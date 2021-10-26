https://ru.sputnik.md/20211026/prognoz-pogody-45885602.html
Самый точный прогноз погоды: теплое время продолжится
Самый точный прогноз погоды: теплое время продолжится
Самый точный прогноз погоды: ожидаются теплые дни похолоданием
2021-10-26T07:00+0300
2021-10-26T07:00+0300
2021-10-26T07:00+0300
прогноз погоды
народные приметы
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КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 26 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.Ветер юго-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от -2 до +3 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 26 октября: ночью – от 0 до +2, днем – от +11 до +13 градусов.С 27 октября в стране немного потеплеет, днем ожидается до +15. К 28 октября дневной максимум поднимется до +18 градусов. Такой температурный режим продержится до 1 ноября.На все ближайшие дни метеорологи прогнозируют отсутствие осадков.Праздники и народные приметыВ этот день в православной церкви почитают Иверскую икону Пресвятой Богородицы, которая также известна как Привратница или Вратарница. Она считается чудотворной и, согласно преданию, была написана евангелистом по имени Лука. Сейчас икона хранится на территории Иверского монастыря в Греции на священной горе Афон. Считается, что этой иконе надо молиться для защиты от пожаров и других несчастий.Люди верили, если петух кукарекает в необычное для него время, то погода скоро изменится. Считалось, если облака быстро бегут по небу с южной стороны, то погода испортится.
https://ru.sputnik.md/20210929/pravoslavnyy-kalendar-samye-vazhnye-prazdniki-oktyabrya-45136543.html
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прогноз погоды, народные приметы
Самый точный прогноз погоды: теплое время продолжится
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КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 26 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-восточный слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от -2 до +3 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 26 октября: ночью – от 0 до +2, днем – от +11 до +13 градусов.
С 27 октября в стране немного потеплеет, днем ожидается до +15. К 28 октября дневной максимум поднимется до +18 градусов. Такой температурный режим продержится до 1 ноября.
На все ближайшие дни метеорологи прогнозируют отсутствие осадков.
Праздники и народные приметы
В этот день в православной церкви почитают Иверскую икону Пресвятой Богородицы, которая также известна как Привратница или Вратарница. Она считается чудотворной и, согласно преданию, была написана евангелистом по имени Лука. Сейчас икона хранится на территории Иверского монастыря в Греции на священной горе Афон. Считается, что этой иконе надо молиться для защиты от пожаров и других несчастий.
Люди верили, если петух кукарекает в необычное для него время, то погода скоро изменится. Считалось, если облака быстро бегут по небу с южной стороны, то погода испортится.