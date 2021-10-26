https://ru.sputnik.md/20211026/posolstvo-rf-kishinev-45924408.html
Посольство РФ осудило акт героизации нацистских преступников в Кишиневе
Посольство РФ осудило акт героизации нацистских преступников в Кишиневе
Дипмиссия России прокомментировала открытие в Кишиневе памятника румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии
2021-10-26T19:22+0300
2021-10-26T19:22+0300
2021-10-26T19:24+0300
общество
памятник
героизация нацизма
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Посольство России в Молдове осудило превращение памятника, посвященного событиям Первой мировой в Кишиневе, в "памятник" нацистским преступникам режима Антонеску. "Пестующие память о виновных в убийствах и истязаниях мирного населения и военнопленных, пафосно прикрываясь "благородной миссией освобождения от большевизма Бессарабии", заслуживают порицания в контексте общемировой оценки итогов Второй мировой войны, подведенной суровыми приговорами Нюрнбергского трибунала", — отмечает дипмиссия РФ.Накануне в Кишиневе был открыт памятник солдатам армии Румынии, которые воевали на стороне гитлеровской Германии при режиме диктатора Антонеску, позже расстрелянного за военные преступления, совершенные в ходе Второй мировой войны.
https://ru.sputnik.md/20211026/kishinev-pamyatnik-45917012.html
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памятник, героизация нацизма, в молдове, молдова
Посольство РФ осудило акт героизации нацистских преступников в Кишиневе
19:22 26.10.2021 (обновлено: 19:24 26.10.2021)
Дипломатическая миссия России прокомментировала открытие в Кишиневе памятника солдатам, воевавшим на стороне нацистов.
КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Посольство России в Молдове осудило превращение памятника, посвященного событиям Первой мировой в Кишиневе, в "памятник" нацистским преступникам режима Антонеску.
️"Разделяем реакцию здравых сил молдавского общества, осудивших этот вопиющий случай прославления гитлеровских палачей в стране, потерявшей в войне с фашизмом около 200 тысяч человек, в числе которых — женщины, старики и дети", — говорится в заявлении посольства.
"Пестующие память о виновных в убийствах и истязаниях мирного населения и военнопленных, пафосно прикрываясь "благородной миссией освобождения от большевизма Бессарабии", заслуживают порицания в контексте общемировой оценки итогов Второй мировой войны, подведенной суровыми приговорами Нюрнбергского трибунала", — отмечает дипмиссия РФ.
Накануне в Кишиневе был открыт памятник солдатам армии Румынии, которые воевали на стороне гитлеровской Германии при режиме диктатора Антонеску, позже расстрелянного за военные преступления, совершенные в ходе Второй мировой войны.