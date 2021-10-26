https://ru.sputnik.md/20211026/posolstvo-rf-kishinev-45924408.html

Посольство РФ осудило акт героизации нацистских преступников в Кишиневе

Посольство РФ осудило акт героизации нацистских преступников в Кишиневе

Дипмиссия России прокомментировала открытие в Кишиневе памятника румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии

2021-10-26T19:22+0300

2021-10-26T19:22+0300

2021-10-26T19:24+0300

общество

памятник

героизация нацизма

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Посольство России в Молдове осудило превращение памятника, посвященного событиям Первой мировой в Кишиневе, в "памятник" нацистским преступникам режима Антонеску. "Пестующие память о виновных в убийствах и истязаниях мирного населения и военнопленных, пафосно прикрываясь "благородной миссией освобождения от большевизма Бессарабии", заслуживают порицания в контексте общемировой оценки итогов Второй мировой войны, подведенной суровыми приговорами Нюрнбергского трибунала", — отмечает дипмиссия РФ.Накануне в Кишиневе был открыт памятник солдатам армии Румынии, которые воевали на стороне гитлеровской Германии при режиме диктатора Антонеску, позже расстрелянного за военные преступления, совершенные в ходе Второй мировой войны.

https://ru.sputnik.md/20211026/kishinev-pamyatnik-45917012.html

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памятник, героизация нацизма, в молдове, молдова