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Немеренко прокомментировала возможность вакцинации детей против COVID-19
Немеренко прокомментировала возможность вакцинации детей против COVID-19
Алла Немеренко заверила, что речь не идет об обязательной вакцинации детей против коронавируса.
2021-10-26T18:49+0300
2021-10-26T18:49+0300
коронавирус
в молдове
молдова
минздрав
дети
вакцинация
алла немеренко
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КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Минздрав соберется на заседание и обсудит вопрос вакцинации детей в Молдове, заявила на брифинге во вторник министр здравоохранения Алла Немеренко. Вакцинацию препаратом Pfizer детей от 12 лет одобрили в Агентстве лекарств и медицинских изделий во вторник.По ее словам, пока речь идет лишь об одобрении вакцинации, но не об обязательной иммунизации. Напомним, вакцинация детей от коронавируса была одобрена после решения Агентства обновить характеристику и описание некоторых вакцин по рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Согласно новой информации, препарат Pfizer был признан безопасным для детей. Ранее примар Кишинева Ион Чебан сообщил, что в Молдове еженедельно удваивается количество новых заражений среди детей. Всего в республике более 21 тысячи случаев инфицирования детей коронавирусом. Наиболее часто болеют подростки от 12 до 17 лет – 10 268 случаев, или 50% от общего количества зараженных детей.
https://ru.sputnik.md/20211026/moldove-odobrili-vaktsinatsiyu-detey-protiv-koronavirusa-45903445.html
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в молдове, молдова, минздрав, дети, вакцинация, алла немеренко

Немеренко прокомментировала возможность вакцинации детей против COVID-19

18:49 26.10.2021
© Photo : Guvernul Republicii MoldovaАлла Немеренко
Алла Немеренко - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Глава Минздрава Молдовы заверила, что не идет речь об обязательной вакцинации детей против коронавируса.
КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Минздрав соберется на заседание и обсудит вопрос вакцинации детей в Молдове, заявила на брифинге во вторник министр здравоохранения Алла Немеренко.
Вакцинацию препаратом Pfizer детей от 12 лет одобрили в Агентстве лекарств и медицинских изделий во вторник.
По ее словам, пока речь идет лишь об одобрении вакцинации, но не об обязательной иммунизации.
"Вакцинация детей разрешена, но не обязательна, а зависит только от решения родителей и при соблюдении двух условий. Первое – это рекомендация экспертного комитета при Министерстве здравоохранения. Второе – регистрация вакцины в Молдове", – пояснила Немеренко.
Напомним, вакцинация детей от коронавируса была одобрена после решения Агентства обновить характеристику и описание некоторых вакцин по рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Согласно новой информации, препарат Pfizer был признан безопасным для детей.
Вакцинация от кори - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
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Вакцинация детей от коронавируса: что решило Агентство по медикаментам
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Ранее примар Кишинева Ион Чебан сообщил, что в Молдове еженедельно удваивается количество новых заражений среди детей. Всего в республике более 21 тысячи случаев инфицирования детей коронавирусом. Наиболее часто болеют подростки от 12 до 17 лет – 10 268 случаев, или 50% от общего количества зараженных детей.
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