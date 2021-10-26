https://ru.sputnik.md/20211026/poiskoviki-moldova-45920337.html

Поисковики Молдовы: ищем родственников сержанта Шмелева

Поисковики Молдовы: ищем родственников сержанта Шмелева

В ходе поисковых работ на одном из Днестровских плацдармов обнаружена боевая реликвия времен Великой Отечественной войны. 26.10.2021, Sputnik Молдова

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Каким был старший сержант Павел Шмелев, мы никогда не узнаем. И только скупые строки военных документов рассказывают ныне живущим, что сражался он гордо и бесстрашно, как подобает русскому казаку.В 1942 году Павел Георгиевич Шмелев был призван в ряды Красной армии. В составе 183-го гвардейского артиллерийского минометного полка 10-й гвардейской казачьей кавалерийской дивизии прошел боевой путь от предгорий Кавказа, принимал участие в освобождении Украины. В сентябре 1943 года за совершенный при освобождении Донбасса подвиг был удостоен медали "За отвагу".Весной 1944 года казаки-кубанцы в составе 3-го Украинского фронта вели упорные бои за освобождение Одессы. 9 апреля 1944 года гвардии старший сержант Шмелев сложил свою голову в бою на подступах к городу и был похоронен вместе с боевыми товарищами у села Маяки. С фронта в родном Новороссийске его ждала жена, Прасковья Алексеевна Шмелева.В ходе поисковых работ на Днестровском плацдарме у села Чобручи района Штефан-Водэ поисковиками отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба была обнаружена медаль "За отвагу" номер 256826, принадлежавшая гвардии старшему сержанту Павлу Шмелеву. Как награда попала на бывшее поле брани – неизвестно. 10-я гвардейская казачья кавалерийская дивизия после освобождения Одессы была выведена в тыл, а впоследствии передана в состав 1-го Белорусского фронта.В наших силах отыскать родных погибшего гвардии сержанта Шмелева, вернуть им боевую реликвию отца, деда, прадеда – героя Великой Отечественной войны. В настоящее время молдавские поисковики устанавливают связь со своими коллегами из Краснодарского края для поиска родственников погибшего солдата и последующей передачи награды в семью.

https://ru.sputnik.md/20211010/iz-bender-kishinev-nagrada-geroya-vernulas-potomkam-45404541.html

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Алексей Петрович https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2580/87/25808795_190:0:1233:1043_100x100_80_0_0_a0272ed6b8ec2c1e2b48df3b3a5dca38.jpg

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в молдове, молдова, поисковики, великая отечественная война