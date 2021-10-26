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Мощь на приколе: база консервации тепловозов "Железной дороги Молдовы"
Мощь на приколе: база консервации тепловозов "Железной дороги Молдовы"
Законсервированные тепловозы Железной дороги Молдовы выставлены на аукцион.
2021-10-26T15:36+0300
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поезда
"железная дорога молдовы"
фото
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Почти 100 локомотивов уже долгое время стоят на приколе в ангаре депо железнодорожной станции Унцешты. Теперь это база консервации тепловозов, которые, скорее всего, больше никогда не выйдут на линию.В лучшие времена эти мощные машины заходили в депо лишь для текущего ремонта. Ныне в Молдове, в условиях мизерных объемов железнодорожных перевозок, для них работы нет.Несмотря на солидный возраст - от 30 до 50 лет - некоторые из этих тепловозов могли бы еще послужить железной дороге - хотя бы в качестве товара на продажу. МЖД объявила аукцион по продаже локомотивов. Начальник базы в Унцештах Павел Дудай утверждает, что некоторое количество желающих приобрести молдавские локомотивы уже интересовались сделкой. "Потенциальные покупатели - не из Молдовы, обращения приходили из Латвии, Украины. Если удастся выручить деньги, будем модернизировать маневровые локомотивы или купим новые, более современные", - рассказал Дудай.
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поезда, фото, "железная дорога молдовы"

Мощь на приколе: база консервации тепловозов "Железной дороги Молдовы"

15:36 26.10.2021 (обновлено: 16:14 26.10.2021)
Когда-то тянувшие длинные составы по всей Молдове локомотивы теперь годами стоят без движения. Но, возможно, еще заработают денег для молдавской железной дороги.
Почти 100 локомотивов уже долгое время стоят на приколе в ангаре депо железнодорожной станции Унцешты. Теперь это база консервации тепловозов, которые, скорее всего, больше никогда не выйдут на линию.
В лучшие времена эти мощные машины заходили в депо лишь для текущего ремонта. Ныне в Молдове, в условиях мизерных объемов железнодорожных перевозок, для них работы нет.
Несмотря на солидный возраст - от 30 до 50 лет - некоторые из этих тепловозов могли бы еще послужить железной дороге - хотя бы в качестве товара на продажу.
МЖД объявила аукцион по продаже локомотивов.
Начальник базы в Унцештах Павел Дудай утверждает, что некоторое количество желающих приобрести молдавские локомотивы уже интересовались сделкой.
"Потенциальные покупатели - не из Молдовы, обращения приходили из Латвии, Украины. Если удастся выручить деньги, будем модернизировать маневровые локомотивы или купим новые, более современные", - рассказал Дудай.
© Sputnik / Mihai Caraus

База консервации на фоне роскошной молдавской осени.

База консервации на фоне роскошной молдавской осени. - Sputnik Молдова
1/16
© Sputnik / Mihai Caraus

База консервации на фоне роскошной молдавской осени.

© Sputnik / Mihai Caraus

Некоторые тепловозы напоминают "персонажей" постапокалиптического кино.

Некоторые тепловозы напоминают &quot;персонажей&quot; постапокалиптического кино. - Sputnik Молдова
2/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Некоторые тепловозы напоминают "персонажей" постапокалиптического кино.

© Sputnik / Mihai Caraus

Герб - все, что осталось от грандиозного МПС СССР

Герб - все, что осталось от грандиозного МПС СССР - Sputnik Молдова
3/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Герб - все, что осталось от грандиозного МПС СССР

© Sputnik / Mihai Caraus

Локомотив, разменявший "полтинник".

Локомотив, разменявший &quot;полтинник&quot;. - Sputnik Молдова
4/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Локомотив, разменявший "полтинник".

© Sputnik / Mihai Caraus

"База запаса тепловозов ст. Унцешть".

&quot;База запаса тепловозов ст. Унцешть&quot;. - Sputnik Молдова
5/16
© Sputnik / Mihai Caraus

"База запаса тепловозов ст. Унцешть".

© Sputnik / Mihai Caraus

Внутри ангара поместились бы несколько футбольных полей.

Внутри ангара поместились бы несколько футбольных полей. - Sputnik Молдова
6/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Внутри ангара поместились бы несколько футбольных полей.

© Sputnik / Mihai Caraus

Кажется, тепловозные секции пристально смотрят друг другу в "глаза".

Кажется, тепловозные секции пристально смотрят друг другу в &quot;глаза&quot;. - Sputnik Молдова
7/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Кажется, тепловозные секции пристально смотрят друг другу в "глаза".

© Sputnik / Mihai Caraus

Слева - маневровые, справа - магистральные.

Слева - маневровые, справа - магистральные. - Sputnik Молдова
8/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Слева - маневровые, справа - магистральные.

© Sputnik / Mihai Caraus

Этот явно повидал многое на своем веку.

Этот явно повидал многое на своем веку. - Sputnik Молдова
9/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Этот явно повидал многое на своем веку.

© Sputnik / Mihai Caraus

Выпущен в Ворошиловграде, на заводе имени Октябрьской революции.

Выпущен в Ворошиловграде, на заводе имени Октябрьской революции. - Sputnik Молдова
10/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Выпущен в Ворошиловграде, на заводе имени Октябрьской революции.

© Sputnik / Mihai Caraus

Эта кабина давно не видела машиниста.

Эта кабина давно не видела машиниста. - Sputnik Молдова
11/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Эта кабина давно не видела машиниста.

© Sputnik / Mihai Caraus

3000 лошадиных сил "под капотом".

3000 лошадиных сил &quot;под капотом&quot;. - Sputnik Молдова
12/16
© Sputnik / Mihai Caraus

3000 лошадиных сил "под капотом".

© Sputnik / Mihai Caraus

Когда-то это оборудование работало, как швейцарские часы.

Когда-то это оборудование работало, как швейцарские часы. - Sputnik Молдова
13/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Когда-то это оборудование работало, как швейцарские часы.

© Sputnik / Mihai Caraus

"Давно здесь стоим...".

&quot;Давно здесь стоим...&quot;. - Sputnik Молдова
14/16
© Sputnik / Mihai Caraus

"Давно здесь стоим...".

© Sputnik / Mihai Caraus

Советский "Знак качества".

Советский &quot;Знак качества&quot;. - Sputnik Молдова
15/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Советский "Знак качества".

© Sputnik / Mihai Caraus

Станционный работяга "ЧМЭ"

Станционный работяга &quot;ЧМЭ&quot; - Sputnik Молдова
16/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Станционный работяга "ЧМЭ"

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