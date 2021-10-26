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Погодные рекорды Молдовы 25 октября
Погодные рекорды Молдовы 25 октября
Погодные рекорды Молдовы 25 октября
2021-10-26T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 26 октября специалисты зафиксировали более полувека назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 26 октября 1947 года столбик термометра опустился до –5,8 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 1931 году. Тогда воздух в тени прогрелся до +26,4 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 26 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 32,2 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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в молдове, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 25 октября

00:01 26.10.2021
© Sputnik / Mihai CarausОсень
Осень - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 26 октября специалисты зафиксировали более полувека назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 26 октября 1947 года столбик термометра опустился до –5,8 градуса по Цельсию.
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А температурный максимум зарегистрировали в 1931 году. Тогда воздух в тени прогрелся до +26,4 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 26 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 32,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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