https://ru.sputnik.md/20211026/poka-vse-spali-zhertva-vzryva-ucheniya-chernomorskogo-flota-i-situatsiya-s-covid-45899155.html

Пока все спали: жертва взрыва, учения Черноморского флота и ситуация с COVID

Пока все спали: жертва взрыва, учения Черноморского флота и ситуация с COVID

Пока все спали: жертвы взрыва, учения Черноморского флота и ситуация с COVID

2021-10-26T08:49+0300

2021-10-26T08:49+0300

2021-10-26T08:58+0300

взрыв

военные учения

жертвы

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КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. При обрушении дома в Набережных Челнах девушка 1999 года рождения скончалась, передает РИА Новости. Ранее сообщалось о том, что девушка была доставлена в больницу в состоянии клинической смерти.В понедельник вечером поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже многоэтажного жилого дома в Набережных Челнах. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Разрушено шесть квартир. Пострадали братья 2004 и 2010 годов рождения, мужчина 1951 года рождения, девушка 1999 года рождения. Они госпитализированы.Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".Учения противокорабельных комплексов "Бал" и "Утес"Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" Черноморского флота (ЧФ) провел совместные ракетные стрельбы с боевыми расчетами береговых противокорабельных комплексов БПРК "Бал" и "Утес", передает РИА Новости.Расчеты береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПРК) "Бал" совместно с расчетом берегового противокорабельного комплекса шахтного базирования "Утес" Черноморского флота выполнили ракетные стрельбы в ходе проведения совместного учения с отрядом кораблей флота, сообщили в ЧФ."В ходе учения после запуска ракеты-мишени "Прогресс" из пусковых установок комплекса "Утес" боевой расчет противовоздушной обороны фрегата "Адмирал Григорович" обнаружил и взял на сопровождение воздушную цель. Применив зенитный ракетный комплекс "Штиль", воздушная цель была успешно поражена на дистанции более 40 километров", - говорится в сообщении.Кроме того, в рамках учения расчеты БПРК "Бал" выполнили задачи по уничтожению корабельной группы (КУГ) условного противника на дальних и ближних рубежах поражения с последующим выполнением нормативов по смене стартовых позиций и пополнению боезапаса пусковых установок.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет 244 миллиона.К 8.40 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 244 миллиона 60 тысяч 374. Из них 4 954 574 скончались. Применены свыше 6 833 701 467 доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (45 545 583). Следом идут Индия (34 189 774) и Бразилия (21 735 560).В России, согласно предоставленным данным, всего выявили 8 149 946 случаев заражения, в Турции – 7 879 438, на Украине – 2 913 666, в Румынии – 1 571 115.В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1294 новых случая инфицирования COVID-19.Общее число случаев заражения в стране достигло 329 294.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 38 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7535.

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

взрыв, военные учения, жертвы