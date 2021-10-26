https://ru.sputnik.md/20211026/prognoz-tsena-gaz-moldova-45920638.html
Кику прогнозирует цену на газ в Молдове на уровне 22,5 лея за кубометр
Кику прогнозирует цену на газ в Молдове на уровне 22,5 лея за кубометр
Экс-премьер прогнозирует подорожание газа в Молдове
2021-10-26T18:14+0300
2021-10-26T18:14+0300
2021-10-26T18:19+0300
экономика
в молдове
газ
прогноз
цена на газ
ион кику
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КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Внутренний тариф для конечного потребителя газа в Молдове неизбежно поднимется до 21,5 – 22,5 лея за кубический метр, считает бывший премьер-министр Ион Кику.Очевидно, экс-премьер имеет в виду заявление Натальи Гаврилицы, заявившей вечером 25 октября, что цена на газ, который Молдова получит по договору с польской компанией PGNiG, составит около 1000 долларов за 1000 кубометров. В выпущенном чуть позднее пресс-релизе правительства было объявлено: тариф на природный газ для населения не изменится. Отметим, что также и комментарий молдавской компании Energocom по сделке с польским поставщиком содержал утверждение, что цена на газ для конечного потребителя в республике "останется прежней". Однако "математика" Иона Кику идет вразрез с этими утверждениями.
https://ru.sputnik.md/20211025/moldova-tsena-gaz-45896278.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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в молдове, газ, прогноз, цена на газ, ион кику
Кику прогнозирует цену на газ в Молдове на уровне 22,5 лея за кубометр
18:14 26.10.2021 (обновлено: 18:19 26.10.2021)
Экс-глава молдавского кабмина считает, что цена на газ увеличится в разы, если действующее правительство продолжит закупать его у посредников.
КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Внутренний тариф для конечного потребителя газа в Молдове неизбежно поднимется до 21,5 – 22,5 лея за кубический метр, считает бывший премьер-министр Ион Кику.
"Это математика, и тариф будет именно таким, если мы продолжим покупать газ по цене "около тысячи долларов" у посредников", – написал Кику на своей странице в социальной сети.
Очевидно, экс-премьер имеет в виду заявление Натальи Гаврилицы, заявившей вечером 25 октября, что цена на газ, который Молдова получит по договору с польской компанией PGNiG, составит около 1000 долларов за 1000 кубометров.
В выпущенном чуть позднее пресс-релизе правительства было объявлено: тариф на природный газ для населения не изменится.
Отметим, что также и комментарий молдавской компании Energocom по сделке с польским поставщиком содержал утверждение
, что цена на газ для конечного потребителя в республике "останется прежней".
Однако "математика" Иона Кику идет вразрез с этими утверждениями.