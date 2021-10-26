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Поисковики Молдовы: ищем родственников сержанта Шмелева
Поисковики Молдовы: ищем родственников сержанта Шмелева
В ходе поисковых работ на одном из Днестровских плацдармов обнаружена боевая реликвия времен Великой Отечественной войны. 26.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-26T20:31+0300
2021-10-26T20:31+0300
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Каким был старший сержант Павел Шмелев, мы никогда не узнаем. И только скупые строки военных документов рассказывают ныне живущим, что сражался он гордо и бесстрашно, как подобает русскому казаку.В 1942 году Павел Георгиевич Шмелев был призван в ряды Красной армии. В составе 183-го гвардейского артиллерийского минометного полка 10-й гвардейской казачьей кавалерийской дивизии прошел боевой путь от предгорий Кавказа, принимал участие в освобождении Украины. В сентябре 1943 года за совершенный при освобождении Донбасса подвиг был удостоен медали "За отвагу".Весной 1944 года казаки-кубанцы в составе 3-го Украинского фронта вели упорные бои за освобождение Одессы. 9 апреля 1944 года гвардии старший сержант Шмелев сложил свою голову в бою на подступах к городу и был похоронен вместе с боевыми товарищами у села Маяки. С фронта в родном Новороссийске его ждала жена, Прасковья Алексеевна Шмелева.В ходе поисковых работ на Днестровском плацдарме у села Чобручи района Штефан-Водэ поисковиками отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба была обнаружена медаль "За отвагу" номер 256826, принадлежавшая гвардии старшему сержанту Павлу Шмелеву. Как награда попала на бывшее поле брани – неизвестно. 10-я гвардейская казачья кавалерийская дивизия после освобождения Одессы была выведена в тыл, а впоследствии передана в состав 1-го Белорусского фронта.В наших силах отыскать родных погибшего гвардии сержанта Шмелева, вернуть им боевую реликвию отца, деда, прадеда – героя Великой Отечественной войны. В настоящее время молдавские поисковики устанавливают связь со своими коллегами из Краснодарского края для поиска родственников погибшего солдата и последующей передачи награды в семью.
https://ru.sputnik.md/20211010/iz-bender-kishinev-nagrada-geroya-vernulas-potomkam-45404541.html
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в молдове, молдова, поисковики, великая отечественная война

Поисковики Молдовы: ищем родственников сержанта Шмелева

20:31 26.10.2021
© Photo : А. Петрович Поисковые работы на Днестровском плацдарме
Поисковые работы на Днестровском плацдарме - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
© Photo : А. Петрович
Алексей Петрович - Sputnik Молдова
Алексей Петрович
Все материалы
В ходе поисковых работ на одном из Днестровских плацдармов обнаружена боевая реликвия времен Великой Отечественной войны.
Каким был старший сержант Павел Шмелев, мы никогда не узнаем. И только скупые строки военных документов рассказывают ныне живущим, что сражался он гордо и бесстрашно, как подобает русскому казаку.
В 1942 году Павел Георгиевич Шмелев был призван в ряды Красной армии. В составе 183-го гвардейского артиллерийского минометного полка 10-й гвардейской казачьей кавалерийской дивизии прошел боевой путь от предгорий Кавказа, принимал участие в освобождении Украины. В сентябре 1943 года за совершенный при освобождении Донбасса подвиг был удостоен медали "За отвагу".

"...Работая на передовом наблюдательном пункте в боевых порядках 42 гв.к.п., наступавшего на совхоз "Петровский", обнаружил самоходную пушку противника, вышедшую на левый фланг наступавших, и скорректировав огонь по ней, способствовал тому, что пушки ушли в укрытие и кавэскадрон получил возможность развить наступление".

Весной 1944 года казаки-кубанцы в составе 3-го Украинского фронта вели упорные бои за освобождение Одессы. 9 апреля 1944 года гвардии старший сержант Шмелев сложил свою голову в бою на подступах к городу и был похоронен вместе с боевыми товарищами у села Маяки. С фронта в родном Новороссийске его ждала жена, Прасковья Алексеевна Шмелева.
© Photo : А. Петрович Извещение о гибели сержанта Павла Шмелева. Фото ОБД Мемориал
Извещение о гибели сержанта Павла Шмелева. Фото ОБД Мемориал - Sputnik Молдова
1/4
© Photo : А. Петрович
Извещение о гибели сержанта Павла Шмелева. Фото ОБД Мемориал
© Photo : А. Петрович Медаль За отвагу лицевая сторона
Медаль За отвагу лицевая сторона - Sputnik Молдова
2/4
© Photo : А. Петрович
Медаль За отвагу лицевая сторона
© Photo : А. Петрович Медаль За отвагу номер 256826
Медаль За отвагу номер 256826 - Sputnik Молдова
3/4
© Photo : А. Петрович
Медаль За отвагу номер 256826
© Photo : А. Петрович Памятник на братской могиле советских воинов в селе Чобручи
Памятник на братской могиле советских воинов в селе Чобручи - Sputnik Молдова
4/4
© Photo : А. Петрович
Памятник на братской могиле советских воинов в селе Чобручи
1/4
© Photo : А. Петрович
Извещение о гибели сержанта Павла Шмелева. Фото ОБД Мемориал
2/4
© Photo : А. Петрович
Медаль За отвагу лицевая сторона
3/4
© Photo : А. Петрович
Медаль За отвагу номер 256826
4/4
© Photo : А. Петрович
Памятник на братской могиле советских воинов в селе Чобручи
В ходе поисковых работ на Днестровском плацдарме у села Чобручи района Штефан-Водэ поисковиками отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба была обнаружена медаль "За отвагу" номер 256826, принадлежавшая гвардии старшему сержанту Павлу Шмелеву. Как награда попала на бывшее поле брани – неизвестно. 10-я гвардейская казачья кавалерийская дивизия после освобождения Одессы была выведена в тыл, а впоследствии передана в состав 1-го Белорусского фронта.
В наших силах отыскать родных погибшего гвардии сержанта Шмелева, вернуть им боевую реликвию отца, деда, прадеда – героя Великой Отечественной войны. В настоящее время молдавские поисковики устанавливают связь со своими коллегами из Краснодарского края для поиска родственников погибшего солдата и последующей передачи награды в семью.
Медаль За отвагу - Sputnik Молдова, 1920, 10.10.2021
Общество
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