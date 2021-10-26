https://ru.sputnik.md/20211026/pamyatnik-shtefan-zelenka-45922188.html

Памятник Штефану чел Маре в Кишиневе облили зеленкой

Памятник Штефану чел Маре в Кишиневе облили зеленкой

Монумент пострадал от рук неизвестных вандалов - фотографии.

2021-10-26T18:21+0300

2021-10-26T18:21+0300

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общество

памятник

зеленка

штефан чел маре

в молдове

кишинев

молдова

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КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Памятник Штефану чел Маре в Кишиневе облили зеленкой, сообщает Управление полиции Кишинева.Около 13.35 во вторник в Инспекторат полиции Буюкан поступило сообщение об акте вандализма в центре столицы. На месте происшествия полицейские обнаружили пятна "бриллиантовой зелени" и флакон из-под этого медицинского средства.Возбуждено уголовное дело по факту вандализма, предпринимаются меры по поиску правонарушителей.Работники коммунального хозяйства прибыли на место, чтобы привести памятник в порядок, однако не смогли очистить постамент от пятен.

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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памятник, зеленка, штефан чел маре, в молдове, кишинев, молдова