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Песков: Россия предложила Молдове благоприятную цену на газ
Песков: Россия предложила Молдове благоприятную цену на газ
Песков: Россия предложила Молдове благоприятную цену на природный газ
2021-10-26T12:59+0300
2021-10-26T13:24+0300
цены
россия
молдова
дмитрий песков
газ
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КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Позиция России выверена и обоснована, благоприятна с точки зрения цены для молдавской стороны, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. "Позиция тщательно выверена, понятна и обоснована, и с точки зрения ценовых параметров весьма благоприятна для молдавской стороны", - заявил Песков.По словам пресс-секретаря президента РФ, в данный момент продолжаются переговоры. "Здесь нужно понять, все-таки, что решит молдавская сторона", - добавил Песков.По его мнению, стоимость российского газа для Молдовы ниже, чем возможные закупки у третьих государств.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях. Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.
https://ru.sputnik.md/20211026/gavrilitsa-soglashenii-naftogaz-energocom-nepravda-45904323.html
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цены, россия, молдова, дмитрий песков, газ

Песков: Россия предложила Молдове благоприятную цену на газ

12:59 26.10.2021 (обновлено: 13:24 26.10.2021)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Российская сторона ожидает продолжения переговоров с Молдовой по газу.
КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Позиция России выверена и обоснована, благоприятна с точки зрения цены для молдавской стороны, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
"Позиция тщательно выверена, понятна и обоснована, и с точки зрения ценовых параметров весьма благоприятна для молдавской стороны", - заявил Песков.
По словам пресс-секретаря президента РФ, в данный момент продолжаются переговоры. "Здесь нужно понять, все-таки, что решит молдавская сторона", - добавил Песков.
По его мнению, стоимость российского газа для Молдовы ниже, чем возможные закупки у третьих государств.
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
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12:12

Ситуация с газом в Молдове

Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).

ЧП в Молдове

Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.
По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.
В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.
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