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Кику прогнозирует цену на газ в Молдове на уровне 22,5 лея за кубометр
Кику прогнозирует цену на газ в Молдове на уровне 22,5 лея за кубометр
Экс-премьер прогнозирует подорожание газа в Молдове
2021-10-26T18:14+0300
2021-10-26T18:19+0300
экономика
в молдове
газ
прогноз
цена на газ
ион кику
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КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Внутренний тариф для конечного потребителя газа в Молдове неизбежно поднимется до 21,5 – 22,5 лея за кубический метр, считает бывший премьер-министр Ион Кику.Очевидно, экс-премьер имеет в виду заявление Натальи Гаврилицы, заявившей вечером 25 октября, что цена на газ, который Молдова получит по договору с польской компанией PGNiG, составит около 1000 долларов за 1000 кубометров. В выпущенном чуть позднее пресс-релизе правительства было объявлено: тариф на природный газ для населения не изменится. Отметим, что также и комментарий молдавской компании Energocom по сделке с польским поставщиком содержал утверждение, что цена на газ для конечного потребителя в республике "останется прежней". Однако "математика" Иона Кику идет вразрез с этими утверждениями.
https://ru.sputnik.md/20211025/moldova-tsena-gaz-45896278.html
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в молдове, газ, прогноз, цена на газ, ион кику

Кику прогнозирует цену на газ в Молдове на уровне 22,5 лея за кубометр

18:14 26.10.2021 (обновлено: 18:19 26.10.2021)
© Sputnik / OsmatescoИон Кику
Ион Кику - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / Osmatesco
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Экс-глава молдавского кабмина считает, что цена на газ увеличится в разы, если действующее правительство продолжит закупать его у посредников.
КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Внутренний тариф для конечного потребителя газа в Молдове неизбежно поднимется до 21,5 – 22,5 лея за кубический метр, считает бывший премьер-министр Ион Кику.

"Это математика, и тариф будет именно таким, если мы продолжим покупать газ по цене "около тысячи долларов" у посредников", – написал Кику на своей странице в социальной сети.

Очевидно, экс-премьер имеет в виду заявление Натальи Гаврилицы, заявившей вечером 25 октября, что цена на газ, который Молдова получит по договору с польской компанией PGNiG, составит около 1000 долларов за 1000 кубометров.
В выпущенном чуть позднее пресс-релизе правительства было объявлено: тариф на природный газ для населения не изменится.
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Отметим, что также и комментарий молдавской компании Energocom по сделке с польским поставщиком содержал утверждение, что цена на газ для конечного потребителя в республике "останется прежней".
Однако "математика" Иона Кику идет вразрез с этими утверждениями.
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