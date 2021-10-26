Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211026/pamyatnik-shtefan-zelenka-45922188.html
Памятник Штефану чел Маре в Кишиневе облили зеленкой
Памятник Штефану чел Маре в Кишиневе облили зеленкой
Монумент пострадал от рук неизвестных вандалов - фотографии.
2021-10-26T18:21+0300
2021-10-26T18:46+0300
общество
памятник
зеленка
штефан чел маре
в молдове
кишинев
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1a/45922538_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_80faa2d6d089354bfac64cdde199e68d.jpg
КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Памятник Штефану чел Маре в Кишиневе облили зеленкой, сообщает Управление полиции Кишинева.Около 13.35 во вторник в Инспекторат полиции Буюкан поступило сообщение об акте вандализма в центре столицы. На месте происшествия полицейские обнаружили пятна "бриллиантовой зелени" и флакон из-под этого медицинского средства.Возбуждено уголовное дело по факту вандализма, предпринимаются меры по поиску правонарушителей.Работники коммунального хозяйства прибыли на место, чтобы привести памятник в порядок, однако не смогли очистить постамент от пятен.
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1a/45922538_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_4d9b3bbc7f6dab56d5ccc1a239bfb161.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
памятник, зеленка, штефан чел маре, в молдове, кишинев, молдова

Памятник Штефану чел Маре в Кишиневе облили зеленкой

18:21 26.10.2021 (обновлено: 18:46 26.10.2021)
© Sputnik / Mihai CarausПамятник Штефану чел Маре в Кишиневе облили зеленкой
Памятник Штефану чел Маре в Кишиневе облили зеленкой - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Полиция ищет вандалов, обливших постамент памятника зеленкой, очистить его от пятен пока не удалось.
КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Памятник Штефану чел Маре в Кишиневе облили зеленкой, сообщает Управление полиции Кишинева.
© Sputnik / Mihai CarausПамятник Штефану чел Маре в Кишиневе облили зеленкой
Памятник Штефану чел Маре в Кишиневе облили зеленкой - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
Памятник Штефану чел Маре в Кишиневе облили зеленкой
© Sputnik / Mihai Caraus
Около 13.35 во вторник в Инспекторат полиции Буюкан поступило сообщение об акте вандализма в центре столицы. На месте происшествия полицейские обнаружили пятна "бриллиантовой зелени" и флакон из-под этого медицинского средства.
Возбуждено уголовное дело по факту вандализма, предпринимаются меры по поиску правонарушителей.
Работники коммунального хозяйства прибыли на место, чтобы привести памятник в порядок, однако не смогли очистить постамент от пятен.
© Sputnik / Mihai CarausПамятник Штефану чел Маре в Кишиневе облили зеленкой
Памятник Штефану чел Маре в Кишиневе облили зеленкой - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
Памятник Штефану чел Маре в Кишиневе облили зеленкой
© Sputnik / Mihai Caraus
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:02Евросоюз обещал поддержать Молдову с газовым кризисом
19:33Еще миллион кубов газа в Молдову поставит компания из Нидерландов
19:22Посольство РФ осудило акт героизации нацистских преступников в Кишиневе
19:11Откуда взялся в Кишиневе памятник в честь пособников нацизма
18:49Немеренко прокомментировала возможность вакцинации детей против COVID-19
18:21Памятник Штефану чел Маре в Кишиневе облили зеленкой
18:14Кику прогнозирует цену на газ в Молдове на уровне 22,5 лея за кубометр
17:45Суд Амстердама постановил вернуть коллекцию скифского золота Украине
17:18Кишинев посетит секретарь Союза журналистов России
16:47Эксперт рассказал, могла ли оказаться в Молдове скрипка Страдивари
16:16Центр вакцинации от COVID-19 в Кишиневе будет работать по продленному графику
15:36Мощь на приколе: база консервации тепловозов "Железной дороги Молдовы"
15:21Из Молдовы пытались вывезти скрипку Страдивари за два миллиона евро
15:05Майя Санду обсудит по телефону газовый кризис с главой Еврокомиссии
14:35Санду обновила состав Высшего совета безопасности: что изменилось
14:21Съемки фильма в космосе увеличили приток потенциальных космотуристов
13:55Захарова - о встрече глав МИД "нормандской четверки": нужны результаты
13:28Меркель станет и.о. канцлера
12:59Песков: Россия предложила Молдове благоприятную цену на газ
12:50Выйдет ли Молдова из СНГ на фоне газового кризиса: ответ премьера