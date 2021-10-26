https://ru.sputnik.md/20211026/nemerenko-vaktsinatsia-dety-covid-19-45922876.html
Немеренко прокомментировала возможность вакцинации детей против COVID-19
Немеренко прокомментировала возможность вакцинации детей против COVID-19
Алла Немеренко заверила, что речь не идет об обязательной вакцинации детей против коронавируса.
2021-10-26T18:49+0300
2021-10-26T18:49+0300
2021-10-26T18:49+0300
коронавирус
в молдове
молдова
минздрав
дети
вакцинация
алла немеренко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/16/44957951_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_7a34492b76e40797b42506f80e81b0c6.jpg
КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Минздрав соберется на заседание и обсудит вопрос вакцинации детей в Молдове, заявила на брифинге во вторник министр здравоохранения Алла Немеренко. Вакцинацию препаратом Pfizer детей от 12 лет одобрили в Агентстве лекарств и медицинских изделий во вторник.По ее словам, пока речь идет лишь об одобрении вакцинации, но не об обязательной иммунизации. Напомним, вакцинация детей от коронавируса была одобрена после решения Агентства обновить характеристику и описание некоторых вакцин по рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Согласно новой информации, препарат Pfizer был признан безопасным для детей. Ранее примар Кишинева Ион Чебан сообщил, что в Молдове еженедельно удваивается количество новых заражений среди детей. Всего в республике более 21 тысячи случаев инфицирования детей коронавирусом. Наиболее часто болеют подростки от 12 до 17 лет – 10 268 случаев, или 50% от общего количества зараженных детей.
https://ru.sputnik.md/20211026/moldove-odobrili-vaktsinatsiyu-detey-protiv-koronavirusa-45903445.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/16/44957951_177:0:1600:1067_1920x0_80_0_0_ab8951f4dfa9af38d97626a1a438f7af.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, минздрав, дети, вакцинация, алла немеренко
Немеренко прокомментировала возможность вакцинации детей против COVID-19
Глава Минздрава Молдовы заверила, что не идет речь об обязательной вакцинации детей против коронавируса.
КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Минздрав соберется на заседание и обсудит вопрос вакцинации детей в Молдове, заявила на брифинге во вторник министр здравоохранения Алла Немеренко.
Вакцинацию препаратом Pfizer детей от 12 лет одобрили в Агентстве лекарств и медицинских изделий во вторник.
По ее словам, пока речь идет лишь об одобрении вакцинации, но не об обязательной иммунизации.
"Вакцинация детей разрешена, но не обязательна, а зависит только от решения родителей и при соблюдении двух условий. Первое – это рекомендация экспертного комитета при Министерстве здравоохранения. Второе – регистрация вакцины в Молдове", – пояснила Немеренко.
Напомним, вакцинация детей от коронавируса была одобрена после решения Агентства обновить характеристику и описание некоторых вакцин по рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Согласно новой информации, препарат Pfizer был признан безопасным для детей.
Ранее примар Кишинева Ион Чебан сообщил, что в Молдове еженедельно удваивается количество новых заражений среди детей. Всего в республике более 21 тысячи случаев инфицирования детей коронавирусом. Наиболее часто болеют подростки от 12 до 17 лет – 10 268 случаев, или 50% от общего количества зараженных детей.