https://ru.sputnik.md/20211026/nemerenko-vaktsinatsia-dety-covid-19-45922876.html

Немеренко прокомментировала возможность вакцинации детей против COVID-19

Немеренко прокомментировала возможность вакцинации детей против COVID-19

Алла Немеренко заверила, что речь не идет об обязательной вакцинации детей против коронавируса.

2021-10-26T18:49+0300

2021-10-26T18:49+0300

2021-10-26T18:49+0300

коронавирус

в молдове

молдова

минздрав

дети

вакцинация

алла немеренко

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КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Минздрав соберется на заседание и обсудит вопрос вакцинации детей в Молдове, заявила на брифинге во вторник министр здравоохранения Алла Немеренко. Вакцинацию препаратом Pfizer детей от 12 лет одобрили в Агентстве лекарств и медицинских изделий во вторник.По ее словам, пока речь идет лишь об одобрении вакцинации, но не об обязательной иммунизации. Напомним, вакцинация детей от коронавируса была одобрена после решения Агентства обновить характеристику и описание некоторых вакцин по рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Согласно новой информации, препарат Pfizer был признан безопасным для детей. Ранее примар Кишинева Ион Чебан сообщил, что в Молдове еженедельно удваивается количество новых заражений среди детей. Всего в республике более 21 тысячи случаев инфицирования детей коронавирусом. Наиболее часто болеют подростки от 12 до 17 лет – 10 268 случаев, или 50% от общего количества зараженных детей.

https://ru.sputnik.md/20211026/moldove-odobrili-vaktsinatsiyu-detey-protiv-koronavirusa-45903445.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, минздрав, дети, вакцинация, алла немеренко