или купим новые, более современные", - рассказал Дудай.
Когда-то тянувшие длинные составы по всей Молдове локомотивы теперь годами стоят без движения. Но, возможно, еще заработают денег для молдавской железной дороги.
Почти 100 локомотивов уже долгое время стоят на приколе в ангаре депо железнодорожной станции Унцешты. Теперь это база консервации тепловозов, которые, скорее всего, больше никогда не выйдут на линию.
В лучшие времена эти мощные машины заходили в депо лишь для текущего ремонта. Ныне в Молдове, в условиях мизерных объемов железнодорожных перевозок, для них работы нет.
Несмотря на солидный возраст - от 30 до 50 лет - некоторые из этих тепловозов могли бы еще послужить железной дороге - хотя бы в качестве товара на продажу.
МЖД объявила аукцион по продаже локомотивов.
Начальник базы в Унцештах Павел Дудай утверждает, что некоторое количество желающих приобрести молдавские локомотивы уже интересовались сделкой.
"Потенциальные покупатели - не из Молдовы, обращения приходили из Латвии, Украины. Если удастся выручить деньги, будем модернизировать маневровые локомотивы или купим новые, более современные", - рассказал Дудай.