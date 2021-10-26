https://ru.sputnik.md/20211026/pamyatnik-shtefan-zelenka-45922188.html
Памятник Штефану чел Маре в Кишиневе облили зеленкой
Памятник Штефану чел Маре в Кишиневе облили зеленкой
Монумент пострадал от рук неизвестных вандалов - фотографии.
2021-10-26T18:21+0300
2021-10-26T18:21+0300
2021-10-26T18:46+0300
общество
памятник
зеленка
штефан чел маре
в молдове
кишинев
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КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Памятник Штефану чел Маре в Кишиневе облили зеленкой, сообщает Управление полиции Кишинева.Около 13.35 во вторник в Инспекторат полиции Буюкан поступило сообщение об акте вандализма в центре столицы. На месте происшествия полицейские обнаружили пятна "бриллиантовой зелени" и флакон из-под этого медицинского средства.Возбуждено уголовное дело по факту вандализма, предпринимаются меры по поиску правонарушителей.Работники коммунального хозяйства прибыли на место, чтобы привести памятник в порядок, однако не смогли очистить постамент от пятен.
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памятник, зеленка, штефан чел маре, в молдове, кишинев, молдова
Памятник Штефану чел Маре в Кишиневе облили зеленкой
18:21 26.10.2021 (обновлено: 18:46 26.10.2021)
Полиция ищет вандалов, обливших постамент памятника зеленкой, очистить его от пятен пока не удалось.
КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Памятник Штефану чел Маре в Кишиневе облили зеленкой, сообщает Управление полиции Кишинева.
Около 13.35 во вторник в Инспекторат полиции Буюкан поступило сообщение об акте вандализма в центре столицы. На месте происшествия полицейские обнаружили пятна "бриллиантовой зелени" и флакон из-под этого медицинского средства.
Возбуждено уголовное дело по факту вандализма, предпринимаются меры по поиску правонарушителей.
Работники коммунального хозяйства прибыли на место, чтобы привести памятник в порядок, однако не смогли очистить постамент от пятен.